Emekli Maaşları Bitcoin ile mi Ödenecek? Ezber Bozan Karar

ABD’nin Indiana eyaletinde kamu çalışanlarının emeklilik birikimlerine kripto para dokunuşu geliyor. Eyalet Senatosu komitesi tarafından 13 Şubat 2026 tarihinde onaylanan 1042 sayılı yasa tasarısı, yaklaşık 55 milyar dolarlık devasa bir bütçeyi yöneten Indiana Kamu Emeklilik Sistemi (INPRS) bünyesindeki planlara kripto para yatırım seçeneklerini dahil etmeyi öngörüyor. Tasarı yasalaştığı takdirde, Hoosier START gibi programlara dahil olan memurlar, 1 Temmuz 2026’dan itibaren kendi risk tercihlerine göre kripto para piyasasına adım atabilecekler.

Bireysel Tercih ve Kurumsal Güvence Arasındaki Denge

Onaylanan yeni düzenleme, eyaletin doğrudan kripto para satın alması yerine, çalışanlara kendi portföylerini yönetme imkanı tanıyan “kendi kendini yöneten aracılık hesapları” üzerinden işleyecek. Bu sistem sayesinde kamu personeli, emeklilik fonlarının bir kısmını eyalet yönetiminin müdahalesi olmadan onaylı kripto para ürünlerine yönlendirebilecek. Düzenleme, yatırımcıların piyasadaki dalgalanmaları ve fırsatları kendi finansal hedefleri doğrultusunda değerlendirmesine olanak sağlayan esnek bir yapı sunuyor.

Tasarı kapsamında dikkat çeken en önemli kısıtlamalardan biri, yatırım yapılabilecek ürünlerin niteliğiyle ilgili. Indiana milletvekilleri, emeklilik birikimlerinin doğrudan nakit benzeri stabil coin’lere (sabit akçelere) dayalı fonlara aktarılmasını engelleyen bir filtre getirdi. Bunun yerine, sadece düzenlenmiş kripto para borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden işlem yapılmasına izin verilecek. Böylece, operasyonel risklerin minimize edilmesi ve yatırımların şeffaf, denetlenebilir borsa araçları üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca yasa tasarısı, eyalet genelinde mevzuat birliği sağlamayı da amaçlıyor. Yerel yönetimlerin yasal kripto para ödemelerini, saklama hizmetlerini veya madencilik faaliyetlerini kısıtlaması bu kanunla engellenecek. Eyaletin her köşesinde geçerli olacak tek tip kurallar dizisi kripto para ekosisteminin Indiana sınırları içerisinde karmaşadan uzak ve istikrarlı bir şekilde büyümesinin önünü açacak.

ABD Genelinde Yayılan Kripto Para Eğilimi

Indiana’nın attığı stratejik adım, ABD genelinde kamu finansmanının modernizasyonu yönündeki geniş çaplı bir hareketin parçası olarak görülüyor. New Hampshire, Teksas, Kuzey Carolina ve Oklahoma gibi eyaletler de benzer yasal süreçleri işleterek emeklilik fonlarında kripto para yatırımını artırmanın yollarını arıyor. Her eyalet farklı modeller üzerinde çalışsa da temel motivasyon, emeklilik planı sahiplerine daha geniş bir yatırım yelpazesi sunmak ve dijital ekonominin getiri potansiyelinden faydalanmalarını sağlamak.

Indiana cephesinde süreç artık Senato genel kuruluna taşınmış durumda. Eğer tasarı Senato’da beklenen desteği alırsa, son durak eyalet valisinin imza masası olacak. Valinin onayıyla birlikte Indiana, kripto paraları kurumsal emeklilik mimarisine entegre eden öncü eyaletler arasındaki yerini sağlamlaştıracak. Bu gelişme, hem yerel yatırımcılar hem de küresel kripto para piyasası tarafından düzenlenmiş finansal araçların geleceği adına kritik bir dönüm noktası olarak takip ediliyor.