Büyük Sıkışma Başladı: Bitcoin’de “Short Squeeze” Fırtınası Kapıda

Özet

  • Bitcoin'de negatif fonlama oranları piyasanın aşırı derecede satıcılı tarafa kaydığını ve bir short squeeze ihtimalinin arttığını gösteriyor.
  • 72.000 dolar üzerindeki kapanışlar devasa bir tasfiye dalgasını tetikleyerek fiyatı yeni rekor seviyelere taşıma potansiyeli taşıyor.
  • 59.000 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda ise düşüş derinleşerek 50.000 dolar seviyelerine kadar sürebilecek bir düzeltme başlatabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin piyasası fiyatın 68.400 dolar seviyelerinden 67.000 doların altına sarkmasıyla birlikte devasa bir kaldıraçlı işlem savaşına sahne oluyor. Santiment verilerine göre negatif fonlama oranlarının derinleşmesi, satıcıların piyasayı domine etmeye çalıştığını ancak her an terste kalabilecekleri bir “short squeeze” riskinin kapıda olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, 59.000 ile 72.000 dolar arasındaki bu dar koridorda gerçekleşecek kırılmanın, fiyatı ya yeni zirvelere ya da derin bir düzeltmeye sürükleyeceği kritik anı bekliyor.

Kripto para dünyasında fonlama oranlarının negatife dönmesi, açığa satış yapan (short) işlemcilerin, pozisyonlarını korumak için yükseliş bekleyen (long) tarafa ödeme yapması anlamına gelir. Mevcut tabloda fonlama oranlarının bu denli sert düşmesi, piyasadaki ayı duyarlılığının had safhaya ulaştığını kanıtlıyor. Tarihsel veriler, bu tür tek taraflı yığılmaların genellikle piyasa yapıcılar tarafından cezalandırıldığını ve ani bir yukarı yönlü hareketle satıcıların tasfiye edildiğini defalarca gösterdi. Açık ilginin (Open Interest) halen yüksek seviyelerde seyretmesi, sistemdeki kaldıracın patlamaya hazır bir bomba gibi beklediğini teyit ediyor.

Spot piyasadaki talebin bu satış baskısını emip ememeyeceği, önümüzdeki günlerin kaderini belirleyecek ana unsur olarak öne çıkıyor. Eğer kurumsal ve bireysel alıcılar mevcut destek seviyelerini savunmayı başarırsa, negatif fonlama oranları bir yay etkisi yaratarak fiyatı yukarı fırlatabilir. Ancak spot tarafta beklenen o güçlü alım desteği gelmezse, kalabalıklaşan short pozisyonlar piyasadaki aşağı yönlü ivmeyi daha da perçinleyerek bir düşüş sarmalını tetikleyebilir. Şimdilik piyasa, satıcıların özgüveni ile fiyatın direnç noktaları arasındaki o ince çizgide nefes alıyor.

Kritik Eşikler: 59.000 mi 72.000 Dolar mı?

Bitcoin için kısa vadeli yol haritası iki ana pivot bölgesi etrafında şekilleniyor. Yukarı yönde 70.000 – 72.000 dolar bandı, bir toparlanma emaresi için en sert bariyer konumunda. Eğer günlük kapanışlar 72.000 doların üzerinde gerçekleşirse, short pozisyonların hızla kapanmasıyla oluşacak likidasyon zinciri fiyatı önce 75.500 dolara, ardından 82.000 – 85.000 dolar arasındaki ana likidite bölgesine kadar taşıyabilir. Bu senaryoda ayıların kaçış alanı daralırken, spot hacmindeki genişleme yükselişin yakıtı olacaktır.

Öte yandan, 59.000 – 60.000 dolar bölgesi boğalar için son kale vazifesi görüyor. Hacimli bir kırılımla bu seviyenin altına inilmesi, kısa vadeli yükseliş beklentilerini tamamen masadan kaldıracaktır. Böyle bir senaryoda piyasa, 54.000 dolar seviyelerini ve ardından 50.000 dolar bandındaki ana talep bloklarını test etmek isteyebilir. Mevcut sıkışma, volatilitenin çok yakında patlak vereceğine işaret ederken, yatırımcıların bu iki sınır kapısından gelecek teyitli hareketleri izlemesi stratejik bir önem taşıyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
