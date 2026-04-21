Bitcoin kritik 75.000 dolarda tutunurken Strategy’nin alımı BlackRock’ı geride bıraktı

Bitcoin salı günü gün içi 76.500 doların üzerinden 75.000 dolar seviyelerine geriledi. Bu düşüş, ABD Merkez Bankası başkan adayı Warsh’ın Senato Bankacılık Komitesi’ndeki açıklamalarının ardından geldi. Warsh, Başkan Donald Trump’ın kendisinden herhangi bir faiz indirimi talep etmediğini belirterek, piyasalarda bir Warsh liderliğindeki Fed’in hızlı bir şekilde gevşemeye gideceği beklentilerini zayıflattı. Warsh’ın ifadesi, kripto ile birlikte S&P 500 ve Nasdaq’ta da erken saatlerdeki kazanımların silinmesine yol açtı.

Warsh etkisi ve Bitcoin için kritik 75.000 dolar eşiği

Warsh’ın kripto varlıklarına ve merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerine yatırımı bulunuyor; bunun yanında Bitcoin’i “dijital altın” olarak tanımlayan yorumu dikkat çekiyor. Eski Fed yönetim kurulu üyesi Warsh’ın Senato’daki konumu, Fed’in başına geçtiği takdirde ABD’nin ilk kez dijital varlıklara ciddi oranda sıcak bakan bir başkan kazanabileceği anlamına geliyor. Analistlere göre, Fed’in yılın ikinci yarısında daha gevşek bir politika izlemesi durumunda likiditenin tekrar artması ve Bitcoin’in 100.000 dolara yönelmesi mümkün olabilir.

Piyasalarda ise Bitcoin’in 75.000 dolar seviyesi kritik öneme sahip. Büyük işlem masaları, nisan ayındaki toparlanmanın devam edebilmesi için bu seviyenin korunması gerektiğine işaret ediyor. 75.000 doların altına inilmesiyle birlikte mart ayında İran Körfezi’nde yaşanan gerilimde destek görevi gören 70.000 dolar bandının gündeme gelmesi mümkün. Öte yandan net bir kırılma yaşanırsa, 78.000 dolar seviyesi tekrar gündeme gelebilir.

Warsh’ın “Başkana, faizlerin hangi seviyede olması gerektiğine dair bir ifade vermedim” şeklindeki vurgusu, kripto ve geleneksel piyasalarda kısa vadeli politikalara dair beklentileri aşağı çekti.

Teknik görünüm bu hafta ABD-İran ateşkesinin çarşamba akşamı sona ermesiyle politik risklerle de birleşmiş durumda. Yeni bir müzakere heyeti yola çıkmazken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in seyahatinin de iptal edildiği bildirildi.

Strategy, BlackRock’ı geçti: Tarihi Bitcoin alımı

Bu dalgalı sürecin gölgesinde, haftanın en dikkat çeken gelişmesi Michael Saylor yönetimindeki MicroStrategy’nin (“Strategy”) devasa bitcoin alımı oldu. Şirket, 13-19 Nisan arasında 34.164 Bitcoin’i 2,54 milyar dolar karşılığında, ortalama 74.395 dolardan satın aldığını açıkladı. Bu alım, şirket tarihinde üçüncü en büyük satın alım olarak kayda geçti ve kasım 2024’ten bu yana haftalık bazda en yüksek birikime işaret etti.

Strategy’nin toplam Bitcoin varlığı 815.061 adede yükseldi ve bu, güncel spot fiyatlarla yaklaşık 61,5 milyar dolara denk geliyor. Böylece şirket, spot ETF piyasasında ilk kez BlackRock’un iShares Bitcoin Trust’ını geçerek en fazla Bitcoin tutan halka açık kurum haline geldi. BlackRock’ın fonunda ise 802.823 BTC bulunuyor. 2026 yılı başından bu yana Strategy’nin rezervindeki artış 80.000 BTC’ye yaklaştı.

Alımın finansman yapısı da öne çıkıyor. Son işlemin yüzde 86’sı şirketin sürekli imtiyazlı hissesi STRC aracılığıyla sağlanırken, kalan kısım MSTR adi hisselerinden karşılandı. Bu yapı, şirketin pay sahiplerini eritmeden bitcoin birikimini sürdürmesini sağladı. Strategy, Bitcoin’in 2025 sonundaki zirvesinden bu yana yaşanan yüzde 50’lik fiyat düşüşünde bile istikrarlı olarak alımlara devam ederek piyasadaki en büyük kurumsal talep kaynağı olmayı başardı.

DeFi güvenlik açığı ve piyasaya etkisi

Diğer taraftan hafta sonu yaşanan Kelp DAO saldırısı, piyasa üzerinde DeFi sektöründeki altyapı sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Kelp DAO köprüsünde yaşanan 293 milyon dolarlık açık, saldırganların teminatsız rsETH üretip bunu Aave protokolünden gerçek varlık çekmek için kullanmasıyla ortaya çıktı. Saldırı sonrası Aave’nin bilançosunda 200 milyon dolar civarında sorunlu kredi oluştu, DeFi ekosistemindeki toplam kilitli varlık ise 14 milyar dolar azaldı.

Analistler, bu tür güvenlik açıklarının bankalar ve varlık yöneticileri nezdinde tokenizasyon projelerinin hızını düşürebileceğine dikkat çekiyor. Jefferies’den Andrew Moss, kurumlara gönderdiği notta geleneksel finansal tokenizasyon hamlelerinin hızlandığını, ancak son olayların yeni dağıtımlar öncesi güvenlik kontrollerini öne çıkaracağını belirtti. Moss’a göre, uzun vadeli stabilcoin tabanlı ödeme ve zincir üstü sermaye piyasası vizyonu ise hâlâ korunuyor.

Bitcoin’in kendisi açısından ise bu tür kırılmaların etkisi şu aşamada dolaylı kaldı. Sermaye, BTC ve ether gibi ana akım varlıklarda toplanmaya devam ediyor. Nitekim spot Bitcoin ETF’lerine 14-17 Nisan arasında toplam 1,29 milyar dolarlık giriş gerçekleşti ve piyasa, Kelp şokunu şimdilik daha geniş bir düşüşe dönüştürmeden atlatmayı başardı.

Önümüzdeki hafta neler izlenmeli?

Bitcoin’de bu haftanın kaderini üç ana unsur belirleyecek: İlki, Warsh’ın Fed başkanlığı onay sürecinin geri kalanı ve Fed’in bilançosuna dair yeni sinyaller. CME FedWatch verilerine göre, haziranda faiz indirimi ihtimali şu anda yalnızca yüzde 1,6. İkinci kritik faktör, ABD-İran ateşkesinin çarşamba gecesi öncesinde uzatılıp uzatılmayacağı; aksi durumda olası bir riskten kaçış beklentisi yükseliyor. Üçüncü unsur ise, Strategy’nin agresif alımlarının devam edip etmeyeceği ve borsaların iştahının sürdürülebilir olup olmadığı.

Bitcoin şimdilik, tarihte ilk kez halka açık bir şirketin en büyük spot ETF’yi geçmesiyle yapısal olarak güçlü bir konumda, ancak kısa vadede merkez bankası politikası, Orta Doğu’daki belirsizlikler ve DeFi güvenliği konuları piyasada yön arayışını sürdürüyor.