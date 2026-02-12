KRİPTO PARA BORSALARI

Uniswap Durdurulamıyor: Dev Kripto Para Borsalarını Gözüne Kestirdi

Özet

  • Ocak 2026'da kripto para piyasasının toplam spot hacmi %10,4 artarak 1,31 trilyon dolara ulaştı.
  • Uniswap %84 artışla lider büyüyen olurken, HTX %19 kayıpla en çok küçülen borsa oldu.
  • Binance 409 milyar dolar hacimle pazarın en büyük oyuncusu olarak kalmaya devam etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasına 2026 yılına oldukça hareketli bir başlangıç yaparak yatırımcıların iştahını kabartmaya devam ediyor. Ocak ayı verilerine göre önde gelen borsaların spot işlem hacimleri Aralık 2025 dönemine kıyasla yaklaşık %10 oranında dikkate değer bir artış kaydetti. Sektörün devleri arasındaki bu hacim yarışı, dijital varlık dünyasındaki likidite akışının yönünü ve piyasa dinamiklerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 İşlem Hacimlerinde Zirve Yarışı ve Uniswap Rüzgarı
2 Kan Kaybedenler ve Piyasadaki Negatif Ayrışmalar

İşlem Hacimlerinde Zirve Yarışı ve Uniswap Rüzgarı

Yeni yılın ilk ayında toplam işlem hacmi 1,3 trilyon dolar sınırını aşarak piyasadaki genel büyüme eğilimini destekledi. Binance, 409 milyar doları aşan aylık hacmiyle pazarın tartışmasız lideri konumunu korurken, asıl sürpriz merkeziyetsiz finansın kalesi Uniswap tarafında yaşandı. Aralık ayında yaklaşık 41 milyar dolarlık hacim üreten platform, Ocak ayında %83,8 gibi devasa bir büyüme oranı yakalayarak 75 milyar dolarlık hacme ulaştı ve yatırımcı ilgisinin merkeziyetsiz yapılara kaydığının sinyallerini verdi.

Güney Kore merkezli Upbit ve köklü borsalardan Bitfinex de büyüme oranlarıyla dikkat çeken diğer aktörler oldu. Bitfinex %70,1’lik artışla hacmini 12,4 milyar dolara taşırken, Upbit %44,1’lik yükselişle 51,7 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu veriler, küresel çapta kripto para adaptasyonunun sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmadığını, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı gruplarının farklı platformlar üzerinden piyasaya taze sermaye girişi sağladığını gösteriyor.

Sektörün genel ortalaması olan %10,4’lük büyüme, piyasadaki iyimserliğin korunduğuna işaret ediyor. Coinbase ve Kraken gibi düzenlenmiş borsaların da %13 ila %16 bandında büyüme kaydetmesi, güven ortamının pekiştiği bir dönemden geçildiğini kanıtlıyor. Toplam hacmin 1,19 trilyon dolardan 1,31 trilyon dolara yükselmesi, 2026 yılının ilk çeyreği için olumlu bir zemin hazırlıyor.

Kan Kaybedenler ve Piyasadaki Negatif Ayrışmalar

Piyasanın genelinde hakim olan yükseliş dalgasına rağmen, bazı dev isimlerin Ocak ayını sert düşüşlerle kapatması dikkatlerden kaçmadı. HTX, %18,6’lık hacim kaybıyla listenin en altında yer alırken, onu %16,2’lik gerileme ile Bybit takip etti. KuCoin ise %6,6’lık bir daralma yaşayarak negatif tarafta kalan az sayıdaki borsadan biri oldu. Bu platformlardaki kullanıcıların, daha agresif büyüme sergileyen alternatiflere yönelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bybit gibi büyük ölçekli bir platformun 89 milyar dolarlık hacimden 75 milyar dolara gerilemesi, rekabetin ne kadar çetin olduğunu gözler önüne seriyor. Öte yandan MEXC ve Bitmart gibi borsalar, çift haneli büyüme rakamlarını koruyarak pazar paylarını stabilize etmeyi başardı. Özellikle MEXC’nin 100 milyar dolarlık psikolojik sınırı aşması, kullanıcı tabanının sadakatini ve platformun piyasadaki güçlü konumunu teyit eden bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Küresel ölçekteki bu hareketlilik, kripto para borsalarının sadece birer alım satım platformu olmanın ötesinde, ekonomik trendlerin öncü göstergeleri haline geldiğini kanıtlıyor. Kazananlar ve kaybedenler arasındaki makas açılırken, yatırımcıların tercihleri doğrudan işlem hacimlerine yansıyor. Ocak ayı tabloları, yılın geri kalanında hangi borsaların daha fazla domine edici bir rol üstleneceğine dair kritik ipuçları barındırıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

