Dolar artık bitiyor mu? Bu durum kripto paraları nasıl etkiler? Neden dünden bugüne bir anda böyle bir şey olamaz?

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Kripto para piyasalarının kısacık ömründe veya ömrünün bugüne kadarki kısmında diyelim, görmediği az şey kaldı. Küresel finans krizinden, pandemiye oradan büyük ölçekli savaşlara kadar. Sırada çok az şey kaldı. Bunlar uzaylı istilası, nükleer savaş, dünyaya meteor düşmesi ve son olarak doların o muhteşem gücünü kaybetmesidir.

Dolar Bitiyor Mu?

ABD dolarının dünya rezerv para birimi olarak yaşayabilirliğine ilişkin endişeler artıyor. Bu arada Çin, Rusya ve müttefikleri kendi para birimi için planlar yapıyor. Devam eden bankacılık krizi ortasında Yellen dahil birçok ABD’li üst düzey isimden bunu duyduk. ABD Doları küresel rezerv para olma gücünü kaybedebilir. Artık doğunun devleri dünyanın en büyüğünü devirmeyi gözüne kestirmiş gibi görünüyor.

Doğudaki devletler bugüne hazırlanmışçasına bankacılık krizinin ortasında yeni adımlar atıyor. Hafta sonu Breitbart ekonomi editörü John Carney görüşlerini açıklamak üzere Fox News’e katıldı. Doların gelecekte dünyanın rezerv para birimi rolünü kaybedeceğini söyledi. Doların hakimiyetinin giderek kaybolmaya başladığını da sözlerine ekledi.

“Çin ve Rusya alternatif bir para birimi bloğu oluşturmaya başlıyor.”

Benzer şekilde Türkiye’nin de doğu devletleriyle yerel para birimleri üzerinden ticaret yapma çabalarını hatırlıyoruz. Aynı şeyi birçok ülke, özellikle doğudaki devletler hedefliyor. ABD’nin küresel ölçekteki gücü, doları dünyanın para birimi yaptı. Ancak artık bu güce yüksek sesli başkaldırılar görüyoruz.

Potansiyel kırılma noktası Suudi Arabistan ve petrol işlemlerinde ne yapmaya karar vereceği olabilir. Halihazırda ABD doları cinsinden işlem görüyorlar ancak yeni bir alternatifin ortaya çıkması halinde bu durum değişebilir. Carney, Çin yuanının “Çin komünist sistemi yeterince açık olmadığı için” fazla bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Buna karşılık, ABD finansal sisteminin serbest küresel döviz ile çok açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde Çin ve Brezilya, Hindistan ve Malezya ticaretlerini yerel para birimleriyle yapmaya karar verdi. Çin, Fransa’dan gelen LNG için ödemeyi Yuan ile yapacak.

Kripto Paralar Nasıl Etkilenir?

2 Nisan’da Çin medya kuruluşu Global Times, dolarsızlaşmadan Amerika’nın “sorumsuz para politikalarını” sorumlu tuttu. Geçtiğimiz hafta üst düzey bir Rus yetkili BRICS ülkelerinin kendi para birimlerini oluşturmak için çalıştıklarını iddia etti. BRICS bloğu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşuyor. Peki tüm bunlar başarılı olur da dolar dünyanın para birimi olma statüsünü kaybederse kripto paralar nasıl etkilenir?

Öncelikle doların güç kaybetmesi için ABD’nin askeri, siyasi gücünü aynı orantıda kaybetmesi gerekiyor. ABD doları eskiden altına, günümüzde demir yumruğun endekslidir. Bu demir yumuşar, erir, ABD güçsüz kalırsa dolar da dünyadaki gücünü kaybedebilir. Bunun nükleer bir savaşla, hatta Rusya’nın başlatacağı nükleer bir savaşla olma ihtimali var mı? Göreceğiz.

Öte yandan en uçuk senaryoda doların yok olması Bitcoin ve diğerlerinin artık yerel para birimleri cinsinden veya en iyi alternatif Yuan cinsinden fiyatlandırılacağını göreceğimiz anlamına gelir. Bu enteresan olur çünkü değer algısı büyük ölçüde değişecektir. Bu büyük bir fırsat, çünkü insanlar doların değersizleştiği bir ortamda arzı sınırlı (ve daha onlarca avantajıyla) Bitcoin’e yönelebilir. Çin’in kripto paraları yeniden serbest bırakıyor olması da (Hong Kong eliyle) onun bu güç değişiminden daha fazla faydalanmasını sağlayabilir. Ancak en uçuk senaryonun gerçekleşmesi için 5 hatta 10 yıllık uzun bir süreye ihtiyacımız var.