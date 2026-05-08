Capo, QCP ve Fed’in piyasa değerlendirmeleri bize ne anlatıyor?

  • Fed/Goolsbee: Enflasyon yüksek seviyelerde seyrediyor ve yanlış yönde ilerliyor. Enflasyon artışı sadece enerjiyle ilgili değil, savaştan önce de yüksek seviyedeydi.
  • QCP: FOMC tutanakları 20 Mayıs'ta açıklanacak; o zamana kadar ham petrol piyasasındaki gerginlik azalmamışsa, stagflasyon senaryosunu göz ardı etmek oldukça zorlaşacak.
  • Capo: Kısa vadeli düzeltme süreci devam ediyor. Bence 78.000-79.000 seviyesine doğru son bir düşüş daha göreceğiz ve ardından yükseliş eğilimi devam edecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

2022 yılının kripto para kahini Capo yine tahminleriyle yatırımcıların karşısına çıktı. QCP son gelişmeleri ele alırken Fed üyesi Goolsbee güncel durumu değerlendiriyor. Kripto para yatırımcıları yine hacimlerin düşeceği bir hafta sonuna ilerken İran büyük haberlere gebe. Peki uzmanlar ne söylüyor?

Fed açıklamaları

Bugün istihdam verileri de güçlü geldi. Bu da Fed’in faizleri 2026 boyunca sabit tutabileceğini gösteriyor. Hassett ve Miran gibi isimler Warsh ile faiz indirimlerine geri dönüleceğini söylese de enflasyondaki artış henüz tersine dönmedi. Petrol halen üç haneli seviyelerde oyalanırken aylık enflasyon artışı %1.

Bu arada İran Hürmüz Boğazı yönetim planının kalıcı yasa haline geleceğini duyurdu. İran savaşın kazanımı olarak boğazın kontrolü ve geçiş ücreti almayı talep ediyor. Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ile İran gemileri arasında çatışmalar Nour News tarafından raporlanıyor.

Fed üyesi Goolsbee ise şunları söyledi;

“İşgücü piyasası büyük ölçüde istikrarlı seyrini sürdürüyor. İşgücü piyasasının bozulduğuna dair sınırlı işaretler var. Enflasyon yüksek seviyelerde seyrediyor ve yanlış yönde ilerliyor. Enflasyon artışı sadece enerjiyle ilgili değil, savaştan önce de yüksek seviyedeydi.

En büyük endişe hizmet sektöründeki enflasyon. Fed enflasyon koşullarını yakından izlemeli. Fed için her şey her zaman göz önünde bulundurulmalı. Enerji şokunun devam edip etmeyeceği değerlendiriliyor.

Piyasaların yapay zeka verimlilik artışını vaktinden önce hesaba katmaya çalışmasından endişe duyuyorum.”

QCP ve Capo

QCP Capital analistleri bugün gelen işgücü verilerinin belirleyeceği olduğunu yazdı. Analistlere göre güçlü gelen verilerin politikayı daha şahine çekmesiyle hisse senetleri üzerinde baskı görmeye başlayacağız. Bu aynı zamanda kripto paralar için de negatif ve yazı hazırlandığı sırada 80 bin doların altında oyalanan fiyat bunu teyit ediyor. Ayrıca bugünkü değerlendirmede QCP analistleri stagflasyon uyarısını da yineledi.

“Tahmin piyasaları, 15 Mayıs’a kadar Hürmüz Boğazı’nda normalleşmenin gerçekleşmeme olasılığını %97 olarak belirliyor. Bu fiyatlandırma ile hisse senedi piyasasının her türlü gerginliği hafifletme eğilimi arasındaki uçurum, haftanın belirleyici çelişkisi. FOMC tutanakları 20 Mayıs’ta açıklanacak; o zamana kadar ham petrol piyasasındaki gerginlik azalmamışsa, stagflasyon senaryosunu göz ardı etmek oldukça zorlaşacak.”

Peki Capo ne diyor? 2022’nin kripto para kahini yukarıdaki grafiği paylaşarak “kısa vadeli düzeltme süreci devam ediyor” diyerek yükselişin devamından yana oy kullandı.

“Kısa vadeli düzeltme süreci devam ediyor. Bence 78.000-79.000 seviyesine doğru son bir düşüş daha göreceğiz ve ardından yükseliş eğilimi devam edecek.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
