HYPE fiyatında analistler 75 doları hedeflerken yükseliş işareti güçleniyor

HYPE olarak bilinen Hyperliquid token, yılın başından bu yana 20 dolar seviyelerinden toparlanarak 43 dolara ulaştı. Son dönemde önde gelen kripto para traderlarının grafik analizlerinde yükseliş potansiyeli öne çıkarken, token üzerinde teknik göstergeler ile desteklenen bir hareket gözlemlendi. HYPE, merkeziyetsiz vadeli işlemler platformunun yerel kripto parası olma özelliğiyle, hacmin arttığı ve ilginin yoğunlaştığı bir yapı sunuyor.

Teknik analizde yükseliş üçgeni oluştu

Deneyimli kripto analisti HypeDojo, HYPE fiyatının haziran sonuna dek 75 dolara ulaşabileceğini öne sürdü. Bu öngörüsüne temel olarak günlük grafikte yukarı yönlü bir üçgen formasyonunun belirdiğine işaret etti. Ayrıca, fiyat sıkışmasının yatay direnç bölgesinin hemen altında gerçekleştiği ve artan dipler ile bu yapının devam eden bir yükselişi desteklediği aktarıldı.

HypeDojo, “HYPE fiyatı daha önce 39 dolar altında olduğu dönemde yakaladığı yükselen diplerle boğa senaryosunu güçlendirdi; şimdi ise 75 dolar hedefli üçgen formasyonu dikkat çekiyor” ifadesini kullandı.

Öte yandan bazı piyasa katılımcıları, son fiyat hareketinin bir yükselen takoz olabileceğine ve bu durumda direnç bölgesinde momentumun zayıflaması halinde başarısız çıkış riskinin bulunduğuna işaret etti. Ancak haftalık grafik üzerinde görülen istikrarlı yükseliş eğilimi, alıcıların piyasada tekrar ağırlık kazandığını gösteriyor.

Traderlar için 60 dolar seviyesi öne çıkıyor

Kripto analisti VikingXBT, HYPE’nin uzun vadeli grafiğini sektördeki en güçlülerden biri olarak nitelendirirken, nisan ayında 36 dolardan uzun pozisyona giriş yaptığını açıkladı. VikingXBT’ye göre token, yılın başında 20-25 dolar aralığından toparladıktan sonra yeniden 40 dolar bandına çıktı. 2025’teki 60 doların üzerindeki zirveden sonra gelen düzeltme sonrasında, yeni yükseliş beklentileri öne çıkmaya başladı.

Analist, mevcut ivmenin devam etmesi durumunda HYPE’nin yeniden 60 dolara tırmanabileceği görüşünde. Ayrıca, Hyperliquid’in merkeziyetsiz türev platformları arasındaki büyüyen popülaritesine ve gelişen ticaret altyapısına da dikkat çekiyor.

Piyasaya 2023’ten sonra giriş yapan Hyperliquid, zincir üstü vadeli işlemler alanında, özellikle artan işlem hacmi ve genişleyen kullanıcı kitlesiyle ön plana çıkıyor. Bu gelişmeler, HYPE token’ın yakından takip edilen borsa tabanlı kripto varlıklar arasında yerini sağlamlaştırıyor.

İndikatörler ve kritik seviyeler

TradingView üzerinde izlenen teknik göstergeler, kısa vadede dalgalı görünüm sunsa da genel tabloyu olumlu gösteriyor. Platformda, haftalık ve aylık periyotlarda HYPEUSDT paritesine yönelik “güçlü al” notu verildi. Bu değerlendirme ağırlıklı olarak hareketli ortalamalardaki uyuma dayanıyor.

Brave New Coin’in son fiyat verilerine göre HYPE, 42,40 dolar civarında işlem gördü; son 24 saatte yüzde 1,04 düşüş yaşandı.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), MACD ve Williams %R gibi başlıca osilatörler ise şu aşamada nötr; bu da tokenın henüz aşırı alım sinyali vermediği anlamına geliyor. Orta-uzun vadeli hareketli ortalamalar, mevcut fiyatın altında kalmayı sürdürüyor. Analistlere göre bu durum yükseliş eğilimini destekliyor.

Öte yandan yatırımcılar, özellikle 50 dolar psikolojik direncinin aşılmasını yakından izliyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, token açısından bir sonraki hedef olarak önce 60 dolar, ardından da 75 dolar gündeme gelebilir. Destek tarafında ise 37-39 dolar aralığı kritik olarak değerlendiriliyor.

Yükselişin devamı için takip edilen riskler

Kısa vadede HYPE, dar bir fiyat aralığında hareketini sürdürürken, büyük bir kırılım beklentisi yatırımcılarda heyecan yaratıyor. Analistlere göre yönün kesinleşmesi için, fiyatın 50 doların üzerine çıkması gerekiyor. Aksi halde, 40-44 dolar aralığında yatay seyrin devam etmesi ve zaman zaman kar realizasyonlarının yaşanması ihtimal dahilinde kalıyor.

Piyasa uzmanları, genel kripto para piyasasındaki dalgalanmalar ile HYPE üzerindeki fiyat hareketinin doğrudan ilişkili olduğunu, bu nedenle ani volatilitenin olası olduğunu belirtiyor. Pozitif beklentiye rağmen, riskli yapı nedeniyle dikkatli olunması tavsiye ediliyor.