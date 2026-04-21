Bitcoin, Fed başkanı adayı Warsh açıklamalarının ardından 75.500 dolara geriledi

ABD Merkez Bankası başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh’ın Senato Bankacılık Komitesi’nde yaptığı açıklamalar, kripto para piyasalarında ve genel finansal piyasalarda hissedilen olumsuz havayı belirginleştirdi. Warsh konuşmasında, Başkan Donald Trump’ın Fed üzerinde faiz indirme yönünde bir talepte bulunmadığını net şekilde ifade etti. Son dönemde Trump’ın ısrarlı şekilde düşük faizleri savunması, piyasada Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunda soru işaretlerine neden olmuştu.

Merkez Bankası bağımsızlığı ve faiz tartışmaları

Warsh’ın beyanları, Fed’in siyasi baskılardan uzak bir şekilde politika belirlemeye devam edeceği sinyalini verdi. Özellikle “Başkana faizlerin hangi seviyede olması gerektiğini hiçbir zaman söylemedim, bunu düşünmek bile aklıma gelmedi” şeklindeki ifadesi dikkat çekti. Bu açıklamalar, yakın zamanda Trump’ın Merkez Bankası’na yönelik baskılarının ardından geldi.

“Başkana faizlerle ilgili ne düşündüğümü hiçbir zaman söylemedim; böyle bir yaklaşımı aklımın ucundan bile geçirmedim.”

Warsh’ın merkez bankasının bağımsızlığına vurgu yapması, piyasalardaki politik baskı endişelerini bir ölçüde yatıştırsa da, faiz indirimi beklentilerinin öne çekilmesi konusunda tam bir netlik sağlamadı.

Kripto varlıklara yaklaşım ve piyasa etkileri

Warsh, merkez bankasının dijital varlıklara dair olumlu bir tutum sergileyebileceğinin sinyallerini verdi. Kripto paraların finansal sistemin doğal bir parçası olduğunu vurgulayan Warsh, bu alanda köklü ilişkilerinin bulunduğuna dair yorumlarla da öne çıktı. Uzun yıllardır birçok kripto ve merkeziyetsiz finans (DeFi) projesine yatırım yaptığı bilinen Warsh, bitcoin’i 40 yaş altı yatırımcılar için “yeni altın” olarak tanımlamıştı.

Piyasalarda ise Warsh’ın açıklamaları Bitcoin başta olmak üzere genel bir düzeltme hareketini beraberinde getirdi. Seans başında 77.000 dolar seviyesinin hemen altında işlem gören bitcoin, Warsh’ın konuşmasının ardından yüzde 0,6 düşüşle yaklaşık 75.500 dolara geriledi. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in bu seyri, yatırımcıların faiz ve likidite beklentilerini yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

Borsa ve kripto şirketlerinde sert düşüşler

Sadece kripto paralar değil, kripto odaklı şirket hisselerinde de kayıplar ön plana çıktı. Coinbase’in değeri yüzde beş, Robinhood hisseleri yüzde 3,5 gerilerken, Galaxy Digital yüzde 4,5, Circle ise yüzde 6’ya yakın değer kaybetti. Aynı zamanda Nasdaq ve S&P 500 gibi ABD’nin önde gelen borsa endekslerinde de ortalama yüzde 0,5’lik gerileme kaydedildi.

Varlık yönetim şirketi 21shares’in kıdemli araştırma stratejisti Matt Mena, Warsh’ın faiz indirimi konusundaki aceleci bir tutum sergilemeyeceğini, ancak başkan olursa daha düşük faizleri destekleyebileceğinin altını çizdi. Ayrıca Warsh’ın dijital varlıklarla olan güçlü bağlantılarının, merkez bankası politikalarını kripto lehine şekillendirebileceği değerlendirmesi yapıldı.

“Warsh, merkez bankasının geçmişte veriye çok fazla takılarak büyümeyi engellediğini ve piyasalarda dalgalanmalara yol açtığını savunmuştu. Onun başkanlığı, likiditeyi artırarak riskli varlıklar için yeni fırsatlar yaratabilir.”

Mena, 2026’nın ikinci yarısında daha cesur bir parasal gevşeme politikasının bitcoin gibi varlıklarda 100.000 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelmesine yol açabileceğini öne sürdü. Ancak kısa vadede piyasa, Fed başkanlığı tartışmalarının gölgesinde dalgalı seyrini sürdürüyor.