2024 yazından bugüne kripto paralarda görülmemiş alarm çalıyor

2025 sonu ve bu yılın başı itibariyle Bitcoin istikrarlı düşüşler yaşadı. Bu düşüşler her yükselişin açığa satış fırsatına dönmesini sağlarken bugünün şartlarında risk daha büyük. BTC yerel zirvesinde ve aylardır açığa satıştan iyi kazanç elde eden kısa vadeli yatırımcılar yeniden satış modunu aktifleştirmiş durumda. Peki bu sefer farklı olabilir mi?

Bitcoin satıyorlar

Bitcoin son 2 yılın en hızlı yatırımcı kaybını yaşıyor. Santiment bunun bireysel yatırımcıların kar alma motivasyonundan kaynaklandığını düşünüyor. 5 gün içinde cüzdanların sayısı neredeyse 250 bin azaldı. En son böyle bir şeyi 2024 yazında görmüştük. Eğer İran gerilimi artar ve makroekonomi kriptoyu enflasyon nedeniyle boğmaya başlarsa şimdiki sinyal iyi bir satış alarmı olduğunu ispatlayacak. Tersi senaryoda 2024 yazındaki gibi boğanın temeli atılabilir.

“Teslimiyet, boğa koşularının başlangıcının temel unsurlarından biridir ve cüzdanlar hem fiyat düşüşü sırasında (daha fazla kayıp korkusuyla) hem de fiyat yükselişi sırasında (fiyatların daha fazla artmayacağı beklentisiyle) azalabilir. Holderlar ayrıldığında, kalan arz en yüksek inanca sahip olanların ellerinde konsolide olur. Bunlar, mevcut fiyatlarda satmayacaklarına zaten karar vermiş katılımcılardır; bu da piyasaya mevcut etkin likit arzın küçülmesi anlamına gelir. Aktif olarak dolaşan coin’lerin sayısı azaldıkça ve sabırlı ellerde kilitli kalanlar arttıkça, yeni talebin mütevazı artışları bile fiyat üzerinde orantısız bir etki yaratabilir. Bu, temel arz-talep dinamiklerinin bir yansımasıdır, ancak emir defteri yerine sahip seviyesinde işlemektedir. Grafikteki Haziran-Temmuz 2024 karşılaştırması da incelenmeye değer. O önceki olayda, beş hafta içinde 964 binden fazla cüzdan ayrılmıştı. Bunun kripto için bir gerileme işareti olması yerine, takip eden boğa koşusunun temelini atmaya yardımcı oldu. Eğer tarih tekerrür ederse, şu anda ayrılan cüzdanlar pozisyonlarını tam da bir sonraki yükselişi besleyen türden uzun vadeli sahiplere devrediyorlardır.”

Satış için motiveler

İran ile anlaşma ihtimali zaten fiyatlandı ve resmen anlaşma ilan edilse bile bir haberi sat vakası görebiliriz. Eğer anlaşma olmazsa bu durumda olumluyu fiyatlayan piyasa grafikleri yine tersine çevirecektir. Kısa vadede en muhtemel yön aşağı gibi göründüğünden kar satışlarının artması şaşırtıcı değil.

Bitcoin için 83 bin ve 78.500 dolar seviyelerinden birinin yakında kırılması bekleniyor. 80.400 dolar altında devam eden kapanışlar BTC’nin desteğe hareket etmeye daha eğilimli olduğunu teyit ettiğinden yatırımcılar temkinli olmalı.

“BTC’nin gerçekleşmemiş kârı, Haziran 2025’ten bu yana görülmemiş seviyelere ulaşıyor. Burada bir miktar kâr realizasyonu yaşanabilir.”