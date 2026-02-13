90 Bin Kişiyi Uykusuz Bırakan Kripto Para Vurgununda Son Perde: PGI Dosyası Açıldı!

Kripto para dünyasındaki parıltılı vaatler bir kez daha devasa bir dolandırıcılık hikayesinin gölgesinde kaldı. Praetorian Group International (PGI) üzerinden yürütülen ve 90 binden fazla yatırımcıyı ağa düşüren 200 milyon dolarlık saadet zincirinin mimarı Ramil Ventura Palafox, ABD’de görülen davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alexandria’da açıklanan bu karar kripto paraların suistimal edildiği en büyük operasyonlardan birine noktayı koyarken, mağdurların adalet arayışında önemli bir dönüm noktası oldu.

Hayali Kar Vaatlerinden Lüks Yaşama Uzanan Yol

PGI’nın başında bulunan 61 yaşındaki Palafox, kurduğu çok katlı pazarlama sistemiyle yatırımcılara günlük %0,5 ile %3 arasında değişen, gerçeklikten uzak kar payları vaat etti. Aralık 2019 ile Ekim 2021 tarihleri arasında küresel ölçekte yürütülen bu faaliyetlerde Bitcoin ticareti yapıldığı iddia edilse de arka planda tamamen farklı bir mekanizma işletiliyordu. Sisteme yeni girenlerin parasıyla eski üyelerin ödemelerini yapan Palafox, yatırımcıların güvenini kazanmak için kar rakamlarının sürekli yükseldiği sahte bir online portal oluşturdu. Bu dijital ekranlarda yatırımlarının değerlendiğini gören binlerce kişi aslında paralarının buharlaştığından habersizdi.

Sisteme akan 201 milyon doların 171 milyon dolarlık kısmı doğrudan Bitcoin olarak transfer edilirken, geri kalan miktar nakit para olarak kayıtlara geçti. Ancak Palafox, bu devasa kaynağı finansal operasyonlar yerine kendi şahsi ihtirasları için harcamayı tercih etti. Yatırımcıların birikimleri Porsche, Lamborghini ve Ferrari gibi markaların en özel modellerinden oluşan 20 adet lüks otomobile dönüştü. Bununla da yetinmeyen Palafox, Las Vegas ve Los Angeles’ta milyonlarca dolar değerinde malikaneler satın alarak başkalarının umutları üzerine kendisine ihtişamlı bir imparatorluk kurdu.

Adaletin Pençesinde Bir Kripto İmparatorluğu

FBI ve IRS tarafından titizlikle yürütülen soruşturmalar Palafox’un sadece gayrimenkul ve araç değil, aynı zamanda kişisel lüks tüketim çılgınlığına da kapıldığını belgeledi. Gucci, Versace, Rolex ve Hermes gibi dünyaca ünlü markalardan yapılan 3 milyon dolarlık harcamalar mağdurların kayıplarının nereye gittiğini açıkça ortaya koydu. Aile üyelerine transfer edilen yüzlerce BTC ve nakit paralar paravan şirketler üzerinden aklanmaya çalışılsa da federal savcılar her adımı tek tek deşifre etti. Mahkeme kayıtlarına göre yatırımcıların toplam net kaybı 62.7 milyon doları aşarak finans tarihinin kara lekelerinden biri haline geldi.

Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde görülen davanın sonunda telafisi güç zararlara yol açan bu dolandırıcılık şeması ağır bir cezayla karşılık buldu. Palafox, telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından hüküm giyerek demir parmaklıklar arkasına gönderildi. Adalet Bakanlığı, PGI mağdurları için bir tazminat süreci başlatıldığını duyururken, bu olay kripto para piyasalarında denetimsiz vaatlerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha kanıtladı. 20 yıllık hapis cezası, benzer niyetlerle hareket eden yapılar için caydırıcı bir emsal teşkil ederken, dolandırıcılıkla inşa edilen lüks hayatın sonu hapishanede bitti.