Son Dakika: Görüşmeler iptal, kripto paralar düşüşte

  • İran'dan yanıt gelmemesi üzerine ABD-İran diplomatik süreci askıya alındı - NYT.
  • İran yönetimi yeni bir barış görüşmeleri turuna katılıp katılmama konusunda bölünmüş durumda olduğu için Vance'ın Pakistan gezisi askıya alındı - Axios.
  • BTC 75 bin dolara geriledi.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
İran ve ABD müzakerelerde pazarlığı kızıştırmak için iki uç noktadan açıklamalar yapıyor. İç siyasete oynayan açıklamalar öylesine büyük zıtlaşmalara neden oldu ki NYT raporuna göre taraflar bugün müzakere masasına oturamadı. Görüşmeler şimdilik iptal gibi görünüyor, BTC düşüyor.

Barış görüşmeleri ve kripto paralar

Herkes bugünkü görüşmelere odaklanmıştı ve NYT kötü haberi verdi. Peşinden Axios da İran’ın kararsızlığı nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Vance’ın Pakistan’a gitmediğini açıkladı. İran’dan yanıt gelmemesi üzerine ABD-İran diplomatik süreci askıya alındı manşetini dakikalar önce geçen New York Times da umutları sildi süpürdü. Netice olarak BTC 75 bin dolara geriledi.

Saat 19:23’te İran Dışişleri Bakanlığı “Pakistan’daki müzakerelere katılım konusunda henüz kesin bir karar alınmadı” demiş neticenin böyle olacağının sinyalini vermişti. Şimdi ateşkesin sona ermesine saatler kala anlaşma yok, heyetler toparlanamıyor ve risk artıyor. Eğer gerçekten masa kurulamazsa Trump ağır bir saldırı başlatıp İran’ı masaya zorla getirmek isteyecektir.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
