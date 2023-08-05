Kripto para piyasasındaki artan korku, belirsizlik ve şüpheye (FUD) meydan okuyan Shiba Inu‘nun (SHIB) fiyatı, son günlerde önemli bir yükseliş yaptı. Bu yükseliş, Shiba Inu’nun ekosistem token’i LEASH’inin anında gözetimsiz kripto para borsası StealthEX’te listelenmesiyle ilişkilendirilirken, bu rallinin ortasında alıcılar kama formasyonunun direnç trend çizgisinden yükseliş eğilimi gösterdiler ve uzun vadeli toparlanma için önemli bir fırsat yakalanmış oldu.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Shiba Inu’nun fiyatı yaklaşık iki ay boyunca yükselen kama formasyonunun etkisi altında yükseldi. Teoride bu formasyonun birbirine yaklaşan destek ve direnç trend çizgilerinden destek trend çizgisinin kırılması ve aşağı yönde bir kırılma olması bekleniyor.

Bununla birlikte, güçlü yükseliş momentumunun görüldüğü nadir senaryolarda varlığın fiyatı formasyonun direnç trend çizgisinden yukarı yönlü bir kırılma yapabilir. Formasyonun varlığının neden olduğu düşüş baskısına rağmen bu durum yükseliş hareketi güçlü bir satın alma sinyalidir.

Gün içinde yüzde 10’a yakın yükselen SHIB‘in fiyatı üst trend çizgisinden güçlü bir kırılma yaparak alıcılara daha da yükselmek için uygun bir zemin sunuyor. Kırılma sonrası başlayacak ralli önde gelen memecoin’in fiyatı yüzde 18 daha yükselerek 0,0000107 dolara ulaşabilir.

SHIB’in Fiyatı 0,00001 Doları Geçebilir mi?

Piyasadaki mevcut belirsizlikle birlikte Shiba Inu’nun fiyatı, geçtiği direnç trend çizgisini yeniden test etmek için küçük bir geri çekilme yapabilir. Bu geri çekilme, fiyatın daha yüksek seviyelere doğru hareket edip edemeyeceğinin doğrulanmasını ve alıcılar için bir satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, yeniden testin ortasında, direnç trend çizgisinin altında olacak bir kırılma bu yükseliş senaryosunun geçersiz olmasına neden olabilir.

Dahası SHIB’in günlük fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyatla birlikte yükselerek sürekli bir toparlanmaya işaret ediyor. 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ise fiyattaki yükselişe karşı atak sunabilecek önemli bir bariyer olarak fiyatın önünde duruyor.