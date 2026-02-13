LINK Coin Sıkıştı, Bitcoin Düşen Kama İçinde Peki Sıradaki Ne?

Bugün ABD enflasyon rakamları gelecek ve Fed’in önümüzdeki ayki faiz kararını değiştirmeyecek. En az 2 toplantıda daha faiz indirimlerinin pas geçilmesi bekleniyor çünkü istihdam tarafı toparlandı. Peki Chainlink (LINK) ile Bitcoin (BTC) için son tahminler ne yönde?

Chainlink (LINK) ve Bitcoin

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 67 bin dolarda oyalanıyor ve altcoinler kırmızıya boyanmış durumda. Hafta sonuna ilerlerken işler pek kripto paralar lehine görünmüyor. DaanCrypto Trades takma isimli analist Bitcoin’in düşen kama içinde konsolide olduğunu yazdı ve takip edilecek seviyenin neresi olduğuna işaret etti.

“BTC Hala bu düşen kama içinde konsolidasyon halinde. Dün bir kırılma denemesi yapıldı ancak 68.000 dolar seviyesinde geri püskürtüldü. Bir noktada bir başka yükseliş görmek istiyorsanız, bu alanı takip etmelisiniz.”

Daha önceki düşen kama fiyatın 90 bin seviyesinden 60 bin dolara kadar gerilemesine neden oldu. Önceki formasyonun hedefi 56 bin dolardı ve bu yereldeki yapı da aşağı kırılırsa 64 bin dolar altı kapanışlarla yine aynı seviyeler hedeflenebilir.

Columbus LINK Coin için umutlu. Yeniden tek haneli fiyatlara gerileyen LINK Coin sayısız iyi habere rağmen zayıflığını sürdürüyor.

“Son satış dalgasının ardından fiyat düşen bir üçgen şeklinde sıkışıyor. Destek seviyesi korunurken, tepeler düşmeye devam ediyor ve volatilite tepe noktasına doğru daralıyor. Yapılar bu şekilde sıkıştığında, genellikle genişleme izler.”

LINK Coin piyasa değeri bir süre bu aralıkta oyalandıktan sonra analiste göre 10 milyar dolar üzerinde piyasa değerine geri dönecek.

Önemli Gelişmeler

Son 24 saatte birçok önemli gelişme gördük. Bunlardan ilki dün Trump’ın yaptığı “İran ile anlaşmalıyız” açıklamasıydı. Trump tehdit dilini sürdürse de önümüzdeki ay anlaşma görebileceğimizi ima ediyor. Elbette bu sözlere değil eylemlere bakmak gerekiyor geçen sene de tatlı tatlı konuşurken aniden füzeleri nükleer tesislere ateşlediğini gördük. Diğer önemli gelişmeler özetle şöyle;

ABD, Tayvan ile ticaret anlaşması imzaladı, gümrük vergileri %15’e düşürüldü.

Bazı çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin geri çekileceği bildirildi.

Senato Bankacılık + SEC Başkanı Atkins, kripto piyasası yapısı tasarısı üzerinde çalışıyor.

CFTC, birçok büyük kripto isminin yer aldığı 35 üyeli İnovasyon Danışma Komitesi’ni kurdu.

SEC Başkanı Atkins, ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” olarak nitelendirdi.

Saylor, ABD'nin yapay zeka ve dijital varlıklar alanında liderlik etmesini istediğini açıkladı.

Coinbase , 4. çeyrekte 39 milyon dolarlık BTC ekledi.

, 4. çeyrekte 39 milyon dolarlık BTC ekledi. Indiana, eyalet emeklilik fonlarının kriptoya yatırım yapmasına izin veren bir yasa tasarısı sundu.