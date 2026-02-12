BITCOIN (BTC)

Balinalar Gizlice Bitcoin Topluyor: Felaket Senaryosunun Arkasındaki Büyük Plan

Özet

  • Bitcoin'in fiyatı kısa vadeli yatırımcı maliyetinin yüzde 28 altına inerek ayı piyasası sinyalleri verdi.
  • Yeni sermaye girişinin durması ve teknik desteklerin kırılması aşağı yönlü baskıyı artırdı.
  • Uzun vadeli yatırımcıların yeniden birikime geçmesi piyasa için tek umut ışığı oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasında rüzgar tersine dönerken, Bitcoin’in fiyatının kısa vadeli yatırımcıların maliyetinin çok altına gerilemesi kripto para dünyasında derin bir endişe dalgası yarattı. CryptoQuant verilerine göre son dört aydır süregelen bu baskı dönemi, düzeltme evresinden ziyade klasik bir ayı piyasasının ayak seslerini taşıyor. Analistler yeni sermaye girişinin durma noktasına gelmesiyle birlikte piyasadaki likidite eksikliğinin fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı perçinlediğini vurguluyor.

İçindekiler
1 Kısa Vadeli Yatırımcıların Zarar Döngüsü ve Ayı Piyasası Sinyalleri
2 Uzun Vadeli Birikim ve Alternatif Varlıkların Durumu

Kısa Vadeli Yatırımcıların Zarar Döngüsü ve Ayı Piyasası Sinyalleri

Kripto para analiz platformu CryptoQuant bünyesinde görev yapan ‘Darkfost’, Çarşamba günü paylaştığı verilerle piyasadaki karamsar tabloyu net bir şekilde ortaya koydu. Bitcoin’in 67.000 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte, yaklaşık 94.200 dolar maliyetle alım yapan kısa vadeli yatırımcıların gerçekleşmemiş zararı %28 seviyesine ulaştı. Fiyatın dört aydır yatırımcı maliyetinin altında seyretmesi, geçmişteki iki büyük ayı sezonunda yaşanan bir yıllık stres süreçlerini anımsatıyor.

Piyasadaki negatif havayı körükleyen en temel unsur ise taze sermaye girişinin kesilmesi olarak öne çıkıyor. Boğa piyasalarında görülen “düşüşten satın alma” iştahı, yerini mevcut pozisyonlardan kaçışa bırakmış durumda. Analistler, yeni yatırımcı akışının negatife dönmesinin satış baskısının emilmesini engellediğini, bunun da tipik bir erken dönem ayı piyasası özelliği olduğunu belirtiyor.

Teknik tarafta ise ‘Daan Trades Crypto’ isimli analist, kritik Fibonacci seviyelerine dikkat çekiyor. Bitcoin’in .382 Fibonacci geri çekilme seviyesini koruyamayarak aşağı yönlü kırılması, döngüsel bir formasyonun bozulmasına yol açtı. Mevcut durumda bir sonraki ana destek bölgesi olarak 57.800 dolar seviyesindeki .618 Fibonacci noktası işaret ediliyor.

Uzun Vadeli Birikim ve Alternatif Varlıkların Durumu

Karamsar senaryoların aksine Bitfinex analistleri piyasada “orta döngü sıfırlaması” yaşandığına dair daha iyimser bir perspektif sunuyor. Uzun vadeli yatırımcıların elindeki arzın, aylar süren dağıtım sürecinden sonra yeniden artışa geçerek 14.3 milyon BTC seviyesine ulaşması bu görüşü destekliyor. Balina olarak tabir edilen büyük oyuncuların bu birikim stratejisi, mevcut düşüşün nihai bir zirve değil, sağlıklı bir düzeltme olabileceği ihtimalini masada tutuyor.

En büyük kripto para Bitcoin, Asya seansında 67.200 dolardan işlem görse de satış baskısı varlığını hissettirmeye devam ediyor. Ethereum tarafında ise durum daha sancılı bir hal almış durumda. Psikolojik 2.000 dolar sınırının altına sarkan Ethereum, 1.950 dolara kadar gerileyerek Mart 2025 seviyelerini test etti. Henüz Nisan 2025’teki büyük çöküşün diplerine ulaşmamış olsa da, altcoin piyasasında genel bir toparlanma emaresi görülmüyor.

Piyasa gözlemcileri, taze sermaye girişi yaşanmadığı sürece destek seviyelerinin test edilmeye devam edeceği konusunda hemfikir. Bitcoin’in 66.000 doların altına sarkmasıyla derinleşen kayıplar, yatırımcıların risk iştahını ciddi şekilde törpülüyor. Önümüzdeki günlerde makroekonomik veriler ve kurumsal girişler, piyasanın yönünü tayin edecek ana unsurlar olmaya aday görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
Ömer Ergin
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
