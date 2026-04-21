XRP’de güne damga vuran açıklama, düzenleme olmadan da hızlı yükseliş sürüyor

ABD’deki kripto para düzenlemeleriyle ilgili tartışmalar sürerken sektör temsilcilerinden dikkat çeken bir yorum geldi. Digital Ascension Group Başkanı Jake Claver, gündemdeki CLARITY Act yasa tasarısına ilişkin, XRP’nin yükselişini bu tür düzenlemelerden ziyade gerçek piyasa talebinin belirlediğini savundu. Piyasada XRP’nin ilerleyen dönemdeki başarısının yasa yapıcıların kararlarına değil, var olan likidite ihtiyacı ve pratik kullanım alanlarına dayandığı görüşü öne çıkıyor.

Claver’den XRP Yorumu: Yasa Tasarısı Olmadan da Büyüme Mümkün

Jake Claver, Digital Ascension Group’un başında yer alan ve sektörde uzun süredir faaliyet gösteren bir kripto para uzmanı. Claver, XRP’nin “günün yıldızı” olması için CLARITY Act adlı düzenlemenin şart olmadığını, dijital varlığın büyümesini şimdiden reel uygulama ve taleplerin hızlandırdığını vurguladı. Bu yaklaşıma göre XRP, mevcut yasa süreçlerinden bağımsız şekilde hacmini arttırırken, asıl yükseliş ivmesinin yasalardan değil uluslararası ödemeler ve likidite kullanımından kaynaklandığına dikkat çekiliyor.

“XRP’nin momentumu yürürlükteki yasalardan çok reel dünyadaki ihtiyaçtan, kullanım olanaklarından ve artan sınır ötesi işlem gereksiniminden kaynaklanıyor.”

Washington’daki Süreç Yavaşladı, Belirsizlik Artıyor

Diğer yandan, CLARITY Act’ın ABD Kongresi’ndeki ilerleyişi bir kez daha ertelendi. Mecliste yapılan son tartışmalarda, özellikle stabilcoin teşvikleri ve getiri sağlayan ürünlerin düzenlemeye dahil edilip edilmeyeceği konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle süreç yeniden duraksamaya girdi. Politikacılar arasındaki bu anlaşmazlık, genel kripto piyasası düzenleme tasarısının da ilerleyişini yavaşlattı.

Senato Bankacılık Komitesi üyesi Thom Tillis’in, CLARITY Act görüşmelerinin mayıs ayına ertelenmesini talep ettiği belirtildi. Gerekçe olarak ise stabilcoin’lerle ilgili getiri maddeleri üzerindeki uzlaşmazlığın sürmesi gösteriliyor. Bu gerginlik, ABD’nin kripto paralar konusundaki düzenleyici yaklaşımında parçalı bir yapının devam ettiğine işaret ediyor.

XRP’de Gerçek Kullanım ve Likidite Öne Çıkıyor

Regülasyon sürecindeki duraksama, yatırımcı topluluğunda politik gelişmelerin hızlı piyasadaki değişimlere ayak uyduramadığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. XRP, bu tartışmalara rağmen mevcut küresel piyasa mekanizmalarından yararlanmayı sürdürüyor. Diğer bir ifadeyle, Blockchain temelli ödeme projeleri daha net yasalar gelmeden de ilerliyor ve gerçek kullanım talebini ön planda tutuyor.

Claver’in değerlendirmeleri, kripto piyasasında büyümenin hızını mevzuatın değil, pratikteki adaptasyonun ve teknolojik gelişimin belirleyeceği şeklindeki bakış açısını yansıtıyor. Özellikle karşılıklı sınır ötesi ödemeler ve büyük likidite hacimleri, XRP’nin düzenleyici belirsizlik ortamında bile ivme kazanmasını sağlıyor.

Bazı katılımcılar ise daha net ve kapsamlı ABD kurallarının kurumsal yatırımcı güvenini destekleyebileceğini düşünse de, piyasadaki asıl hareketliliğin küresel uygulamalar ve hızlı gelişen zincir üstü işlemler sayesinde sağlandığı belirtiliyor.