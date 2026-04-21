Son Dakika: Görüşmeler iptal, kripto paralar düşüşte

İran ve ABD müzakerelerde pazarlığı kızıştırmak için iki uç noktadan açıklamalar yapıyor. İç siyasete oynayan açıklamalar öylesine büyük zıtlaşmalara neden oldu ki NYT raporuna göre taraflar bugün müzakere masasına oturamadı. Görüşmeler şimdilik iptal gibi görünüyor, BTC düşüyor.

Barış görüşmeleri ve kripto paralar

Herkes bugünkü görüşmelere odaklanmıştı ve NYT kötü haberi verdi. Peşinden Axios da İran’ın kararsızlığı nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Vance’ın Pakistan’a gitmediğini açıkladı. İran’dan yanıt gelmemesi üzerine ABD-İran diplomatik süreci askıya alındı manşetini dakikalar önce geçen New York Times da umutları sildi süpürdü. Netice olarak BTC 75 bin dolara geriledi.

Saat 19:23’te İran Dışişleri Bakanlığı “Pakistan’daki müzakerelere katılım konusunda henüz kesin bir karar alınmadı” demiş neticenin böyle olacağının sinyalini vermişti. Şimdi ateşkesin sona ermesine saatler kala anlaşma yok, heyetler toparlanamıyor ve risk artıyor. Eğer gerçekten masa kurulamazsa Trump ağır bir saldırı başlatıp İran’ı masaya zorla getirmek isteyecektir.