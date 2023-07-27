Son günlerde yaşanan gelişmeler ile önde gelen kripto para sektörünün en değerli meme token’ı olan Dogecoin’de işler yolunda gitmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün dikkat çeken takoz formasyonunu sizlerle paylaştığımız günlük grafikte direnç aşmış ve fiyat istediğimiz hareketi yapmış gibi görünüyor. Bu analizde ise hedef destek ve dirençlere birlikte bakıp son başlıkta ilginç bir veriyi analiz edeceğiz.

Dogecoin En Önemli Direnci Aştı

Günlük grafikte oluşan takoz formasyonu ve 0.15 cent seviyesinden gelen direnç çizgisi sonunda kırıldı ve istediğimiz seviyelere geldi. 25 Temmuz’da günlük kapanışı 0.081 cent’ten yapan Dogecoin sonunda 11. denemesinin ardından günlük kapanışı direnç üstünde kapatmayı başardı. Bununla birlikte fiyat 0.083 cent’e kadar yükseldi ve buradan bir düzeltme yaşadı. Bu düzeltmenin EMA 200 seviyesinin destek görevi görmesiyle 0.076 cent seviyesinde duraksaması ise bizler için sevindirici bir gelişme oldu. Günlük grafik tarafında her şeyin olumlu gitmesiyle birlikte ilk direnç seviyemiz 0.096 cent olarak göze çarpıyor. Bu seviyenin de aşılması durumunda 0.11 cent seviyesi ve son durak olarak 0.15 cent seviyesi hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Piyasanın istenileni verememesi durumunda ya da olumsuz bir haber ile yaşanacak bir düşüşte destek olmasını beklediğimiz ilk hedef ise son iki gündür çalışan günlük EMA 200 seviyesi yani 0.076 cent seviyesidir. Bu seviyenin altında daha önce defalarca direnç seviyesi olarak çalışan 0.073 cent seviyesi geliyor. Bu seviyenin de altında kalınması durumunda sırasıyla destek seviyesi görecek yerler 0.067 cent, 0.062 cent ve en sonunda 0.055 cent seviyesini görebiliriz.

Elon Musk İle Hareket Eden Veri

IntoTheBlock veri analiz sitesinden aldığımız günlük aktif cüzdan sayısı verileri ilginç bir durumu ortaya koyuyor. Elon Musk tarafından yapılan paylaşımlarla günlük aktif cüzdan sayısı verileri doğru orantılı hareket ediyor.

Buna göre Elon Musk’ın Dogecoin’e yönelik yaptığı paylaşımlarda günlük aktif cüzdan sayısında artış görünürken diğer günler aktif cüzdan sayısında ciddi düşüşler görünüyor.

Son gelişmelerin yaşandığı ve Dogecoin fiyatının önemli derecede arttığı 24 Temmuz günü 76 bin aktif cüzdan sayısıyla son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı.