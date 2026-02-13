BINANCE

Son Dakika: Binance En 5 Kişiyi İran Yüzünden Kovdu (Fortune İddiasıyla FUD Büyüyebilir)

Özet

  • Binance, İran bağlantılı cüzdanlara 1 milyar dolarlık USDT akışını ortaya çıkaran üst düzey araştırmacılarını kovdu. - Fortune
  • İddialara göre en az dört üst düzey uyum personeli de bağlantılı işten çıkarmalardan payını aldı ve üç ay içinde şirketten ayrıldı veya kovuldu
  • Hali hazırda yeni soğuyan bir Binance FUD varken bu durum tartışmaları yeniden alevlendirebileceğinden hafta sonu kripto paralarda hızlı bir düşüş görebileceğimizi de söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Son 1 aydır sosyal medyada Binance hakkında çok fazla doğru/yanlış şey paylaşılıyor. Rakip platformların da bunu körüklediği açık. Şimdi 2021-2024 arasında sık gördüğümüz türden ana akım FUD’larından biri daha Binance için ateşlenmiş durumda. Eski Bloomberg manşetlerini anımsayacağınız tondaki son Fortune sızıntısı hafta sonu gündemi meşgul edebilir.

Binance Son Dakika

Fortune kendi ulaştığı kaynaklara dayandırdığı haberinde çok sayıda kaynak ve içeriden belgeye işaret ediyor. Buna göre Mart 2024 ile 2025 Ağustos arasında Binance borsası aracılığıyla 1 milyar dolarlık USDT İran bağlantılı hesaplara gitti ve araştırmacılar bunları tespit etti.

“Araştırmacılar iç raporlar aracılığıyla bulguları ortaya çıkardıktan sonra yasal sonuçlardan endişe ettiği için anonim kalmak şartıyla Fontune ile konuştu. Kaynaklara göre, 2025’in sonlarında en az beş kişi işten çıkarıldı. Araştırmacılardan en az üçü Avrupa ve Asya’da kolluk kuvvetlerinde görev yapmış kişilerdi.” – Fortune

İddialara göre en az dört üst düzey uyum personeli de bağlantılı işten çıkarmalardan payını aldı ve üç ay içinde şirketten ayrıldı veya kovuldu. Binance borsası milyarlarca dolar ceza ödedikten sonra mahkeme emriyle denetleme altında kalmayı kabul etmişti. Denetim devam ederken böyle bir şeyin olması İran ile ilgili davaları yöneten hukuk firması Olshon Frome Wolosky’nin ortağı Robert Appleton’u şaşırtmış.

Fortune daha fazla kaynağın kendileriyle iletişime geçmesini istiyor ve bu tartışmalar büyürse Binance hakkında yeni bir davaya kapı aralayabilir. Hali hazırda yeni soğuyan bir Binance FUD varken bu durum tartışmaları yeniden alevlendirebileceğinden hafta sonu kripto paralarda hızlı bir düşüş görebileceğimizi de söylüyor. BTC henüz 69 bin dolarda ve son dakika gelişmesinden şimdilik çok az etkilendi.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
