Son Dakika: ABD Enflasyon Rakamları Açıklandı – 13 Şubat

Özet

  • Ortalama tahmin, manşet enflasyon için %0,26, çekirdek enflasyon için %0,24 seviyesindeydi. Ancak, "Ocak etkisi" göz önüne alındığında, yukarı yönlü bir sürpriz mümkün görülüyordu.
  • ABD TÜFE Açıklanan: %2,4 (Beklenti: %2,5 Önceki: %2,7)
  • ABD Çekirdek TÜFE Açıklanan: %2,5 (Beklenti: %2,5 Önceki: %2,6)
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 70 bin dolar altında altcoinler için riskli görünmeye devam ediyor. ABD enflasyon rakamları bu haftanın en büyük olayıydı ve önümüzdeki toplantı için faiz kararını değiştirmesi beklenmiyordu. Rakamlar biraz önce açıklandı.

ABD Verileri Son Dakika

Ortalama tahmin, manşet enflasyon için %0,26, çekirdek enflasyon için %0,24 seviyesindeydi. Ancak, “Ocak etkisi” göz önüne alındığında, yukarı yönlü bir sürpriz mümkün olduğundan yatırımcıların sürprizlere de hazırlıklıydı.

Geçtiğimiz yıllarda genelde Ocak ayı enflasyon rakamları yüksek çıktığından bu beklenti kuruntunun ötesinde bir şeydi.

  • ABD TÜFE Açıklanan: %2,4 (Beklenti: %2,5 Önceki: %2,7)
    ABD Çekirdek TÜFE Açıklanan: %2,5 (Beklenti: %2,5 Önceki: %2,6)

Manşet enflasyon beklenenden iyi geldiği için kripto paralar için nispeten iyi ancak faiz indirim kararı için muhtemelen yeterli gelmeyecektir. Ocak ayı genelde beklenti üstü açıklanır ancak buna rağmen düşük gelmesi olumlu. ABD piyasaları alıcılı açılırsa bir miktar artış görebiliriz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
