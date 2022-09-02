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Elinde Bitcoin Tutanlar Dikkat! Siz De Onlardan Birisiniz!

Bitcoin'de fiyat hareketleri dar bir kanala sıkışmışken analistler geçmiş verileri inceleyerek olası hareketler üzerine tahminlerde bulunuyor.
14:58
2 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’i (BTC) yakın zamanda satın aldıysanız veya hali hazırda zaten sahipseniz, ne kadar süreyle HODL etmeyi kabul edersiniz? Bitcoin, uzun vadeli HODLing’in bir miktar başarıyı garanti ettiğini tarihsel olarak kanıtlamıştır. Analitik firması Glassnode’a göre, son 21 ayda cüzdanlara çekilen Bitcoin sayısı şu anda 7.45 milyon.

Bitcoin Hareket Etmiyor

Bu, Bitcoin’in mevcut dolaşımdaki arzının kabaca %38’inin neredeyse iki yıldır hareket etmediği anlamına geliyor. Ne yazık ki, 21 ay önce Bitcoin satın alan herkes, mevcut fiyat seviyesi düşünüldüğünde yalnızca küçük bir marjla kâr elde edebilirdi.

Bunun nedeni, Bitcoin’in 21 ay önce, şu anda 19000 – 20000 dolar seviyelerinde hareket eden fiyatına kıyasla 17.000 dolarlık fiyatla işlem görmesiydi. Ancak, bu HODLer’lar Bitcoin’in mevcut seviyesine büyük katkıda bulundular.

7.45 milyon Bitcoin’in, mevcut piyasa fiyatlarına bakıldığında kabaca 230 milyar dolar değerinde olduğu söylenilebilir. Bu, herkesin satması durumunda aynı HODLer’ların satmayacağını varsayarsak, Bitcoin’in yaklaşık 12.000 dolarlık sert bir dirence sahip olduğu anlamına geliyor olabilir.

HODL Zihniyetini Anlamak

Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) %70.8 düşüşünü göz önüne alırsak, alıcıların gelecekte oluşabilecek potansiyel kazanç beklentisiyle HODL ettiklerini düşünebiliriz. Bitcoin tarihsel olarak belirli dönemlerde tepe noktaları test etti ve bunların sonucunda önceki zirvelerini aştı. Aynı şey bir sonraki büyük boğa koşusu için de bekleniyor.

Sonuç olarak, birçok yatırımcı, özellikle fiyat düşüşü gerçekleştikçe satın aldıktan sonra HODL etmeyi tercih ediyor. Bitcoin’in gerçekleşen HODL oranı, birçok yatırımcının geçerli fiyat aralığında Bitcoin’i HODL etmeyi tercih ettiğini de doğrulamakta.

Oran, Bitcoin’in 1 haftalık ve 1 yıllık arz dalga bantlarını değerlendiriyor. Yüksek bir değer, yeni HODLer’ların arzın çoğunu kontrol ettiğini gösteriyor olabilir. Öte yandan, düşük bir orana bağlı oluşan yapı ise, daha eski HODLer’lar tarafından arzın çoğunun kontrol edildiği anlamına geliyor olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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