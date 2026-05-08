Son kripto kahininin bugünkü Bitcoin tahmini ve ZEC, XRP yorumları

Kripto paralarda gündem yine yoğun ve İran sorunu halen çözülmüş değil. 14-15 Mayıs tarihinde Lübnan müzakereleri ABD’de de yapılacak. Ateşkes ise İran’a yapılan saldırılara rağmen devam ediyor. Peki geçen yılın ikinci yarısı ve bu yılki tahminlerinde hedeflerini büyük ölçüde tutturan kripto kahini bugün ne diyor?

Kripto kahini tahmin

Roman Trading 2025 ikinci yarısından itibaren kripto paralarda büyük düşüşler göreceğimizi söylüyordu. Altcoinler ve BTC için özellikle son çeyrekte fazlasıyla haklı çıktı. Düşüş psikolojisine kapılan analistin motivasyonu yükselişlerde hacmin zayıflığından besleniyordu. Bu yüzden her sahte yükselişte düşüş çağrısında bulunarak haklı çıktığı için adından söz ettirebildi.

BTC için 60 bin doların altına işaret eden analist bu yıl o konuda da haklı çıktı ancak henüz 50 bin dolardaki gibi göremedik. Bugünkü değerlendirmesinde de yaşanan son yükselişin ayı piyasalarının sağlıklı biçimde devam edebilmesi için yerinde bir hamle olduğunu savunarak düşüşün devam edeceğini söyledi.

“Makro düzeydeki düşüş eğilimimizin devam etmesi için gerçek anlamda yüksek hacimli işlemlerin görülmeye başlaması gereken noktaya yaklaşıyoruz. Bu yükseliş dalgasının tamamı düşüş eğilimli bir fiyat hareketi sergiledi ve bu da ayı piyasasının devamı için çok ihtiyaç duyduğumuz bir düzeltmeyi sağladı. Mayıs sonu, belki de daha erken.”

Ona göre fiyat düşerken önümüzdeki günlerde hacim daha da artmalı.

ZEC ve XRP Coin

Zcash bu hafta yüzde 38 yükseldi ve hızlı bir geri dönüş yaptı. Ekiple ilgili sorunlar ve artan FUD ile dibe koşan gözde gizlilik altcoini şimdi yeni zirveleri hedefliyor. Aşağıdaki grafiği paylaşan Ali Martinez yukarı yönlü hareket için halen alan olduğunu söyledi. Ona göre 698,78 dolardaki kanal tepesi bir sonraki ana direnç seviyesi ve fiyat buraya ulaşacak. Sonrasında daha büyük zirvelerin önü açılmış olacak. Elbette genel piyasa hissiyatının buna izin vermesi gerekiyor.

Martinez XRP Coin için de umutlu. Sürekli takip ettiği TD Sequential göstergesi dört saatlik grafikte alım fırsatı verdiği için fiyatın 1,8 dolara kadar tırmanabileceğine inanıyor.

“XRP az önce yeni bir alım sinyali verdi! TD Sequential göstergesi şu anda XRP 4 saatlik grafiğinde bir alım sinyali veriyor. Bu yapıya çok dikkat ediyorum çünkü son zamanlarda XRP’deki her büyük trend değişikliğini doğru bir şekilde öngörmüştü. Örneğin, 6 Mayıs’ta göstergenin 1,46 dolarlık zirvede bir satış sinyali verdiğini belirtmiştim. Bu tahmin, yerel zirveyi mükemmel bir şekilde zamanladı ve son 48 saatte gördüğümüz %5,5’lik düzeltmeye yol açtı. Bugün, gösterge alım sinyaline geçti. Bana göre bu, yerel tükenmenin sona erdiğini ve XRP’nin toparlanmaya hazır olduğunu gösteriyor. 1,45 dolarlık dirence doğru bir hareket bekliyorum; üstteki arzı aştığımızda ise ikincil hedefim 1,80 dolar olacak.”