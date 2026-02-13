Binance Fransa CEO’suna Yönelik Ev Baskını Girişimi: Üç Kişi Gözaltına Alındı

Paris yakınlarında yaşanan olayda, Binance Fransa’nın CEO’su David Prinçay’i hedef alan başarısız bir ev baskını girişimi gerçekleşti. 12 Şubat sabahının erken saatlerinde, üç maskeli kişi Val-de-Marne bölgesindeki bir apartmana zorla girdi. Şüpheliler, hedefledikleri daireyi önce karıştırdıkları için başka bir daireye girdikten sonra Prinçay’nin evine yöneldi.

Olayın Ayrıntıları ve Polis Soruşturması

David Prinçay, Avrupa’nın en büyük kripto para platformlarından biri olan Binance’in Fransa şubesinin CEO’su olarak görev yapıyor ve kripto alanında öne çıkan bir yönetici olarak tanınıyor. Evine yönelen saldırı sırasında kendisi olay yerinde bulunmuyordu. Şüpheliler, baskını gerçekleştirdikten sonra iki cep telefonunu alarak apartmandan uzaklaştı.

Soruşturmayı yürüten Fransız polisi, olayın ardından şüphelilerin başka bir eve daha benzer yöntemle girmeye çalıştığını belirledi. Vaucresson’da sabah saatlerinde yaşanan ikinci girişimde, yanlış adrese giden grubun saldırdığı bildirildi. Polis, iki olayda çalınan mıknatıslı cihazların izini sürdü ve güvenlik kamerası kayıtlarını analiz ederek, şüphelilerin trenle Lyon’a doğru hareket ettiğini ortaya çıkardı.

Gözaltı ve Soruşturmada Son Durum

Lyon BRI ekipleri, şüphelileri aynı gün Lyon Perrache tren istasyonunda yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan üç kişiyle ilgili işlemler devam ediyor. Olayın soruşturması Paris’teki anti-çete birimi, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Yvelines emniyet birimleri ve ulaşım polisi gibi çeşitli birimlerin iş birliğiyle yürütülüyor.

Olayın kara para aklama, organize suç faaliyetleri veya başka bir finansal amaçla mı gerçekleştirildiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Şu ana kadar Binance şirketinden de kamuoyuna doğrudan bir açıklama gelmedi.

Kripto Para Sektöründe Güvenlik Endişeleri Artıyor

Fransa başta olmak üzere Avrupa’da son yıllarda kripto para yöneticilerine ve girişimcilerine yönelik saldırılarda artış yaşanıyor. Bazı suçlular saldırı, tehdit veya fiziksel şiddet yoluyla dijital varlıklara erişim sağlamaya çalışıyor. 2025 ve sonrasında hem Fransa’da hem başka ülkelerde kripto para sahiplerini hedef alan kaçırma, fidye ve ev baskını vakalarının arttığı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl Kanada’da, Hong Kong vatandaşı bir kişi, bir İngiliz Kolombiyası ailesinin evine yönelik cinsel saldırı ve 1,6 milyon dolar değerindeki Bitcoin’in çalındığı suç nedeniyle yedi yıl hapis cezası aldı. Uzmanlar, bu tarz suçların kripto paraların nakit paraya kıyasla izlenmesinin zor olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Fransız makamları ise kripto alanında artan suç vakalarına karşı izleme ve önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Binance ve Fransa Devleti Arasındaki İlişkiler

Fransız yetkililer, Binance’i 2022’de resmi onay alana kadar kara para aklama, vergi kaçırma ve lisanssız faaliyet iddialarıyla soruşturmuştu. 2025’in başlarında bu soruşturmaların kapsamı genişleyerek, kara para aklamaya karşı önlemler ve yasadışı hizmet sağlanıp sağlanmadığı özellikle ele alındı. Soruşturmada, Binance’in uyuşturucu ticaretiyle olası bağlantısı da inceleniyor. Binance ise bu süreçte soruşturmayla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.