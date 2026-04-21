XRP yükselişi 1,47 dolarda takıldı, piyasada yeni hamle beklentisi

Kripto para piyasasında son günlerde gözler yeniden XRP’ye çevrildi. Fiyatın son dönemde belirli bir aralıkta hareket etmesi, yatırımcılar arasında dengeli bir iyimserlik ile temkinli havanın birleşmesine neden oldu. Analistler, XRP’de alıcıların mı yoksa satıcıların mı kısa vadede üstünlük sağlayacağı konusunda net bir işaret oluşmadığını aktarıyor.

1,47 dolar direnci aşılamadı

XRP, geçtiğimiz günlerde 1,27 dolara kadar gerilemiş, burada oluşan yoğun alımlarla tekrar yukarı yönlü bir ivme kazanmıştı. Ancak bu toparlanmanın hız kaybettiği ve fiyatın 1,47 dolar seviyesine yaklaştıkça satış baskısıyla karşılaştığı görülüyor. Son verilere göre, şu anda XRP 1,43 dolar bandında işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre, XRP’nin fiyatı 1,43 dolar seviyesinde seyrediyor.

1,47 dolar civarındaki direnç seviyesi, son denemelerde kırılması zor bir engel olarak öne çıktı. Bu bölgede satıcılar yeniden devreye girerken, fiyatın güçlü bir şekilde yukarı çıkabilmesi için daha kuvvetli alım iştahına ihtiyaç duyuluyor.

Sıkışan hacim ve kritik destek bölgeleri

İşlem hacmi tarafında ise yaklaşık 109 milyon dolarlık günlük veri dikkat çekiyor. Ancak bu hacmin, XRP’de kalıcı bir yükseliş dalgası başlatmak için yeterince yüksek olmadığı belirtiliyor. Katılımın artmaması halinde, fiyatın mevcut yatay bandı koruması bekleniyor.

Olumsuz bir senaryoda, 1,40 dolar seviyesi kısa vadede önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması, teknik görünümü dengede tutuyor. Eğer 1,40 doların altında güçlü bir kapanış gerçekleşirse, yeniden 1,30 dolar aralığına doğru bir hareket gündeme gelebilir.

Likidite hareketleri ve piyasa beklentisi

Bazı piyasa gözlemcileri, son yaşanan hareketleri bir likidite avı olarak değerlendiriyor. Daha önce direnç olarak çalışan 1,42-1,44 dolar arası şimdi potansiyel bir destek alanına dönüşmüş durumda. Boğalar bu aralığı koruyabilirse, yeni bir çıkış dalgası başlaması mümkün görünüyor; ancak bunun için hacim ve talepte artış gerekiyor.

Öte yandan, son iki ayı kapsayan süreçte XRP’nin geniş bir konsolidasyon bandında hareket ettiği görülüyor. Fiyatın bu süreçte net bir yükseliş trendine girmeye çalıştığı, ancak her denemede satıcıların ağır basması nedeniyle yukarı yönlü kırılım yaşanmadığı analiz ediliyor.

Uzmanlardan Genny Cruz, son dönemde piyasada “gerçek bir taban mı oluşuyor yoksa kısa vadeli bir toparlanma mı yaşanıyor?” sorusunun tartışıldığını dile getirdi. Analistlere göre, 1,47 doların üzerinde güçlü bir kapanış ya da 1,40 doların altına yaşanacak bir sarkma, bir sonraki büyük hareketin yönünü belirleyecek.

Piyasanın yeni bir harekete başlaması için ya işlem hacminin belirgin şekilde artması ya da fiyatın 1,47 dolar üzerini net şekilde aşması gerekecek. Aksi takdirde XRP’nin mevcut dalgalı seyrini bir süre daha sürdürmesi bekleniyor.