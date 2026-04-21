Kelp DAO saldırısı sonrası DeFi’de 293 milyon dolarlık açık: Wall Street frene basabilir

  • 🚨 Kelp DAO saldırısı sonrası DeFi’de 293 milyon dolar kayıp yaşandı.
  • 🎯 Büyük saldırı, geleneksel finans kurumlarının blockchain planlarında frene neden oldu.
  • ⚠️ Piyasada likidite krizi derinleşti, Aave’de 200 milyon dolarlık zarar ortaya çıktı.
  • 🔎 Saldırı sonrası $AAVE ve diğer merkeziyetsiz protokoller kısa sürede sarsıldı.
18 Nisan’da merkeziyetsiz finans dünyasını sarsan Kelp DAO saldırısı, 293 milyon dolarlık kayıpla yankı uyandırdı. Saldırıda, platformun güvenlik açığından yararlanan siber saldırganlar, karşılığı olmayan tokenlar üretti ve bu varlıkları kullanarak farklı platformlarda kredi çekti. Yaşanan olay, kripto piyasalarında ani satış dalgaları ve likidite sıkıntısı yarattı. Kelp DAO’ya yönelik saldırının arkasında Kuzey Kore ile ilişkili olduğu iddia edilen Lazarus Grubu’nun olabileceği gündeme geldi.

İçindekiler
1 Geleneksel finans kesiminde endişe büyüyor
2 Kayıpların boyutu ve piyasadaki etkiler
3 Uzun vadeli beklentiler ve regülasyon gündemi

Geleneksel finans kesiminde endişe büyüyor

Jefferies analiz şirketinde görev yapan Andrew Moss, saldırının etkilerinin sadece kripto piyasalarında kalmayabileceğine dikkat çekti. Moss’a göre, fon, tahvil ve mevduat gibi geleneksel varlıkların tokenlaştırılması süreçlerine hız veren Wall Street kurumları, bu saldırı sonrasında blockchain ve tokenizasyon projeleriyle ilgili temkinli davranabilir. Moss, kurumsal yatırımların hızlandığını ancak son yaşanan güvenlik açıklarının “geleneksel finans dünyasında benimseme sürecinde geçici bir yavaşlama” getirebileceğini belirtti.

Kurumlar, çapraz blokzincir altyapısı olmadan piyasaların parçalı hale gelebileceğini ve tokenlaştırılmış varlıkların faydasının azalabileceğini düşünüyor.

Yapılan açıklamalarda, özellikle kripto varlık köprülerinin tek bir doğrulayıcıya dayanmasının sistemde zafiyet oluşturduğu ve merkeziyetsizliğin sorgulanmasına yol açtığı vurgulandı. Geliştiriciler ve paydaşlar, bu tarz açıkların zincirler arası varlık transferlerinde güven sorununu artırdığı görüşünde.

Kayıpların boyutu ve piyasadaki etkiler

Kelp DAO vakasının ardından borç verme platformu Aave’de yaklaşık 200 milyon dolarlık zarar ortaya çıktı. Aynı süreçte, merkeziyetsiz finans ekosisteminde kilitli toplam değer 9 milyar dolar civarında azalarak ciddi oranda geriledi. Pek çok havuzun ya donduğu ya da neredeyse tamamen tükendiği bildirildi; bu da zorunlu likidasyon riskini artırdı.

Uzmanlar, likiditenin azalması ve fon çıkışlarının artması ile beraber, kısa vadede kripto sektöründe pek çok protokolün faaliyetlerinde aksama meydana geldiğini aktarıyor.

Uzun vadeli beklentiler ve regülasyon gündemi

Jefferies uzmanları, yaşanan büyük kayba rağmen, geleneksel finans kurumlarının kripto ve tokenizasyon konusundaki uzun vadeli ilgisini yitirdiği düşüncesinde değil. Altyapı yatırımlarının ve düzenleyici süreçlerin ilerlemesiyle birlikte, stabilcoin’lerin sadece alım-satımda değil, para transferi ve maaş ödemesi gibi alanlarda daha fazla rol üstlenmesi bekleniyor.

Ancak analistler, sektörün hâlâ olgunlaşma aşamasında olduğuna dikkat çekiyor:

Sayısı artan dijital varlık projelerine rağmen, güvenli ve sağlam sistemler geliştirilmeden tokenizasyonun geniş ölçekli ve güvenli biçimde uygulanması mümkün değil.

Sonuç olarak, özellikle büyük ölçekli finans kurumları bundan sonraki adımlarında riskleri yeniden masaya yatıracak ve altyapılarında geliştirme yoluna gidecek. Piyasa güveninin yeniden tesisi için sektör paydaşlarının gerekli önlemleri hızla alması gerekecek gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
