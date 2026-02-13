Önemli Gelişme: Binance CEO’sunun Evine Girdiler

Kripto paraların küresel ölçekte yaygınlaşması sorunların da büyümesi anlamına geliyor. Yıllardır kriptoyla ilgili soygun, gasp vakalarını görüyorduk ancak bunlar o kadar da çok olmuyordu. Son yaşanan olay artık bunun ne kadar ciddi bir konuya dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Binance CEO’su Soyulacaktı

12 Şubat Perşembe günü, üç suçlu Binance borsasının Fransa CEO’sunun Val-de-Marne’deki dairesine girdi. Ancak CEO’nun evde olmaması nedeniyle kaçan hırsızlar aynı gün ikinci bir evde soygun girişiminde bulundu ve Lyon’da yakalandı.

RTL’in haberine göre 12 Şubat Perşembe günü saat 7 civarında, üç maskeli adam silahlarla Val-de-Marne’deki bir binaya girerek Binance Fransa CEO’sunun evini aradılar. Farklı kaynaklardan teyit edilen bilgilere göre önce başka dairenin kapısını zorla açan hırsızlar daha sonra CEO’nun dairesini buldu. Evi arayan hırsızlar 2 telefonu alıp kaçtı.

“Üçlü bununla yetinmedi. Saat 9:15’te, Hauts-de-Seine polisleri, birkaç maskeli adam tarafından kafasına sopayla vurulan bir Vaucresson sakini tarafından uyarıldı. Çalınan iki telefon da aynı adrese ait. Güvenlik kamerası kayıtları, suçluların sabah Val-de-Marne’de görülen arabanın aynısını kullandığını ortaya çıkardı.” – RTL

Lyon Perrache istasyonunda yakalanan saldırganlar gözaltına alındı.

Kripto Para Yatırımcılarına Uyarılar

Dünyanın her yerinde gasp ve hırsızlık yaygın bir suç ve hırsızların bugünlerde gözdesi kripto paralar olmaya başladı. Geçmişte istisna olarak gördüğümüz olayların yaygınlaşma riski nedeniyle büyük miktarda varlığı olan kripto para yatırımcılarının çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Sosyal medya dolandırıcıları kadar fiziksel saldırılardan da korunmak için en iyi yol varlıklarınızın boyutundan pek bahsetmemektir. Kendini hedef haline getiren yatırımcıların hırsızlardan korunmak için kiralı kasa gibi alternatifler dahil gerekli önlemleri alması gerekiyor. Soğuk cüzdanların hatta borsa hesaplarının tıpkı mücevher gibi muhafaza edilmesi günlük yaşamda kullanılan cihazlardan varlıklara erişimin sınırlandırılması iyi bir yol.