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Kripto para analitik firması IntoTheBlock’a göre bir katalizör, piyasa katılımcılarının uzun vadede lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’a (ETH) olan ilgisinin ve yatırımının arttığını belirtti.

BTC Holder’larında Artış

Kripto para piyasalarının genelinde yaşanan değer kayıpları piyasa değerine göre en büyük iki kripto para birimini de oldukça etkilemiş durumda. Bitcoin Kasım 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan ciddi kayıplar yaşadı. Kripto para birimi derinleşen düşüşün ardından Haziran ayı ortasından bu yana kabaca 20.000 dolar civarında seyrediyor. IntoTheBlock analitik firmasının araştırma başkanı Lucas Outumuro açıkladığı yeni bir analizde, piyasa değerine göre ilk iki sırada yer alan kripto para biriminin, bu haftaki seviyelerinin önceki haftalara kıyasla daha düşük bir volatilitede olmasına rağmen, borsa çıkışlarının devam ettiğini belirtiyor. Lucas Outumuro’ya göre borsadan para çekme işlemleri, kripto para birimlerini merkezi borsaların dışında depolayan yatırımcılar tarafından uygulanan birikime işaret ediyor.

Gas Fee’de Yüksek Oran

Uzman araştırmacı ayrıca kripto para birimi kullanma talebinin yanı sıra harcama isteğini de izleyen Bitcoin ağ ücretlerinin, geçen hafta yaşanan yılın en düşük seviyesinden bu hafta %55 oranında toparlandığını ileri sürdü. Lucas Outumuro’ya göre Ethereum’un gas fee’lerinin de “ayı piyasası standartları için nispeten yüksek bir orana” ulaştı. Kripto para şirketinin önde gelen ismi son olarak lider kripto para birimi Bitcoin’in 30 günlük volatilitesinin son iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin 19.200 dolar seviyesinden işlem görüyor. Belirtilen seviye piyasa değerine göre en üst sıradaki kripto para biriminde, son 24 saat içerisinde %0.44 oranında bir artışı temsil ediyor. Benzer şekilde önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’da yaklaşık %1 oranında bir fiyat artışı ile 1.318 dolar seviyesinden işlem görüyor.