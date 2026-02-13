ABD ve Çin Arasında Gerilim Tekrar Tırmanabilir, Son Durum Ne?

Baidu bugün Pentagon tarafından Çin ordusuna yardım eden şirketler listesine eklendi. Çin bazı ithalat vergi indirimleri açıkladı. ABD ve Çin arasında şimdilik işler yolunda gitse de bu tarz ufak tefek adımlar görmeye devam ediyoruz. İran için dünkü Trump açıklamaları rahatlatıcı olsa da o sürprizlerle dolu biri. Peki piyasalar güncel durumu nasıl yorumluyor?

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Bugünkü TÜFE verisinin ardından bu yıl 3 faiz indirimi yapılabileceğine dair beklenti arttı. İstihdamdaki daralma yavaşladığından önümüzdeki 2 toplantıda Powell’ın indirime el kaldırması beklenmiyor. Ancak Warsh QE’yi erteleyip Haziran itibariyle faiz indirimlerine başlayabilir. Üstelik QE konusunda endişeler azalıyor. Geçen haftaki sızıntılar Warsh’ın Fed Başkanı olduktan sonra eski parasal genişleme karşıtı pozisyonunu yumuşatabileceğine işaret ediyordu.

Federal Rezerv’in sağlıklı işgücü piyasasına rağmen bu yıl faiz indirimine gidip gitmeyeceğine ışık tutabilecek, merakla beklenen ABD enflasyon verileri ılımlı geldiğinden hafta sonuna daha sakin başlama potansiyelimiz doğdu.

S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri, en büyük teknoloji şirketlerinin karışık işlem görmesiyle %0,4 düştü. Stoxx 600 endeksi %0,4 düştü. Altın ve gümüş bir miktar toparlandı. Anakara ve Hong Kong’da Çin Yeni Yılı tatili öncesinde yatırımcılar riskleri azalttığı için hisseler bir miktar geriledi.

Son Gelişmeler

Yazı hazırlandığı sırada ABD’de Çin’den gelen yarı iletkenlerin bir kısmının yasaklanması konuşuluyor. Alibaba “Çin ordusuna yardım eden şirketler listesine eklendiği için” mevcut tüm yasal yolları deneyeceğini açıkladı. Son dakikaların en önemli gelişmeleri ABD-Çin arasındaki hareketliliğin artmasıydı.

Eğer Çinli şirketlerin karşı karşıya kaldığı durum Çin devleti tarafından gündemde tutulursa bu durum ABD ile gerilimin artmasına sebep olabilir. Şimdilik Çin ve ABD arayı düzeltmiş durumda ve Çin daha fazla pazarlık için gerilimi artırmak isterse bunu yapabilir. Önümüzdeki aylarda Trump ve Xi karşılıklı ziyaretlerde bulunacak. Fakat bu kesin değil. Geçen seneki ziyaretler ertelendiği için önümüzdeki programın değiştirilmemesi muhtemel ve eğer öyle olacaksa gerilim artmaz.

Çin cephesinden gelecek açıklamaları yakından izleyeceğiz ve yeni bir ABD-Çin gerilimi parladığında kripto paraların muhtemelen keskin biçimde düştüğünü göreceğiz.