Kripto Para

Son kripto kahininin bugünkü Bitcoin tahmini ve ZEC, XRP yorumları

  • Roman Trading: Makro düzeydeki düşüş eğilimimizin devam etmesi için gerçek anlamda yüksek hacimli işlemlerin görülmeye başlaması gereken noktaya yaklaşıyoruz. Mayıs sonu, belki de daha erken.
  • Zcash bu hafta yüzde 38 yükseldi ancak Martinez 698,78 dolardaki kanal direncini hedefliyor.
  • XRP Coin için TD Sequential göstergesi alım sinyali verdiğinden Martinez 1,46 ve 1,8 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Kripto paralarda gündem yine yoğun ve İran sorunu halen çözülmüş değil. 14-15 Mayıs tarihinde Lübnan müzakereleri ABD’de de yapılacak. Ateşkes ise İran’a yapılan saldırılara rağmen devam ediyor. Peki geçen yılın ikinci yarısı ve bu yılki tahminlerinde hedeflerini büyük ölçüde tutturan kripto kahini bugün ne diyor?

Kripto kahini tahmin

Roman Trading 2025 ikinci yarısından itibaren kripto paralarda büyük düşüşler göreceğimizi söylüyordu. Altcoinler ve BTC için özellikle son çeyrekte fazlasıyla haklı çıktı. Düşüş psikolojisine kapılan analistin motivasyonu yükselişlerde hacmin zayıflığından besleniyordu. Bu yüzden her sahte yükselişte düşüş çağrısında bulunarak haklı çıktığı için adından söz ettirebildi.

BTC için 60 bin doların altına işaret eden analist bu yıl o konuda da haklı çıktı ancak henüz 50 bin dolardaki gibi göremedik. Bugünkü değerlendirmesinde de yaşanan son yükselişin ayı piyasalarının sağlıklı biçimde devam edebilmesi için yerinde bir hamle olduğunu savunarak düşüşün devam edeceğini söyledi.

“Makro düzeydeki düşüş eğilimimizin devam etmesi için gerçek anlamda yüksek hacimli işlemlerin görülmeye başlaması gereken noktaya yaklaşıyoruz. Bu yükseliş dalgasının tamamı düşüş eğilimli bir fiyat hareketi sergiledi ve bu da ayı piyasasının devamı için çok ihtiyaç duyduğumuz bir düzeltmeyi sağladı. Mayıs sonu, belki de daha erken.”

Ona göre fiyat düşerken önümüzdeki günlerde hacim daha da artmalı.

ZEC ve XRP Coin

Zcash bu hafta yüzde 38 yükseldi ve hızlı bir geri dönüş yaptı. Ekiple ilgili sorunlar ve artan FUD ile dibe koşan gözde gizlilik altcoini şimdi yeni zirveleri hedefliyor. Aşağıdaki grafiği paylaşan Ali Martinez yukarı yönlü hareket için halen alan olduğunu söyledi. Ona göre 698,78 dolardaki kanal tepesi bir sonraki ana direnç seviyesi ve fiyat buraya ulaşacak. Sonrasında daha büyük zirvelerin önü açılmış olacak. Elbette genel piyasa hissiyatının buna izin vermesi gerekiyor.

Martinez XRP Coin için de umutlu. Sürekli takip ettiği TD Sequential göstergesi dört saatlik grafikte alım fırsatı verdiği için fiyatın 1,8 dolara kadar tırmanabileceğine inanıyor.

“XRP az önce yeni bir alım sinyali verdi! TD Sequential göstergesi şu anda XRP 4 saatlik grafiğinde bir alım sinyali veriyor. Bu yapıya çok dikkat ediyorum çünkü son zamanlarda XRP’deki her büyük trend değişikliğini doğru bir şekilde öngörmüştü.

Örneğin, 6 Mayıs’ta göstergenin 1,46 dolarlık zirvede bir satış sinyali verdiğini belirtmiştim. Bu tahmin, yerel zirveyi mükemmel bir şekilde zamanladı ve son 48 saatte gördüğümüz %5,5’lik düzeltmeye yol açtı.

Bugün, gösterge alım sinyaline geçti. Bana göre bu, yerel tükenmenin sona erdiğini ve XRP’nin toparlanmaya hazır olduğunu gösteriyor. 1,45 dolarlık dirence doğru bir hareket bekliyorum; üstteki arzı aştığımızda ise ikincil hedefim 1,80 dolar olacak.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
