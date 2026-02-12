BINANCE

Kripto Para Dünyasında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Binance’ten Beklenen Ripple Hamlesi Geldi

Özet

  • Binance, Ripple USD (RLUSD) entegrasyonunu XRP Ledger ağında tamamladı.
  • RLUSD için yatırma işlemleri anlık olarak tüm kullanıcılar için açıldı.
  • Çekim işlemleri piyasada yeterli likidite oluştuğunda aktif hale getirilecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, bugün gerçekleştirdiği resmi açıklamayla Ripple USD (RLUSD) stabil coin’inin XRP Ledger ağı üzerindeki entegrasyon sürecini başarıyla noktaladığını duyurdu. 12 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kullanıcıların erişimine açılan bu yeni finansal köprü kripto para piyasasındaki likidite akışını güçlendirmeyi hedefliyor. Borsadaki yerini alan RLUSD için mevduat işlemleri an itibarıyla aktif hale getirilirken, küresel yatırımcılar için XRP ekosisteminde yeni bir işlem dönemi başlıyor.

İçindekiler
1 XRP Ledger Ağında RLUSD Dönemi Başlıyor
2 Likidite Beklentisi ve Para Çekme İşlemleri

XRP Ledger Ağında RLUSD Dönemi Başlıyor

Binance ekibi, teknik hazırlıkların ardından Ripple USD entegrasyonunu tamamlayarak dijital ekosistemi genişletme yönündeki kararlılığını bir kez daha kanıtladı. Kullanıcılar, cüzdanlarındaki XRP Ledger altyapısını kullanarak RLUSD varlıklarını platforma transfer etme imkanına kavuştu. Söz konusu entegrasyon, blokzinciri teknolojisinin hız ve düşük maliyet avantajlarını stablecoin yapısıyla birleştirerek yatırımcılara daha güvenli bir liman sunuyor.

Finansal altyapının bu şekilde güçlendirilmesi, özellikle büyük hacimli işlemler yapan kurumsal ve bireysel aktörler için büyük önem arz ediyor. RLUSD’nin XRP ağındaki varlığı, transfer süreçlerini minimize ederek ağ üzerindeki operasyonel verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Mevcut sistemde para yatırma birimlerinin açık olması, piyasadaki RLUSD arzının Binance ekosistemine sağlıklı bir şekilde akmasına zemin hazırlıyor.

Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına borsa yönetimi, teknik denetimleri titizlikle gerçekleştirdi. Entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte, kullanıcıların varlıklarını güvenli bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli olan tüm arayüz güncellemeleri de eş zamanlı olarak yayına alındı. Ripple ve Binance arasındaki bu teknik iş birliği, XRP Ledger ağının kullanım alanlarını genişletirken, dijital finansın geleceğine dair de önemli sinyaller veriyor.

Likidite Beklentisi ve Para Çekme İşlemleri

Yatırma işlemlerinin başlamasının ardından gözler, varlıkların platform dışına çıkarılacağı çekim işlemlerine çevrildi. Binance kanadından yapılan açıklamada, para çekme servisinin devreye alınması için belirli bir likidite eşiğinin aşılması gerektiği vurgulanıyor. Piyasa derinliğinin oluşması ve emir defterlerinin stabil bir yapıya kavuşmasıyla birlikte, kullanıcılar RLUSD varlıklarını istedikleri zaman XRP ağı üzerinden farklı cüzdanlara transfer edebilecekler.

Likidite şartının aranması, kullanıcıların işlem sırasında maruz kalabileceği fiyat kaymalarını ve olası dengesizlikleri önlemek amacıyla uygulanan standart bir güvenlik prosedürü niteliği taşıyor. Borsanın bu ihtiyatlı yaklaşımı, işlem hacminin sağlıklı bir seviyeye ulaşana kadar kontrollü bir seyir izlemesini sağlıyor. Yatırımcıların piyasadaki hareketliliği takip ederek kendi stratejilerini bu yeni stabil coin üzerinden şekillendirmesi bekleniyor.

RLUSD’nin Binance üzerindeki yolculuğu, sadece bir varlık listelemesi değil, aynı zamanda XRP ekosisteminin rüştünü ispat etmesi olarak değerlendiriliyor. Yeterli likiditenin sağlanmasının ardından açılacak olan çekim kanalları, stabil coin piyasasındaki rekabeti de kızıştıracak gibi görünüyor. Binance ekibi, destekleri için kullanıcılarına teşekkür ederken, operasyonel sürecin her aşamasını şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğini belirtiyor.

Yorum Yazın

Balinalar Gizlice Bitcoin Topluyor: Felaket Senaryosunun Arkasındaki Büyük Plan
Binance’den Haber Geldi: Cüzdanları Dolduracak Yeni Altcoin Bugün Listeleniyor
Strategy, Bitcoin Tabanlı Finansmanında Yeniden Yapılanmaya Gidiyor
BitMine’in Ethereum Yatırımlarındaki Değer Kaybı Hissede Baskıyı Artırıyor
ABD İstihdam Verileriyle Bitcoin’de Yukarı Yönlü Baskı Azaldı
