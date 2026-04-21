Son Dakika: Trump pes etti, İran’ın dediği olacak ve Bitcoin yükseliyor

  • Trump İran hakkında: Teklifleri sunulana ve görüşmeler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkes süresini uzatacağım - Truth Social
  • Trump günler önce ateşkesi uzatmayacağını ve gerekirse saldıracaklarını açıklamıştı.
  • İran istediğini aldı ancak abluka kalkmadan masaya oturmayacaklarını daha önce açıklamışlardı. Eğer Trump ablukayı kaldırırsa görüşmeler başlayabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

İran barış görüşmeleri konusunda ağırdan almaya devam ettikçe Trump “halledeceğiz, anlaşma olacak” dedi. Geçen hafta da “gerekirse vururuz” demişti. Bugünse ateşkesi süresiz şekilde uzattığını açıkladı. İran teklifini hazırlayana kadar bir son tarih yok ve bu durum Trump’ın pes etmesi olarak yorumlanıyor.

Bugün ateşkesin sona ermesine saatler kala yapılması beklenen görüşmeler yarına ertelenmişti. Dün de bugüne ertelendiğinden bu durum pek şaşırtıcı olmadı. Ancak Tasnim yarınki görüşmelere İran’ın “devam eden abluka ve ateşkesin ihlali” gerekçeleriyle katılmayacağını açıkladı. Ateşkesin sona ermesi ve saldırıların yeniden başlaması beklenirken Trump geri adım attı.

Yeni rejim olarak tanımladığı Arakçi ve İran Meclis Başkanı ile Hamaney yönetiminin durumunu ciddiye aldığını açıklayan Trump’ın paylaştığı duyuru şöyle;

“İran Hükümeti’nin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeğine dayanarak – ki bu hiç de beklenmedik bir durum değildir – ve Pakistan’dan Mareşal Asim Munir ile Başbakan Shehbaz Sharif’in talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran’a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle, ordumuza ablukayı sürdürmesini ve diğer tüm açılardan hazır ve yetkin kalmasını talimat verdim; dolayısıyla, önerileri sunulana ve görüşmeler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım.”

BTC yeniden 75.600 doları geri aldı ve 74.821 dolardan toparlandı.

Bu haberler ilginizi çekebilir

İran son kozunu oynuyor, Kripto paralar bayılmak üzere

Bitcoin, Fed başkanı adayı Warsh açıklamalarının ardından 75.500 dolara geriledi

Son Dakika: Görüşmeler iptal, kripto paralar düşüşte

Son Dakika Canlı: Trump CNBC’de konuşuyor – 20 Nisan açıklamaları

Sıcak Gelişme: Barış müzakereleri bugün kripto paraları aşağı çekebilir

Hormuz Boğazı’nda kripto para dolandırıcılığı: Gemi sahiplerine bitcoin talebi şoku

Bitcoin oynaklığı rekor seviyede düştü, Güney Kore borsası tersine zirve yaptı

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Core Scientific’in 3,3 milyar dolarlık tahvil satışıyla AI sektörüne ani yön değişimi
Core Scientific’in 3,3 milyar dolarlık tahvil satışıyla AI sektörüne ani yön değişimi
Ekonomi Madencilik
İran son kozunu oynuyor, Kripto paralar bayılmak üzere
Kripto Para
SWIFT ve Ripple rekabeti hızlandı, büyük bankalar iki sistemi aynı anda kullanmaya başladı
RIPPLE (XRP)
Dogecoin işlem hacmi 24 saatte yüzde 241 arttı, fiyat yukarı yöneldi
DOGECOIN (DOGE)
Kelp DAO saldırısı sonrası DeFi’de 293 milyon dolarlık açık: Wall Street frene basabilir
Ekonomi Güvenlik
