Solana (SOL)Teknik Analiz

Solana (SOL) Şubat 2026’da Kaç Dolara Ulaşacak?

Özet

  • Solana ağındaki fee gelirleri Ocak ayına göre toparlansa da geçen yılın zirvelerinden uzak ve yarım milyon dolar civarında oyalanıyor.
  • 133 dolar SOL Coin için önemli bir eşikti ve kaybedildi. Ocak yükselişi umut verse de fiyat bu kilit seviyenin üzerinde kalıcılık elde edemedi.
  • SOL Coin 118 ve 98 dolar tabanlarını da kaybetti. Şimdi artık son durak olarak 77 dolar üzerinde tutunabilmesi gerekiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin (BTC) son enflasyon raporunun ardından 67.400 dolar üzerinde şimdilik kalıcılık elde edemedi. Altccoinler yüzde 1-2 kayıpla güne devam ediyor. Solana (SOL) ise 80 dolarda oyalanıyor. Peki Solana (SOL) bu ay kaç dolar olacak?

İçindekiler
1 Solana (SOL)
2 SOL Coin Fiyatı

Solana (SOL)

ABD borsaları az bir kayıpla güne başladı. Solana (SOL) 80 dolarda oyalanıyor ve ağdaki toplam kilitli değer 6,35 milyar dolara kadar geriledi. Geçen yıl son çeyrekte 13 milyar dolara kadar tırmanan ağdaki toplam kilitli değer yüzde 50’den fazla azaldı.

Ağdaki fee gelirleri Ocak ayına göre toparlansa da geçen yılın zirvelerinden uzak ve yarım milyon dolar civarında oyalanıyor.

Solana ağındaki uygulamaların TVL kaybı yatırımcı ilgisinin ne denli zayıfladığını gösteriyor. DEX platformları epey zayıflamış durumda ve tükenen yatırımcıların ağ faaliyetini aşağı çekmesi SOL Coin için artık 100 dolar altında fiyatların normalleşmesine yardımcı oluyor.

SOL Coin Fiyatı

133 dolar SOL Coin için önemli bir eşikti ve kaybedildi. Ocak yükselişi umut verse de fiyat bu kilit seviyenin üzerinde kalıcılık elde edemedi. Ardından milyarlarca dolarlık vadeli tasfiyesinin ortasında SOL Coin 118 ve 98 dolar tabanlarını da kaybetti. Şimdi artık son durak olarak 77 dolar üzerinde tutunabilmesi gerekiyor. 6 Şubat çöküşünde bunun altına alt fitil atsa da şimdilik destek korunuyor.

Birçok altcoin 6 Şubat fitilini doldurma eğiliminde ve Solana da aynı şeyi yapmak isterse 68 dolar nihai hedef olabilir. Bu da son boğa sezonundaki kazançların büyük ölçüde sıfırlanması anlamına gelecek. Geçen yıl bugünlerde PumpFun nedeniyle tarihinin en keyifli günlerini yaşayan ağ artık Bitcoin’in 68 bin doları tutup tutamayacağına bağlı olarak mücadele ediyor.

Şimdilik BTC 64 bin dolar bölgesinden uzak ve ABD piyasa açılışının üzerinden 10 dakika geçmişken 67.500 doları geri almaya çalışıyor. Önümüzdeki birkaç saat içinde muhtemelen hafta sonu için yön belli olacak.

Neyse ki SOL Coin yatırımcıları AVAX yatırımcılarına göre kendini şanslı addedebilir, AVAX ayı diplerine yakın seviyelerde oyalanırken SOL en azından iki haneli seviyelerde.

Martinez ise SOL Coin için umutlu. 82 ve 88 dolar seviyelerinin geri alınmasını bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Türkiye'de En İyi Kripto Kartlar
Binance Fransa CEO'suna Yönelik Ev Baskını Girişimi: Üç Kişi Gözaltına Alındı
ABD İş Piyasası Verisindeki Büyük Revizyon Bitcoin Fiyatını Baskıladı
ABD ve Çin Arasında Gerilim Tekrar Tırmanabilir, Son Durum Ne?
Son Dakika: ABD Enflasyon Rakamları Açıklandı – 13 Şubat
