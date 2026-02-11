BitMine’in Ethereum Yatırımlarındaki Değer Kaybı Hissede Baskıyı Artırıyor

Ethereum odaklı yatırımlarıyla bilinen BitMine Immersion Technologies, son dönemde hızlanan değer kaybı nedeniyle riskli bir süreçten geçiyor. Şirket, büyük kısmı Ethereum’dan oluşan portföyünde ciddi oranda zararla karşı karşıya bulunuyor.

Maliyet Bazında Kayıplar ve Teknik Sinyaller

BitMine’ın toplam yatırım tutarı, geçen şubat ayı itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolara ulaştı. Ancak portföyün güncel değeri 7,7 milyar dolara kadar geriledi. Bu düşüş, şirketin yatırımlarında yüzde 49 oranında kayba işaret ediyor. Ethereum tarafında ise fiyatlar yaklaşık 1.950 dolar seviyesinde bulunurken, BitMine’ın portföyündeki Ethereum ortalama alış fiyatı 3.850 dolar. ETH fiyatları bu seviyenin yüzde 50 altında işlem görüyor ve şirketin elindeki varlıkların önemli bölümü zararda kalmaya devam ediyor.

Büyük Yatırımcıların Güveni Zayıflıyor

Teknik analiz göstergeleri de tablonun zorlu olduğunu ortaya koyuyor. 18 Kasım ile 9 Şubat arasındaki günlük grafikte fiyat daha düşük zirveler oluştururken, göreli güç endeksi (RSI) daha yüksek tepe değerler geliştirdi. Bu, teknik analizde “gizli negatif uyumsuzluk” olarak bilinen ve satış baskısının artabileceğine işaret eden bir durum. Fon akışlarını gösteren Chaikin Money Flow (CMF) verileri ise, son 26’lık yükselişe rağmen ana eğilimin hâlâ büyük yatırımcı çıkışı yönünde olduğunu gösteriyor. CMF, sıfır seviyesinin üzerinde güçlü kalamadı ve bu metrik büyük yatırımcılardan net bir destek sinyaline dönüşmedi.

Hareketli ortalamalar da uyarıcı bir tablo sunuyor. 100 günlük üssel hareketli ortalama (EMA), 200 günlük EMA’ya yaklaşırken; daha önce, 50 günlük EMA’nın bu seviyenin altına indiği “ölüm kesişimi” sonrasında BMNR hissesi yüzde 44’ten fazla değer kaybetti. Yeni bir kesişimin oluşması satış baskısını artırabilir. Ayrıca Ethereum ile BMNR arasındaki korelasyon 0,5 seviyesine yakın. Bu da ETH’deki zayıf seyrin hisseye doğrudan baskı yapabileceğini gösteriyor.

Kritik Destek Düzeyleri ve Potansiyel Riskler

Şirketin hisse fiyatında en yakın destek 17 dolar civarında yer alıyor. Bu seviye, mevcut fiyatların biraz üzerinde ve son dönemde taban bölgesi olarak çalışıyor. 17 doların altına inilirse satışların hızlanabileceği öngörülüyor. Bunun altındaki bir sonraki destek ise 15 dolar seviyesinde konumlanıyor. Aşırı düşüş ihtimalinde 11 dolar civarı, Fibonacci düzeltme seviyelerine göre bir diğer önemli destek noktası olarak izleniyor. Bu seviyeye yaklaşılması durumunda hissede mevcut fiyatlardan yüzde 40’a varan bir ek düşüş görülmesi mümkün.

Yukarı yönlü hareketlerde ise toparlanmanın sağlanabilmesi için fiyatların 21 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. 21 dolar geçmişte önemli bir direnç noktası özelliği taşıdı. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için Ethereum fiyatlarında da güçlenme ile birlikte yeni bir kurumsal talep gerekebileceği ifade ediliyor.

Ethereum’un güncel fiyatı, BitMine’ın ortalama alış maliyetinin oldukça gerisinde seyrediyor. Şirketin portföyündeki derin zarar ve fon akımlarındaki zayıflık birleşince, fiyatlardaki yükselişler kısa vadede güçlü satışlarla karşılaşabilir.