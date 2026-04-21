Dogecoin’de yüzde 3000 hedefi: Kritik direnç öncesi sürpriz yükseliş sinyali

Dogecoin, son dönemde piyasada yeniden ilgi odağına yerleşti. Kripto para analistleri, uzun süredir yatay seyreden Dogecoin’in kritik bir kırılma eşiğinde olabileceğine dikkat çekiyor. Teknik göstergelerde oluşan bazı işaretler, fiyatın güçlü bir ivme kazanma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Teknik analizde yükseliş rüzgarı

Kripto piyasasında yakından takip edilen analistlerden Tardigrade, Dogecoin için önemli bir yükseliş gereçekleşebileceği yönünde görüş bildirdi. Onun analizine göre, Dogecoin 3.000’e varan oranlarda değer kazanabilir. Uzun vadede hedef fiyat olarak 4 dolar seviyesi paylaşıldı. Bu rakam, Dogecoin tarihinde şu ana kadar görülmeyen yeni rekor anlamına geliyor.

Tardigrade’ın değerlendirmelerine göre, mevcut fiyat yapısı 2017’deki büyük yükselişe benziyor. O yıl içinde Dogecoin kısa bir süre içinde kayda değer ölçüde prim yaptı. Şimdi ise benzer bir teknik yapı dikkat çekiyor ve yeni bir yükseliş dalgasının hazırlığı sinyalini veriyor.

Son zamanlarda teknik göstergeleri analiz eden uzmanlar ise pozitif uyumsuzlukların arttığına vurgu yapıyor. Fiyat aşağı yönlü bir grafik çizerken bazı teknik göstergeler yukarıya dönmüş durumda. Bu uyumsuzluklar, satıcıların gücünü yitirmeye başlamasının erken habercisi olabiliyor.

Kritik formasyonlar ve direnç seviyeleri

Daha kısa vadedeki grafiklerde ters omuz-baş-omuz formasyonu oluşmuş durumda. Bu formasyon, genellikle piyasa yönünün değişimine işaret eden güçlü bir dönüş sinyali olarak kabul ediliyor. Analistler, bu yapının boyun çizgisi üzerinde gerçekleşecek bir kapanışta kısa vadeli bir ralli ihtimalinin arttığına işaret ediyor. Özellikle 0,10 dolar seviyesi ilk güçlü direnç noktası olarak öne çıkıyor.

“Dogecoin’in güncel hareketleri daha önceki boğa döngülerine oldukça benziyor; grafik üzerinde görülen formasyonlar, yeni bir yükselişin hazırlık aşamasında olabileceğine işaret ediyor.”

Ancak, her ne kadar piyasanın önemli bir kısmında iyimser bir bekleyiş hâkim olsa da, temkinli yaklaşan analistler de bulunuyor. Bitcoinsensus’un paylaştığı değerlendirmede, Dogecoin’in hâlâ birden fazla yükseliş ve düşüş dalgasının iç içe geçtiği çoklu döngü yapısını koruduğu belirtiliyor. Bu yapı sayesinde mevcut ralli beklentileri güçlense de, kısa vadede düşüş riskinin ortadan kalkmadığına dikkat çekiliyor.

Kısa vadede iki farklı senaryo masada

Teknik grafiklerde zaman zaman düşüş yönlü baş-omuz formasyonuna ilişkin ipuçları da gözleniyor. Eğer piyasada bu senaryo gerçekleşirse, Dogecoin’in 0,05 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği belirtiliyor. Böyle bir durum, hızlı bir toparlanmanın bir süre daha ertelenmesi anlamına gelebilir.

CryptoAppsy verilerine göre, Dogecoin son 24 saatte yüzde 0,81 düşüşle 0,09475 dolar civarında işlem görüyor. Önümüzdeki günlerde teknik göstergelerin belirginleşmesiyle, yatırımcıların daha net bir tabloyla karşılaşması bekleniyor.