ABD İstihdam Verileriyle Bitcoin’de Yukarı Yönlü Baskı Azaldı

Son açıklanan ABD istihdam raporu, piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gelen istihdam artışıyla birlikte Bitcoin ve genel kripto para piyasalarında yeni bir makro baskı yarattı. Raporda, ocak ayında ABD ekonomisinin 130 bin yeni iş imkanı oluşturduğu ve işsizlik oranının yüzde 4,3’e gerilediği belirtildi. Bu tablo, ABD iş gücü piyasasının dayanıklılığını ortaya koyarken, kripto paralar gibi riskli varlıkların kısa vadeli görünümü üzerinde belirsizlik yarattı.

Güçlü İstihdam, Faiz İndirimi Beklentilerini Zayıflattı

Finansal piyasalarda son dönemde büyüme endişeleriyle birlikte Fed’in yakın zamanda faiz indirimine gideceğine dair öngörüler güçlenmişti. Ancak istihdamda görülen bu artış, faiz gevşetme hamlesi ihtiyacını zayıflattı. Buna paralel olarak ABD tahvil piyasasında da hızlı bir tepki gözlemlendi.

Veriler sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,2 seviyesine yükseldi, iki yıllık tahvil faizlerinde de çıkış sürdü. Bu hareketlilik, piyasanın kısa dönemde faiz indirimi olasılığını düşük görmeye başladığını gösterdi.

ABD ekonomisinin mevcut yapısında, faizlerin yukarı yönlü seyretmesi finansal koşulları sıkılaştırıyor ve riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor.

Yükselen Tahvil Getirilerinin Bitcoin’e Etkisi

Kripto para piyasaları, özellikle Bitcoin, likidite koşullarındaki değişimlere karşı oldukça hassas bir yapıda bulunuyor. Tahvil getirileri arttığında, yatırımcıların getiri beklentisi yüksek ve görece daha güvenli varlıklara yönelimi güçleniyor. Bu durum, Bitcoin ve benzeri dijital varlıklara olan ilgiyi sınırlayabiliyor.

Aynı zamanda güçlü istihdam verileriyle birlikte ABD dolarında da değer kazanımı gözleniyor. Güçlü bir dolar, küresel ölçekte likiditeyi azaltırken, spekülatif varlıklar üzerindeki iştahı da düşürüyor.

“Bu ölçekteki güçlü veri, mart ayında faiz indirimi ihtimalini azaltırken, Fed’in mevcut faiz aralığını koruma eğilimini destekliyor. Kısa vadede zayıf likidite ortamı Bitcoin üzerinde baskı yaratma potansiyeli taşıyor,” şeklinde değerlendirme yapıldı.

Piyasa Dinamikleri ve Kripto Varlıklarda Kısa Vadeli Riskler

Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin’de gözlenen dalgalanmalar, makroekonomik verilerin kripto piyasasına etkisini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle borsa yatırım fonlarından gelen büyük çaplı giriş-çıkışlar, kurumsal yatırımcıların korunma hamleleri ve yüksek kaldıraca sahip pozisyonların hızla değişmesine neden oldu.

Güçlü iş gücü piyasası verilerinin Bitcoin fiyatında ani bir düşüş anlamına gelmediği ancak piyasada yükseliş beklentisiyle ilgili en önemli katalizörlerden birinin, yani daha gevşek para politikası umudunun, şimdilik geri plana atıldığı öne çıkıyor.

“Kısa vadede Bitcoin’in savunmacı bir pozisyonda kalması bekleniyor. 65 bin dolar seviyesi ön planda tutulurken, güçlü verilerin geçici olması halinde Fed’in yıl içinde faiz indirimi ihtimali halen masada olabilir. Şimdilik yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir; ancak uzun vade beklentileri kırılmış görünmüyor,” ifadesiyle öne çıkarıldı.

Makro Görünümde Temkinli Seyir

Son ABD istihdam raporu, Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre yüksekten tutabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu durum, mevcut aşamada Bitcoin ve kripto piyasalarının yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.

Likidite şartlarında iyileşme veya tahvil faizlerinde geri çekilme olmadığı sürece, piyasaların temkinli seyrini sürdüreceği belirtiliyor.