XRP SoFi’de listeye eklendi, milyonlara bankacılık uygulamasında erişim yolu açıldı

Amerika merkezli online finans kuruluşu SoFi, geleneksel bankacılık ile kripto varlık dünyasını bir araya getirmedeki iddialı adımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son hamle kapsamında SoFi, uygulamasında XRP yatırma ve portföy takibi desteğini aktif ederek, kullanıcılarının XRP’yi doğrudan hesaplarında yönetmelerini mümkün hale getirdi. Böylece XRP, Bitcoin, Ethereum ve Solana’nın ardından SoFi’nin uygulamasında desteklediği önde gelen dijital varlıklar arasında yerini aldı.

13,7 milyon kullanıcı için kriptoya doğrudan erişim

SoFi, ABD bankacılık lisansına sahip büyük teknoloji tabanlı bir finans kuruluşu ve şu anda 13,7 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Şirket, geçen kasımda başlattığı SoFi Crypto ile birlikte kullanıcılarına Bitcoin, Ethereum ve Solana işlemlerini doğrudan FDIC sigortalı hesaplar üzerinden yapabilme imkanı sunmaya başlamıştı. Bu adım, klasik bankacılıkla dijital varlıklar arasındaki engelleri azaltan önemli bir gelişme oldu ve kripto varlıklarla işlem yapmayı geleneksel finansın içine taşıdı.

Şubat ayında ise SoFi, Solana yatırma işlemlerine onay vererek Amerika’daki lisanslı bankalar arasında bir ilke imza atmıştı. Şirketin son kararıyla XRP de bu portföye eklenmiş oldu. Artık milyonlarca kullanıcı, XRP’yi üçüncü taraf bir borsa kurmadan veya harici bir cüzdan oluşturmadan SoFi uygulamaları üzerinden yatırıp yönetebilecek.

Gündelik finansa entegre dijital varlıklar

Kullanıcılar için bu gelişme, kripto varlıkların gündelik finansal uygulamalarda daha görünür ve ulaşılabilir hale gelmesi anlamına geliyor. Yalnızca “al ve tut” için değil, fon aktarımı, harcama ve portföy yönetimi gibi işlemler için de dijital varlıklar, doğrudan bankacılık uygulaması içinde kullanım alanı buluyor. XRP’nin SoFi’de erişime açılması, dijital varlıkların giderek daha fazla insanın yaşamının bir parçası olmasının önünü açıyor.

Yapılan açıklamalarda, banka uygulamalarına entegre edilen XRP sayesinde kriptoların kullanıcılar açısından ekstra adımlar ve teknik bilgi gerektirmeden gündelik finans araçlarının bir parçası haline geldiğine vurgu yapıldı.

Uzmanlara göre, bu tür entegrasyonlar dijital varlık piyasasının likiditesini ve yaygınlığını artırıyor. Platformlara doğrudan entegre edilen kripto para birimleri sayesinde, yeni kullanıcı kazanımı ve aktif katılımcı sayısı hızla artabiliyor.

Kriptonun “niş” platformlardan ana akıma geçişi hızlanıyor

SoFi’nin XRP’yi desteklemesiyle birlikte, kripto piyasasının “uzmanlara özel” ortamdan çıkıp giderek daha fazla insan için standart bir finansal seçenek haline dönüştüğü belirtiliyor. Çünkü ABD’de banka uygulaması açan birçok kişi, ilk defa XRP veya diğer dijital varlıklarla tanışma ve işlem yapma imkanını bulabiliyor.

Bu da piyasada kullanım kolaylığı ve kullanıcı deneyiminin, benimsenmenin en önemli kriterleri arasına girdiği yeni bir döneme işaret ediyor. SoFi, kriptoyu doğrudan bankacılık deneyimine dahil etmeye devam ederken, XRP entegrasyonu bu geçişin hızlandığına işaret ediyor.

Bankacılık sektöründe dijital varlıklara açılan bu tip yeni kanallar, uzun vadede kripto piyasasının yaygınlığı ve likiditesi üzerinde de etkili olabilir.