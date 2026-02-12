Strategy, Bitcoin Tabanlı Finansmanında Yeniden Yapılanmaya Gidiyor

Strategy şirketi, piyasa dalgalanmalarını azaltmak ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla yeni bir hamle yaptı. MicroStrategy adıyla da bilinen firma, ek sürekli tercihli pay (perpetual preferred stock) ihracı planını açıkladı. Şirket hisseleri yılın başından bu yana yüzde 17 gerilerken, bu adım, ortak hisselerdeki oynaklığa karşı önlem olarak gündeme geldi.

Yönetim, Tercihli Payları Temel Finansman Aracı Olarak Görüyor

Phong Le yönetimindeki şirket, portföyünün önemli bir bölümünü Bitcoin’e ayırmasıyla tanınıyor. Şirket yeni adımıyla, dijital varlıklardaki dalgalanmaların etkisini azaltmayı hedefliyor. Le, son dönemde Bitcoin’in fiyatındaki ani değişimlerin, şirketin hisse performansına doğrudan yansıdığını aktardı. Bu nedenle tercihli pay ürünü “Stretch” ile yatırımcıların dijital sermayeye, klasik ortaklık yapısına kıyasla daha az oynaklıkla ulaşabileceğine dikkat çekti.

Phong Le, “Dijital varlıklara maruz kalmak isteyen ve dalgalanmayı azaltmak isteyen yatırımcılar için Stretch ürününü tasarladık. Bu ürün, tam olarak planlandığı gibi, 100 dolar nominal değeriyle kapanış yaptı,” şeklinde görüş bildirdi.

Stretch olarak adlandırılan bu yeni pay, şu anda aylık güncellenen yüzde 11,25’lik değişken temettü sunuyor ve 100 dolar nominal değere yakın işlem görmesi hedefleniyor. Şirket, bu ürünü daha etkin tanıtmak ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla aktif çalışmalar yürütüyor.

Şirketin CEO’su, “Bu tür ürünlerin benimsenmesi zaman alıyor ve biraz pazarlama gerektiriyor. Ancak bu yıl likidite açısından güçlü bir performans yakaladık. Yıl boyunca equity sermayeden, tercihli sermayeye geçiş planımız var. Stretch’in ürün portföyümüzde giderek daha önemli hale gelmesini bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Bitcoin Alım Stratejisi ve MSTR Hisselerindeki Baskı

Strategy, bilançosundaki Bitcoin birikimini artırmaya devam etti. Son alımla birlikte şirketin elinde 714.644 BTC bulunuyor. Ancak mevcut piyasa şartlarında Bitcoin fiyatı, şirketin ortalama maliyetinin oldukça altında seyrediyor. Kayıtlı verilere göre, Bitcoin’in güncel fiyatı 67.422 dolar civarında ve bu rakam, şirketin ortalama alım fiyatı olan 76.056 doların altında kaldı. Sonuç olarak şirketin elindeki Bitcoin’lerde 6,1 milyar dolar civarında gerçekleşmemiş zarar ortaya çıktı.

MSTR koduyla işlem gören hisseler, yıl başından bu yana yüzde 17 oranında değer kaybetti ve yalnızca çarşamba günü yüzde 5 düşüş yaşadı. Aynı dönemde Bitcoin’in fiyatı ise yüzde 22 civarında geriledi. Şirketin ana finansman modeli, çoğunlukla yeni hisse ihracıyla sağlanıyor. Burada kilit nokta ise şirketin hisse değerinin, elde tuttuğu Bitcoin’in hisse başına net varlık değerine (mNAV) oranı. SaylorTracker verilerine göre, şirketin seyreltilmiş mNAV oranı 0,95 seviyesinde, yani hisse fiyatı net varlık değerinin altında işlem görüyor.

Sermaye Yapısında Değişim ve Risk Faktörleri

Şirket, hisselerin net varlık değerinin altında seyretmesi nedeniyle geleneksel hisse ihracıyla kaynak yaratma konusunda zorluk yaşıyor. Net varlık değerinin üzerinde işlem gördüğünde ise yeni hisse ihraç edip ek Bitcoin alımı yoluyla hissedarlara katma değer sağlama imkanı buluyor. Buna karşılık, mevcut durumda yapılan yeni ihraçlar, hissedarlar için seyreltici etki yaratabiliyor. Bu noktada sürekli tercihli paylara yönelim, şirketin risk profilini yeniden şekillendirmekle birlikte Bitcoin alım stratejisinin sürdürülebilirliğini de desteklemeyi amaçlıyor.

Öte yandan, stratejinin bu yeni rotası, sabit temettü yükümlülüğü gibi ek finansal taahhütler doğuruyor. Özellikle Bitcoin fiyatlarında zayıf seyrin devam etmesi halinde, şirketin bu yükümlülükleri karşılaması önemli bir finansal risk oluşturabilir. Yine de mevcut plan, şirketin hem temettü politikası hem Bitcoin’e dayalı büyüme arayışı açısından dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.