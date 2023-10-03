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Bitcoin Kaç Dolara Düşecek? Ekim Ayı Kripto Para Tahminleri

Özet

  • Bitcoin fiyatı düşen takozun hedefi olan 26.800 dolara inebilir.
  • Fiyat 26.800 dolar altında daha derin dipleri hedefleyecek.
  • JOLTS verisi beklentinin çok üzerindeydi ve risk piyasalarını olumsuz etkiledi.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
21:00
3 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin dünkü kazançlarının çoğunu sildiği için altcoin yatırımcıları panik satışlarına başladı. Bugün kayıplar yüzde 5’i aştı. Son 4 aydır hacimlerle birlikte yatırımcıların risk iştahı de önemli ölçüde düştü. Fiyatı yönlendiren artık sadece vadeli işlemler tarafındaki talep veya satışlar oluyor. Peki güncel görünüm BTC için kaç dolara işaret ediyor.

Bitcoin Kaç Dolara Düşecek

Günlük grafikte oluşan formasyon BTC için kayıpların sürebileceğini gösteriyor. QCP analistleri, Rekt Capital ve CAPO gibi uzmanlar da fiyatın beklendiği kadar güçlü bir yükseliş dönemine başlayamayacağını söylüyor.

Yükselen takoz olarak adlandırılan formasyon, fiyatın yükselen ve birbirine yaklaşan iki trend çizgisi tarafından tanımlanan bir aralık içinde sıçrama yapmasıyla oluşur. Teknik analizin bir kuralı olarak fiyat alt trend çizgisini kaybettiğinde satışlar ivme kazanır.

BTC fiyatı bu nedenle 0,236 Fib çizgisinin yanı sıra 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarla çakışan 26.800 dolara doğru ilk aşamada çekilebilir. Alt trend çizgisinin altına inilmesi önümüzdeki birkaç ay içinde 24.000 doların mümkün hale gelmesini sağlayacaktır.

Kripto Para Tahminleri

Ekim ayı çoğunlukla yükseliş dönemi olsa da son 10 yılda 2 kez düşüşlere de ev sahipliği yaptı. Eğer Eylül ayı istisna biçimde pozitif kapanabiliyorsa benzer bir istisnanın Ekim için de yaşandığını görebiliriz. Makro cephedeki olumsuz gelişmeler de bu ayki düşüş ihtimalini destekliyor.

DXY yeni zirveleri hedeflerken petrol fiyatı güçlü kalıyor. ABD tahvilleri de değer kazanıyor. Makro cephede ABD ekonomisine dair gelecek verilerine pek parlak olmayacağı biliniyor. Bu da 1 Kasım toplantısında üyelerin 2 gündür dillendirdiği faiz artışı ihtimalini destekliyor.

Mart ayından sonra faiz tavanı ilan edilmesi beklenirken birçok faiz artışı oldu. Mayıs ayında piyasa yapıcıların faaliyetini azaltmasıyla hacimler keskin biçimde düştü. Tüm bunlar halving öncesinde negatif piyasa seyri olacak beklentisini destekleyen şeyler.

Son olarak yukarıda bahsettiğimiz takozun alt trend çizgisini test etmeden önce ya da test ettikten sonra yaşanacak bir sıçrama 28.400 dolara bir toparlanma getirebilir.

Bugünün büyük düşüş haberlerinden biri ABD JOLTS verisiydi ve gözden kaçırılmaması gerekiyor. Beklentinin çok üzerinde gelen veri tüm sıkılaşma adımlarına rağmen istihdamın güçlü kaldığını gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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