ABD İş Piyasası Verisindeki Büyük Revizyon Bitcoin Fiyatını Baskıladı

Özet

  • ABD iş gücü rakamları büyük ölçüde aşağı yönlü revize edildi.
  • Bitcoin ve riskli varlıklarda sert fiyat hareketleri gözlendi.
  • Piyasalardaki belirsizlik volatilite ve temkinli hareketi artırdı.
Bitcoin fiyatında son günlerde yaşanan düşüş, yalnızca teknik bir dalgalanmanın ötesinde, ABD istihdam verilerindeki önemli revizyona bağlı olarak gerçekleşti. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, geçtiğimiz yılın istihdam rakamlarını yaklaşık 900 bin kişi aşağı yönlü düzeltti. Bu beklenmedik güncelleme, piyasadaki güveni sarsan temel etkenlerin başında yer aldı.

İçindekiler
1 İşsizlik Verisinde Beklenmedik Gerileme
2 Kripto Para ve Piyasa Tepkisi

İşsizlik Verisinde Beklenmedik Gerileme

Normal şartlarda Ocak ayında 130 binlik istihdam artışı kayıtlara geçti. Ancak yıl genelindeki rakamların büyük oranda revize edilmesi, makro çizgiyi tamamen değiştirdi. Özellikle iş gücü piyasası gücüne dair olumlu algıların önemli bir kısmının, geçici tahmin modellerinden kaynaklandığı aktarıldı. Kullanılan “doğum-ölüm modeli” gibi yöntemlerin, ekonomik değişim dönemlerinde iş yaratımını olduğundan fazla gösterebildiği vurgulanıyor.

Kripto Para ve Piyasa Tepkisi

Verilerdeki belirsizlik, yalnızca ABD’de değil, küresel piyasalarda da risk iştahını azalttı. Duyurunun ardından hazine tahvili faizleri yükselişe geçti; 10 yıllık tahvil getirileri kısa sürede yüzde 4,15’ten 4,20’ye tırmandı. Bu tarz ani hareketler, kripto paralarda ve diğer riskli varlıklarda volatilitenin büyümesine yol açıyor.

Piyasalardaki artan belirsizlik, Bitcoin’de de derin bir satış dalgası başlatırken, özellikle türev ürünlere yönelim ve büyük yatırımcılarda (kurumlar ve balinalar) yoğun hedge işlemleri öne çıktı. Mart ayında faiz indirimi ihtimalinin hızla azalması, piyasalardaki genel havayı sert biçimde değiştirdi. Kısa süre içinde oran yüzde 22’den yüzde 9’a geriledi.

Bu yönde CME Group tarafından sunulan verilere göre, piyasada artan volatiliteye yönelik uyarılar dikkat çekiyor. Bitcoin’in dolaşımdaki arzının önemli bir bölümünde oynaklık riskinin devam ettiği not ediliyor.

Gözler bir kez daha tahvil piyasasına çevrilmiş durumda. Faizlerde yükseliş eğilimi devam ettiği sürece, Bitcoin’in istikrarlı bir zemin bulmasının kolay olmadığı belirtiliyor. Likiditenin sıkılaştığı bu ortamda kurumsal yatırımcılar temkinli hareket etmeye başladı.

Yaşanan şok sonrası, bazı piyasa katılımcıları Bitcoin’de dip seviyelerin oluşup oluşmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Ancak mevcut fiyat davranışları, net bir toparlanma sinyali ortaya koymuyor.

Tüm bu gelişmeler, kripto para piyasasında hareketliliği artırırken, belirsizliğin aynı zamanda yeni fırsatları da gündeme getirebileceği ifade ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

