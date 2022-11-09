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  •   Binance CEO’su CZ’den 1 Milyar Dolarlık Duyuru: SAFU’ya 3 Altcoin’de Ekleme Yapıldı!

Binance CEO’su CZ’den 1 Milyar Dolarlık Duyuru: SAFU’ya 3 Altcoin’de Ekleme Yapıldı!

Halk arasında "CZ" olarak bilinen Binance kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, SAFU'nun yeniden 1 milyar dolara çıkarılması için 3 altcoin'de ekleme yapıldığını duyurdu.
10:45
9 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Halk arasında “CZ” olarak bilinen Binance kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao, kısa süre önce attığı bir tweet’te kripto borsasının Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu’nda (SAFU) toplam 1 milyar dolar olacak şekilde çeşitli kripto paralarda ekleme yapıldığını duyurdu.

Yeniden 1 Milyar Dolara Çıkarıldı

Binance kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao, attığı tweet’te “Son fiyat hareketliliklerine uyum sağlamak için Binance, SAFU’yu yeniden 1 milyar dolar eşdeğerine yükseltti.” şeklinde tweet attı.

SAFU, Binance tarafından Temmuz 2018’de kullanıcıların fonlarını korumak için kurulan bir acil durum sigorta fonudur. Fonun oluşturulmasının ardından Binance, tüm alım satım komisyonlarının yüzde 10’unu bu fona tahsis edeceğini açıkladı. Fonun değeri piyasaya bağlı olarak değişmektedir ve SAFU adreslerinde BNB, BUSD ve BTC tutulmaktadır.

Şu anda SAFU adreslerinde 700 milyon doların üzerinde Binance’ın ekosistem token’ı BNB (BNB) ve Binance’ın stablecoin’i olan Binance USD (BUSD) tutuluyor. Fonun Bitcoin adresinde ise 300 milyon doların üzerinde Bitcoin (BTC) tutuluyor.

Kripto Para Yatırımcıları Panikte

Kripto para piyasası, hacim bakımından bir dönem dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX’in karşı karşıya olduğu likidite sorunlarını çevreleyen haberlerle yüksek hareketlilik gördü. Sam Bankman-Fried’in sahip olduğu kripto para borsasını çevreleyen spekülasyonlar o kadar arttı ki, borsa kendisini daha büyük bir rakibi olan Binance’e satmak zorunda kaldı. Bu anlaşma yatırımcılar arasında paniğe neden oldu.

Son 24 saatte yüzde 7’nin üzerinde para çıkışıyla toplam piyasa değeri bir kez daha 1 trilyon doların altına düştü ve toplam piyasa değeri yazım sırasında 906.2 milyar dolarda seviyesinde bulunuyor. En büyük kripto para Bitcoin, hızla düşerek 20 bin doların altına düştü ve 17 bin 603 dolara kadar geriledi. En büyük altcoin Ethereum (ETH) da sert düştü ve bin 259 dolara kadar geriledi.

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