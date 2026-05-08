DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin fiyatı 0,105 dolar desteğine yaklaşırken long pozisyonlarda likidasyonlar arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin fiyatı 0,105 dolara yaklaşırken uzun pozisyonlarda toplu likidasyonlar yaşandı.
  • 🔍 Özellikle 0,105–0,106 dolar aralığında yüklü satış baskısı oluştu, önemli destek seviyesi test ediliyor.
  • 📊 Haftalık grafikte oluşan yeni taban, $DOGE ’de yukarı hareket için kritik bir eşik olabilir.
  • ⚡️ Ama asıl dikkat çeken, 0,125 dolar üzerinde kalınamazsa satıcıların elinin yeniden güçlenmesi.
COINTURK

Dogecoin (DOGE), son günlerde fiyatında yaşanan düşüşle dikkat çekti. Kaldıraçlı işlemlerde açılan uzun pozisyonların toplu şekilde sonlandırılması, özellikle 0,105–0,106 dolar aralığında önemli bir satış baskısı oluşturdu. 6 Mayıs’ta 0,116–0,117 dolar seviyelerinde işlem gören DOGE, 8 Mayıs’a gelindiğinde hızlı bir gerilemeyle 0,105 dolar bölgesine geriledi ve önceki yükselişinin büyük kısmını geri verdi.

Likidasyon Baskısı Artışta

Kripto analiz platformlarının paylaştığı verilere göre, Dogecoin’deki yüksek oranlı ve kaldıraçlı uzun pozisyonlar, fiyat geriledikçe toplu şekilde kapandı. Bunun sonucunda, özellikle 0,105–0,106 dolar bandında likidasyonların yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Bu seviyede çok sayıda yatırımcının pozisyonunu kaybetmesi, satış baskısını daha da artırdı.

Dogecoin’in fiyatı bu düşüş sırasında, özellikle 0,111, 0,114 ve 0,117 dolar gibi üst seviyelerde hafif direnç bölgeleri de yarattı. Bu seviyeler, ileride fiyat bir tepki yükselişi gösterirse satıcıların tekrar aktif olabileceği düzeyler olarak öne çıkıyor.

Yatay seyir izlediği kısa bir dönemin ardından başlayan hızlı yükseliş, 0,113 dolar üstüne çıkılmışken sürdürülemedi. 6 Mayıs’tan sonra satıcıların ağırlık kazanmasıyla birlikte geri çekilme hızlandı ve 0,111 dolar desteğinin de kırılmasıyla aşağı yönlü hareket güçlendi.

Haftalık Grafikte Yuvarlak Dip Formasyonu

Dogecoin’in haftalık fiyat grafiğinde oluşan yeni yapı, kripto paranın 0,09–0,11 dolar aralığında geniş bir taban oluşturduğunu gösteriyor. Kripto piyasasında çeşitli analizler paylaşan Moe, X’te yayınladığı grafikte de bu tabloya dikkat çekti. Haftalık grafikte daha önce de benzer yuvarlak diplerin önemli fiyat yükselişlerinin habercisi olduğu görülüyor.

Son formasyonda, fiyatın 2025 zirvesinden sonra düşüşe geçtiği ve 0,09 dolar civarında yeniden taban oluşturduğu anlaşılıyor. Şu anda DOGE, bu alanda yukarı yönlü bir deneme yaparak trend çizgisinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Bu bölgedeki hareketler, formasyonun güçlenip güçlenmediği açısından önemli görülüyor.

“Grafikte ortaya çıkan tabloya göre, mevcut bölge DOGE için kritik, çünkü fiyat burada dip formasyonunu tamamlayıp tamamlamadığını göstermeye çalışıyor. Eğer bu yapı onaylanırsa güçlü bir yukarı hareketin önü açılabilir; fakat formasyonun başarısı için önce 0,125 dolar seviyesi üzerinde kalınması gerekecek.”

Analize göre DOGE fiyatında 0,125 dolar seviyesinin aşılması, haftalık görünümde yukarı yönlü ivmeyi destekleyebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 0,17, 0,24 ve 0,33 dolar bölgeleri potansiyel hedefler arasında gösteriliyor. Ancak, fiyatın 0,09–0,10 dolar aralığında tutunamaması halinde ise, mevcut güçlü yapı zayıflayacak ve satıcıların yeniden hakimiyeti ele geçirmesi beklenebilecek.

Dogecoin, merkezi olmayan yapısı ve topluluk desteğiyle tanındığı için kripto piyasasında özellikle sosyal medya üzerinden sıkça spekülasyona konu oluyor. Son fiyat hareketlerini tetikleyen temel faktörlerden biri de yüksek riskli kaldıraçlı işlemlerin toplu sonlandırılması olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

