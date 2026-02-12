Binance’den Haber Geldi: Cüzdanları Dolduracak Yeni Altcoin Bugün Listeleniyor

Kripto para piyasasının dev ismi Binance, Layer-2 ekosisteminde devrim yaratmayı hedefleyen altcoin projesi Espresso’yu (ESP) listeleyeceğini resmen duyurdu. Yatırımcılar, 12 Şubat 2026 tarihinde Türkiye saati ile 16:00’da başlayacak işlemlerle birlikte yeni işlem paritelerine erişim sağlama şansı yakalayacak. “Tohum Etiketi” (Seed Tag) ile listelenecek altcoin merkeziyetsiz bir altyapı sunarak kripto para dünyasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

İşlem Detayları ve Stratejik Geçiş Süreci

Kullanıcılar, ESP/USDT, ESP/USDC ve ESP/TRY pariteleri üzerinden alım satım faaliyetlerine belirtilen saat itibarıyla başlayabilecek. Yatırım işlemlerinin ön hazırlığı için para yatırma kanalları spot ticaretin başlamasından tam bir saat önce aktif hale getirilecek. ESP coin’lerini kendi cüzdanlarına çekmek isteyenler ise 13 Şubat 2026 tarihindeki güncellemeyi beklemek durumunda kalacak.

Binance Alpha kullanıcıları için özel bir geçiş protokolü uygulanacak. Bu özel gruptaki yatırımcılar altcoin’de spot ticaretin başlamasına 15 dakika kala varlıklarını Alpha hesaplarından Spot hesaplarına aktarma imkanına sahip. Espresso’nun spot piyasada listelenmesiyle eş zamanlı olarak Alpha platformundaki varlığı sona erecek. Ancak bakiyeler kaybolmayacak. Sistem transferleri 24 saat içerisinde otomatik olarak tamamlayacak.

İleri düzey yatırımcılar için Spot Algo emirleri listeleme anında devreye girerken, İşlem Botları ve Spot Copy Trading özellikleri ilk 24 saatlik dilim içerisinde kademeli olarak sisteme entegre edilecek. Portföy yöneticileri ayarlar kısmından bu yeni altcoin’i kişisel tercihlerine ekleyerek stratejilerini güncelleyebilecek.

Espresso’nun Teknik Altyapısı ve Güvenlik Parametreleri

Espresso, Blockcain dünyasında özellikle Layer-2 rollup çözümlerinin performansını artırmak amacıyla geliştirilen merkeziyetsiz bir temel katman olarak tanımlanıyor. Projenin ana odak noktası farklı ağlar arasındaki etkileşimi daha akıcı hale getirmek ve güvenliği en üst seviyeye taşımak. Bu teknik derinlik altcoin’in neden “Tohum Etiketi” altında kategorize edildiğini de açıklıyor.

Söz konusu etiket projenin henüz yolun başında olduğunu ve diğer yerleşik varlıklara oranla daha yüksek oynaklık barındırabileceğini simgeliyor. Finansal okuryazarlığı yüksek yatırımcılar için bu durum bir risk yönetimi uyarısı niteliği taşıyor. Binance, kullanıcılarının bu tür inovatif projelere erişimini sağlarken, aynı zamanda piyasa disiplinini korumak adına bu tür sınıflandırmalara başvuruyor.

Çekim işlemleri için belirtilen zaman dilimi, ağın o andaki durumuna göre esneklik gösterebilir. Yatırımcıların güncel durumu doğrudan çekim sayfası üzerinden takip etmeleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına önem arz ediyor. Modern finansın bu yeni oyuncusu, sunduğu ölçeklenebilirlik çözümleriyle ekosistemdeki verimlilik tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmayı vaat ediyor.