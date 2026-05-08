Bitcoin için 88 bin dolar kritik direnç, kurumsal ilgi artıyor

Binance’ın kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, son günlerde yaptığı bir podcast yayınında, klasik finans piyasalarındaki olumlu gelişmelerin Bitcoin ve genel olarak kripto paralara olumlu yansıyabileceğini belirtti. Zhao, bu değerlendirmesini ARK Invest’in kurucusu Cathie Wood ile birlikte gerçekleştirdiği bir söyleşide dile getirdi. Sohbet sırasında Bitcoin’in piyasa döngüsü, 2025 Ekim ayında yaşanan ani fiyat düşüşü, kurumsal talep ve makro ekonomik koşulların dijital varlık piyasalarına etkileri masaya yatırıldı.

Geleneksel Piyasalar ve Kripto Arasındaki Bağ

Changpeng Zhao, hisse senedi piyasalarının güçlü olduğu dönemlerde yatırımcıların ellerindeki sermayeyi artırdığını; bu durumun, kripto paralara yönelimi teşvik ettiğini belirtti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump’ın başkanlığı döneminde iyileşen piyasa koşullarının dijital varlıklara destek verebileceğine dikkat çekti. Piyasada güvenin ve risk iştahının yükselmesiyle birlikte, Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara daha fazla fonun kayabileceğini ifade etti.

Son yıllarda kripto paralarda, klasik finans dünyası ile kurulan bağın güçlenmesi dikkat çekiyor. Fon yöneticileri, kurumsal yatırımcılar ve borsada işlem gören fonlar hem hisse senetlerinde hem de kripto paralarda daha fazla pozisyon alıyor. Özellikle faiz oranlarındaki beklentiler, piyasalardaki likidite durumu ve yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisi, Bitcoin fiyatını da doğrudan etkiliyor.

Bu yakınlaşma sayesinde, Bitcoin piyasası ilk yıllarına göre klasik piyasa dalgalanmalarına daha duyarlı hale geldi. Büyük yatırım fonlarının ve şirketlerin hem hisse senedi hem de kripto alanında faaliyet göstermesi, fiyatların paralel hareket etmesine yol açıyor.

88 Bin Dolar Direnci ve Kurumsal Talepta Artış

Cathie Wood, son dönemde yaşanan fiyat geri çekilmelerinde kurumsal yatırımcıların ilgisinin arttığını söyledi. Özellikle bazı büyük portföylerin, Bitcoin’in klasik dört yıllık döngüsüne uygun bir düzeltme beklediği, sonrasında ise piyasaya yeniden giriş yapmaya başladığı belirtildi. Bitcoin yatırımcıları şu anda özellikle 88 bin dolar seviyesine odaklanmış durumda. Analitik firması CryptoQuant’a göre, kısa vadeli yatırımcıların maliyet kümeleri 67 bin dolardan 76 bin dolara yükseldi. Üç ile altı ay arasındaki yatırımcılar açısından ise 88 bin dolar önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Analistler, Bitcoin’in bu seviyenin üzerinde tutunması halinde tüm kısa vadeli yatırımcı gruplarının kara geçeceğini, bunun da piyasa trendinde yeni bir toparlanma sinyali olabileceğini belirtiyor.

Podcastte, Binance’ın 2025 Ekim’inde yaşanan ani düşüşe sebep olmadığı vurgulandı. Ayrıca, fiyat hareketinde yazılım kaynaklı bir hata bulunsa da asıl etkenin piyasalarda yaşanan genel panik ve kırılgan koşullar olduğu kaydedildi.

Bitcoin Ekim 2025’te yaşanan ani düşüş öncesinde 125 bin dolara yaklaşmış, sonrasında ise sadece 24 saat içinde 19,5 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye olduğu bildirilmişti. Bu ani düşüşte, Çin kaynaklı ticaret vergisi haberlerinin ve piyasa koşullarının etkisinin büyük olduğu görülüyor.

Piyasalarda Jeopolitik Ortalama ve Yeni Gelişmeler

Podcastte, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi ve dış politika adımlarının da piyasadaki yatırımcı algısını etkilediğine dikkat çekildi. Özellikle ABD ve İran arasındaki gerilimin, petrol fiyatlarını ve güvenli liman varlıklarını öne çıkardığı; Bitcoin’in de bu süreçte alternatif bir varlık olarak dikkat çektiği belirtildi. ABD Savunma kaynaklarının son dönemde İran güçleriyle yaşanan çatışmalara misilleme ile karşılık verdiği, İran tarafının ise barış girişimini Pakistan aracılığıyla değerlendirdiği bildirildi.

Bu tür gelişmelerin, yatırımcıların portföylerini yeniden düzenlemesine ve bazılarını güvenli “liman” olarak görülen varlıklara yönlendirmesine neden olduğu gözleniyor. Zhao ise bu süreçte altın ve Bitcoin gibi varlıkların öne çıkabileceğini kaydetti.

Bitcoin’de volatilitenin devam ettiği görülüyor. Changpeng Zhao, piyasadaki keskin dalgalanmaların sürmesine rağmen düzeltme hareketinin en zorlu aşamasının geride kalmasını umduğunu ifade etti, ancak piyasadaki döngülerin hem yukarı hem aşağı hızlı hareketlere olanak tanıyabileceğini hatırlattı.

Bitcoin’in bir sonraki toparlanma aşamasının, 88 bin dolarlık seviyenin aşılması, kurumsal girişlerin sürmesi ve klasik piyasaların risk iştahındaki canlanmaya bağlı olacağı belirtiliyor. Yatırımcıların, hem Bitcoin hem de geleneksel piyasalardaki kritik seviyeleri ve gelişmeleri yakından izlediği görülüyor.