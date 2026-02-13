Son Dakika: Binance En 5 Kişiyi İran Yüzünden Kovdu (Fortune İddiasıyla FUD Büyüyebilir)

Son 1 aydır sosyal medyada Binance hakkında çok fazla doğru/yanlış şey paylaşılıyor. Rakip platformların da bunu körüklediği açık. Şimdi 2021-2024 arasında sık gördüğümüz türden ana akım FUD’larından biri daha Binance için ateşlenmiş durumda. Eski Bloomberg manşetlerini anımsayacağınız tondaki son Fortune sızıntısı hafta sonu gündemi meşgul edebilir.

Binance Son Dakika

Fortune kendi ulaştığı kaynaklara dayandırdığı haberinde çok sayıda kaynak ve içeriden belgeye işaret ediyor. Buna göre Mart 2024 ile 2025 Ağustos arasında Binance borsası aracılığıyla 1 milyar dolarlık USDT İran bağlantılı hesaplara gitti ve araştırmacılar bunları tespit etti.

“Araştırmacılar iç raporlar aracılığıyla bulguları ortaya çıkardıktan sonra yasal sonuçlardan endişe ettiği için anonim kalmak şartıyla Fontune ile konuştu. Kaynaklara göre, 2025’in sonlarında en az beş kişi işten çıkarıldı. Araştırmacılardan en az üçü Avrupa ve Asya’da kolluk kuvvetlerinde görev yapmış kişilerdi.” – Fortune

İddialara göre en az dört üst düzey uyum personeli de bağlantılı işten çıkarmalardan payını aldı ve üç ay içinde şirketten ayrıldı veya kovuldu. Binance borsası milyarlarca dolar ceza ödedikten sonra mahkeme emriyle denetleme altında kalmayı kabul etmişti. Denetim devam ederken böyle bir şeyin olması İran ile ilgili davaları yöneten hukuk firması Olshon Frome Wolosky’nin ortağı Robert Appleton’u şaşırtmış.

Fortune daha fazla kaynağın kendileriyle iletişime geçmesini istiyor ve bu tartışmalar büyürse Binance hakkında yeni bir davaya kapı aralayabilir. Hali hazırda yeni soğuyan bir Binance FUD varken bu durum tartışmaları yeniden alevlendirebileceğinden hafta sonu kripto paralarda hızlı bir düşüş görebileceğimizi de söylüyor. BTC henüz 69 bin dolarda ve son dakika gelişmesinden şimdilik çok az etkilendi.