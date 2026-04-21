Son Dakika: Trump pes etti, İran’ın dediği olacak ve Bitcoin yükseliyor

İran barış görüşmeleri konusunda ağırdan almaya devam ettikçe Trump “halledeceğiz, anlaşma olacak” dedi. Geçen hafta da “gerekirse vururuz” demişti. Bugünse ateşkesi süresiz şekilde uzattığını açıkladı. İran teklifini hazırlayana kadar bir son tarih yok ve bu durum Trump’ın pes etmesi olarak yorumlanıyor.

Bitcoin yükseliyor

Bugün ateşkesin sona ermesine saatler kala yapılması beklenen görüşmeler yarına ertelenmişti. Dün de bugüne ertelendiğinden bu durum pek şaşırtıcı olmadı. Ancak Tasnim yarınki görüşmelere İran’ın “devam eden abluka ve ateşkesin ihlali” gerekçeleriyle katılmayacağını açıkladı. Ateşkesin sona ermesi ve saldırıların yeniden başlaması beklenirken Trump geri adım attı.

Yeni rejim olarak tanımladığı Arakçi ve İran Meclis Başkanı ile Hamaney yönetiminin durumunu ciddiye aldığını açıklayan Trump’ın paylaştığı duyuru şöyle;

“İran Hükümeti’nin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeğine dayanarak – ki bu hiç de beklenmedik bir durum değildir – ve Pakistan’dan Mareşal Asim Munir ile Başbakan Shehbaz Sharif’in talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran’a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle, ordumuza ablukayı sürdürmesini ve diğer tüm açılardan hazır ve yetkin kalmasını talimat verdim; dolayısıyla, önerileri sunulana ve görüşmeler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım.”

BTC yeniden 75.600 doları geri aldı ve 74.821 dolardan toparlandı.