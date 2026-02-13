Kripto Para

ABD ve Çin Arasında Gerilim Tekrar Tırmanabilir, Son Durum Ne?

Özet

  • Alibaba “Çin ordusuna yardım eden şirketler listesine eklendiği için” mevcut tüm yasal yolları deneyeceğini açıkladı.
  • Baidu bugün Pentagon tarafından Çin ordusuna yardım eden şirketler listesine eklendi.
  • Eğer Çinli şirketlerin karşı karşıya kaldığı durum Çin devleti tarafından gündemde tutulursa bu durum ABD ile gerilimin artmasına sebep olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Baidu bugün Pentagon tarafından Çin ordusuna yardım eden şirketler listesine eklendi. Çin bazı ithalat vergi indirimleri açıkladı. ABD ve Çin arasında şimdilik işler yolunda gitse de bu tarz ufak tefek adımlar görmeye devam ediyoruz. İran için dünkü Trump açıklamaları rahatlatıcı olsa da o sürprizlerle dolu biri. Peki piyasalar güncel durumu nasıl yorumluyor?

İçindekiler
1 ABD Piyasaları ve Kripto Paralar
2 Son Gelişmeler

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Bugünkü TÜFE verisinin ardından bu yıl 3 faiz indirimi yapılabileceğine dair beklenti arttı. İstihdamdaki daralma yavaşladığından önümüzdeki 2 toplantıda Powell’ın indirime el kaldırması beklenmiyor. Ancak Warsh QE’yi erteleyip Haziran itibariyle faiz indirimlerine başlayabilir. Üstelik QE konusunda endişeler azalıyor. Geçen haftaki sızıntılar Warsh’ın Fed Başkanı olduktan sonra eski parasal genişleme karşıtı pozisyonunu yumuşatabileceğine işaret ediyordu.

Federal Rezerv’in sağlıklı işgücü piyasasına rağmen bu yıl faiz indirimine gidip gitmeyeceğine ışık tutabilecek, merakla beklenen ABD enflasyon verileri ılımlı geldiğinden hafta sonuna daha sakin başlama potansiyelimiz doğdu.

S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri, en büyük teknoloji şirketlerinin karışık işlem görmesiyle %0,4 düştü. Stoxx 600 endeksi %0,4 düştü. Altın ve gümüş bir miktar toparlandı. Anakara ve Hong Kong’da Çin Yeni Yılı tatili öncesinde yatırımcılar riskleri azalttığı için hisseler bir miktar geriledi.

Son Gelişmeler

Yazı hazırlandığı sırada ABD’de Çin’den gelen yarı iletkenlerin bir kısmının yasaklanması konuşuluyor. Alibaba “Çin ordusuna yardım eden şirketler listesine eklendiği için” mevcut tüm yasal yolları deneyeceğini açıkladı. Son dakikaların en önemli gelişmeleri ABD-Çin arasındaki hareketliliğin artmasıydı.

Eğer Çinli şirketlerin karşı karşıya kaldığı durum Çin devleti tarafından gündemde tutulursa bu durum ABD ile gerilimin artmasına sebep olabilir. Şimdilik Çin ve ABD arayı düzeltmiş durumda ve Çin daha fazla pazarlık için gerilimi artırmak isterse bunu yapabilir. Önümüzdeki aylarda Trump ve Xi karşılıklı ziyaretlerde bulunacak. Fakat bu kesin değil. Geçen seneki ziyaretler ertelendiği için önümüzdeki programın değiştirilmemesi muhtemel ve eğer öyle olacaksa gerilim artmaz.

Çin cephesinden gelecek açıklamaları yakından izleyeceğiz ve yeni bir ABD-Çin gerilimi parladığında kripto paraların muhtemelen keskin biçimde düştüğünü göreceğiz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD İş Piyasası Verisindeki Büyük Revizyon Bitcoin Fiyatını Baskıladı

Son Dakika: ABD Enflasyon Rakamları Açıklandı – 13 Şubat

Emekli Maaşları Bitcoin ile mi Ödenecek? Ezber Bozan Karar

3 Milyar Dolarlık Kıyamet Saati: Kripto Para Piyasasında Büyük Hesaplaşma Günü

Kurumsal Bitcoin Alımlarının Yüzde 97’si Tek Şirkete Ait: Sektördeki Rekabet Azalıyor

Son Dakika: Trump ve İran Hakkında 2. Aşama Açıklaması

2020’ye Göre Bugünler Hiçbir Şey, İşte Kripto Paraları Bekleyenler

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: ABD Enflasyon Rakamları Açıklandı – 13 Şubat
Bir Sonraki Yazı ABD İş Piyasası Verisindeki Büyük Revizyon Bitcoin Fiyatını Baskıladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Türkiye’de En İyi Kripto Kartlar
Sponsorlu Makale
Solana (SOL) Şubat 2026’da Kaç Dolara Ulaşacak?
Solana (SOL) Teknik Analiz
Binance Fransa CEO’suna Yönelik Ev Baskını Girişimi: Üç Kişi Gözaltına Alındı
BINANCE Güvenlik
ABD İş Piyasası Verisindeki Büyük Revizyon Bitcoin Fiyatını Baskıladı
Kripto Para
Son Dakika: ABD Enflasyon Rakamları Açıklandı – 13 Şubat
Ekonomi
Lost your password?