ABD Adalet Bakanlığı’ndan Kripto Yatırım Dolandırıcılığına 20 Yıl Hapis Cezası

ABD Adalet Bakanlığı, küresel çapta gerçekleştirilen büyük bir kripto para dolandırıcılığıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma sonucunda, yatırımcıları 200 milyon dolardan fazla zarara uğratan şemayı yöneten kişiye 20 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. Söz konusu dolandırıcılık, 90 binden fazla yatırımcının mağduriyetiyle sonuçlandı.

Şirketin Kripto Aracılığıyla Yürüttüğü Global Dolandırıcılık

Ramil Ventura Palafox, Praetorian Group International’ın kurucusu, başkanı ve CEO’su olarak, Bitcoin odaklı yatırımlar ve kripto varlık ticareti üzerinden yüksek getiri vaat eden çok katmanlı bir pazarlama yapısıyla yatırım topladı. Mahkeme belgelerine göre şirket, Aralık 2019 ile Ekim 2021 arasında dünya genelinden toplam 201 milyon dolar tutarında yatırım aldığı tespit edildi. Katılımcılara günlük yüzde 0,5 ila 3 arasında değişen kazançlar vaat edildi. Bu getirilerin akıllı Bitcoin arbitrajı ve gelişmiş kripto ticaret yöntemleriyle sağlandığı öne sürüldü.

Yetkili kurumların araştırmalarında, şirketin vaat edilen oranlarda ticaret yapmadığı ve sistemin, eski katılımcıların ödemesini yeni yatırımcıların fonlarıyla yapan klasik bir saadet zinciri mantığıyla işlediği ortaya çıktı. Yatırımların yaklaşık 30,2 milyon doları itibari para birimiyle, 8.198 adeti ise Bitcoin olarak ve toplamda 171,5 milyon dolar değerinde kripto varlık ile gerçekleştirildi.

Yatırımcı Portalı, Lüks Harcamalar ve Fonların Kişisel Kullanımı

Palafox’un, yatırımcıların güvenini uzun süre ayakta tutmak için platform üzerinde sahte kar tabloları gösteren çevrimiçi bir portal oluşturduğu belirtildi. 2020-2021 arasındaki süreçte bu portal, gerçekte elde edilmeyen istikrarlı getirilermiş gibi yatırımcılara sunulan sahte bilançolarla dolu olduğu ifade edildi.

Mahkemeye sunulan dosyada, Palafox’un yatırımcıların fonlarını lüks yaşantısını finanse etmek için kullandığı yer aldı. Özellikle 3 milyon dolara yakın bir meblağın lüks araçlara, 329 bin doların üst segment otel dairelerine ve toplam değeri 6 milyon doları aşan dört konutun satın alımına harcandığı belirlendi. Ek olarak, yüksek tutarda tasarımcı kıyafetleri, mücevher, saat ile dekoratif eşyalar için yaklaşık 3 milyon dolar ödemede bulunulduğu tespit edildi. Ayrıca, 800 bin dolar nakit ve o dönem için 3,3 milyon dolar değerindeki 100 Bitcoin’in aile bireyine aktarıldığı iddia edildi.

2021 yılının ortasında şirketin web sitesinin kapanması ve çekim taleplerinin birikmesiyle sistem çökmeye başladı. Eylül 2021’de CEO’luktan ayrılan Palafox’un, şirket hesaplarının kontrolünü bir süre daha elinde bulundurduğu mahkeme kaydına geçti.

FTX ile Paraleleler ve Endüstride Yükselen Dolandırıcılık Trendleri

Olay, sektörde geçmişte yaşanan FTX iflası ile benzerlikler taşıyor. Her iki olayda da yatırımcılara gerçekçi olmayan yüksek kazançlar vadedildi ve toplanan sermayeler kişisel veya farklı amaçlarla harcandı. Örneğin, Palafox lüks otomobil, gayrimenkul ve ünlü markalardan yapılan harcamalarla yatırımcı parasını kullandı; FTX’in kurucusu ise riskli yatırımlar, mülk alımları ve siyasi bağışlarla benzer şekilde yatırımcı güvenini istismar etti.

Her iki örnekte de yatırımcılar gerçek olmayan kazançlarla oyalanırken, şirket yönetimleri sistemin çöküşünü uzun süre maskeliyor. Sonuç olarak, Praetorian Group International’da zararın boyutu en az 62,7 milyon dolar olarak tespit edilirken, FTX’te ise milyarlarca dolar kayıp yaşandı. Her iki olay da ABD’de savcılık makamının kripto paralara ilişkin finansal dolandırıcılık girişimlerine daha dikkatli yaklaşmasına sebep oldu.