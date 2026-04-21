Shiba Inu dip seviyeye yaklaştı, %1.000 artış beklentisi konuşuluyor

Shiba Inu, son dönemde dar bir fiyat aralığında hareket ederek yatırımcılarda kısa vadeli yön konusunda belirsizlik yaratıyor. Popüler kripto para birimi, yazı hazırlanırken 0,000006046 dolar civarından işlem görüyor ve bu durum, varlığın uzun süredir süren konsolidasyonuna işaret ediyor. Fiyatın bu seviyede yatay seyretmesine rağmen, genel eğilim hâlen aşağı yönlü.

Destek seviyesinde tutunma çabası

Shiba Inu’nun 2021 Ekim ayında gördüğü 0,0000885 dolar zirvesinden bu yana fiyat %93’ten fazla değer kaybetmiş durumda. 2024 Mart ayında ulaşılmış olan 0,00004567 dolar seviyesiyle karşılaştırıldığında ise değer kaybı %86’yı buluyor. Sert düşüşlere rağmen, teknik göstergelerde son günlerde alım yönlü bir değişim yaşanabileceğine dair sinyaller dikkat çekti.

Piyasa analizleri, SHIB fiyatının Mart 2024’ten bu yana alçalan bir kanal içinde hareket ettiğine işaret ediyor. Bu kanalın üst bandı, yukarı yönlü fiyat hareketlerine sürekli olarak engel olurken, alt bandı fiyatın toparlanmasına destek sağladı. SHIB, şu anda bu kanalın alt kısmına yakın bir noktada seyrediyor ve bu seviye, son yıllarda defalarca dip olarak çalışmış bir destek noktasıyla örtüşüyor.

Son fiyat hareketlerinde, yıl içerisinde SHIB’nin 0,0000050 dolar seviyesini kısa süreliğine test ettiği ve sonrasında toparlandığı görülüyor. Tarihsel olarak da bu bölge, fiyatın dibi görüp tekrar yükselişe geçtiği destek niteliği taşıyor.

Teknik göstergeler ve piyasadaki hareketlilik

Önemli bir yatay destek bölgesi, Shiba Inu için temel bir dayanak noktası olmayı sürdürüyor. Bu seviye, 2021 yılı yükselişlerinin ardından gelen düzeltmelerde ve 2023 yılındaki ayı piyasasında fiyatı birden fazla kez tutmayı başardı. Destek noktasının korunması hâlinde fiyatın yukarı yönlü tepki verebileceği ihtimali öne çıkıyor.

Analistler, teknik destek bölgelerinde korunmaya devam edilmesi halinde, alım ilgisinin yeniden ortaya çıkabileceğini tahmin ediyor. Kanalın orta bandına doğru bir hareket, Shiba Inu’nun fiyatını 0,000010 dolar üzerine taşıyabilir ve bu, mevcut seviyelere göre %80’den fazla değer artışına karşılık geliyor.

Zincir üstü veriler, genel görünüm karmaşık olsa da kısmen olumlu sinyaller verdi. Shiba Inu vadeli işlem piyasalarında açık pozisyon hacmi son 24 saatte %7,4 arttı. Bu hareket, türev piyasasında ilginin yeniden canlandığına işaret ediyor ve olası bir kısa vadeli fiyat değişiminin habercisi sayılıyor.

Uzun vadede büyük artış senaryosu

Borsalardan özel cüzdanlara aktarılan Shiba Inu miktarında belirgin bir artış oldu. Son bir günde, 507 milyar adetten fazla SHIB, borsa hesaplarından çıkartılarak kişisel cüzdanlara gönderildi. Bu tür bir hareketlilik, piyasada kısa vadede satış baskısından çok uzun vadeli saklama eğiliminin güçlenmesine yoruluyor.

Analistler, mevcut momentumun artması durumunda uzun vadede 0,000070 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini belirtiyor. Bu fiyat hedefi gerçekleşirse, bugünkü seviyelere göre %1.000’e yakın bir değer artışı anlamına geliyor. Ancak uzmanlar, bu tarz güçlü yükselişlerin öngörüye dayalı ve riskli olduğunun da altını çiziyor.

Shiba Inu’nun kısa vadede yatay seyretse de, önemli teknik destek seviyelerinde tutunması dikkatleri sıradaki hamleye çevirmiş durumda. Piyasada artan işlem hacmi ve borsadan özel cüzdanlara geçişler, fiyatın tekrar yukarı yönlü bir harekete hazırlanabileceği görüşünü gündemde tutuyor.