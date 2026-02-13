Bitcoin’de 3 Yıllık Sessizliği Bozan Korkunç Sinyal: Her Şey Yeni mi Başlıyor?

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, son bir ayda yaşadığı %30’luk değer kaybının ardından 66.000 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışırken, Alphractal verileri üç yıl aradan sonra ilk kez “Gerçekleşmiş Sermaye İmpulsu” göstergesinin negatife döndüğünü ortaya koydu. Uzun vadeli sermaye girişlerinin zayıfladığını işaret eden bu kritik sinyal en büyük kripto paranın yapısal bir daralma evresine girdiğini ve geçmiş döngülerde olduğu gibi derin bir ayı piyasasının kapıda olabileceğini gösteriyor. Küresel belirsizlik endeksinin tarihi zirvelere ulaştığı bu süreçte kurumsal alımların bile piyasadaki arz baskısını dengelemekte yetersiz kaldığı gözlemleniyor.

Sermaye Akışında Üç Yıllık Sessizlik Bozuldu

Bitcoin ağındaki gerçek değer değişimlerini takip eden Gerçekleşmiş Sermaye İmpulsu (Long-Term), 2021 yılından bu yana ilk kez kırmızı bölgeye geçiş yaptı. Geleneksel piyasa değerinin aksine, her bir Bitcoin’in Blockchain içinde son hareket ettiği fiyatı baz alan bu metrik, piyasadaki spekülatif gürültüyü temizleyerek sisteme giren gerçek parayı ölçüyor. Alphractal tarafından paylaşılan analizler, negatif okumanın yeni sermaye girişlerinin durma noktasına geldiğini ve talebin artık mevcut arzı eritemediğini kanıtlıyor.

Geçmiş piyasa döngüleri incelendiğinde, bu göstergenin negatife döndüğü her senaryonun ardından fiyatlarda sert düzeltmeler veya yıllarca süren durgunluk dönemleri yaşandığı görülüyor. Alphractal kurucusu Joao Wedson, spot ETF’lerin birikim yapmasına ve Strategy gibi dev kurumların pozisyonlarını artırmasına rağmen, genel talep yapısının piyasaya sürülen arzı karşılayamadığını vurguluyor. Bu durum, Bitcoin’in yapısal büyüme aşamasından bir daralma fazına geçtiğine dair endişeleri artırıyor.

Küresel Belirsizliğin Kripto Para Üzerindeki Baskısı

Blockchain içi verilerdeki bozulma dünya genelinde tırmanan makroekonomik ve jeopolitik risklerle eş zamanlı gerçekleşiyor. CryptoQuant verilerine göre Küresel Belirsizlik Endeksi; 11 Eylül saldırıları, 2008 finansal krizi ve pandemi dönemi gibi majör yıkımları geride bırakarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylesine kaotik bir ortamda yatırımcılar riskli varlıklardan kaçınarak savunma pozisyonuna geçerken, sermaye hareketleri çok daha temkinli ve agresif bir fiyatlama stratejisiyle ilerliyor.

Siyasi baskılar, ekonomik durgunluk beklentileri ve jeopolitik gerilimlerin aynı anda yaşandığı bu “mükemmel fırtına” ortamı, piyasalarda yüksek volatiliteyi geçici bir durum olmaktan çıkarıp kalıcı bir özellik haline getiriyor. Katılımcıların portföylerini yeniden yapılandırdığı bu belirsizlik evresinde, Bitcoin’in güvenli liman olup olamayacağı tartışılıyor. Ancak mevcut veriler, uzun vadeli sermaye bağlılığının zayıfladığını ve piyasanın yön bulmakta zorlandığı bir dönemece girildiğini açıkça yansıtıyor.