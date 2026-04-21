Shiba Inu’da dar bantta konsolidasyon sürerken kritik destekten yukarı sinyali geldi

Shiba Inu son dönemde sıkışık bir bantta işlem görmeye devam ederken, genel piyasa havasında baskı hakim olmayı sürdürüyor. Son haftalarda fiyat hareketleri yatay seyretse de, teknik analiz ve zincir üstü verilerden gelen işaretler, potansiyel bir yön değişikliğine işaret etmeye başladı. Kripto yatırımcıları, Shiba Inu’nun önümüzdeki günlerde önemli bir hareket yapabileceğine odaklanmış durumda.

Yüzde 93’lük kayıptan sonra önemli destek test edildi

Shiba Inu fiyatı an itibarıyla 0.000006058 dolar seviyesinde sabitlenmiş durumda. Günlük grafikte dar bir aralıkta dalgalanan fiyat, Mart 2024’te gördüğü 0.00004567 dolarlık zirveden bu yana ciddi bir gerileme yaşadı. Ekim 2021’deki 0.0000885 dolarlık tarihi tepeye göre de düşüş yüzde 93’ü bulmuş durumda. Bu düşüşlere rağmen, mevcut grafik yapısında fiyatın birkaç aydır belirgin bir destek noktasına yakın seyrettiği gözleniyor.

Piyasa analisti Celal Küçüker, Shiba Inu’nun Mart 2024’ten bu yana alçalan bir kanal içinde dalgalandığını belirtti. Küçüker’e göre, kanalın üst çizgisi yukarı yönlü denemeleri sürekli engellerken, alt çizgi güçlü destek sağlamaya devam ediyor. Şubat başında fiyatın bu alt banda yaklaşarak 0.0000050 dolara kadar gerilediğini, ardından çok yıllık destek trendinin tekrar çalıştığını vurguladı.

“Kanal dibine yakın fiyat hareketleri ve yatay destekten gelen tepki, yukarı yönde bir atak ihtimalini artırıyor. Özellikle topluluğun güçlü desteği ve lansmandan bu yana korunan ana destek noktası, yönün yukarı değişmesi için fırsat sunuyor.”

Teknik ve zincir üstü sinyaller

Küçüker, ilk etapta Shiba Inu’nun hedef fiyatının 0.000010 dolar seviyesinin üzerinde olduğunu belirtti. Bu hedef mevcut fiyatlara kıyasla yüzde 87’lik bir artışı temsil ediyor ve alçalan kanalın orta bandına denk geliyor. Eğer fiyat hız kazanırsa, ikinci hedef olarak 0.000070 doların gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu durumda SHIB, yeniden çok yıllık zirve seviyelerine yaklaşmış olacak ve yüzde 1.060’lık bir yükseliş anlamı taşıyacak.

Zincir üstü veriler de bu beklentileri destekliyor. Açık pozisyonlarda son 24 saatte yüzde 7,4’lük bir artış kaydedildi. Bu da vadeli piyasalar ve türev işlemlerde ilginin artmakta olduğunu gösteriyor. Böyle yükselişler, genellikle daha büyük fiyat hareketlerinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Borsalardaki transfer verileri de dikkat çekiyor. Son 24 saatte yaklaşık 507 milyar SHIB borsalardan kişisel cüzdanlara taşındı. Bu şekilde borsalardan çıkışların artması, tokenlerin elde tutulma eğilimini işaret ediyor ve piyasa katılımcılarının kısa vadeli satıştan ziyade uzun vadede saklama niyetinde olduğunu gösteriyor.

Gözler önümüzdeki fiyat hareketinde

Teknik yapı ve zincir üstü dinamiklerdeki değişim, piyasada yeni bir hareketlilik bekleyen yatırımcıların umutlarını canlı tutuyor. SHIB için hem güçlü teknik destekler hem de artan zincir üstü birikim işareti mevcut. Kripto para topluluğu, önümüzdeki seanslarda konsolidasyonun sona erip büyük bir kırılma olup olmayacağı sorusuna yanıt arıyor.