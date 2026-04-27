Binance’de 2025’te listelenen altcoinler piyasayı geride bıraktı

2026’da kripto para piyasasında yaşanan son boğa döngüsü, önceki yıllara göre daha zayıf bir altcoin hareketliliğiyle dikkat çekti. Ortalama getiriler beklentilerin gerisinde kalırken, yeni çıkarılan kripto paralar ve tokenlar bu dönemin yıldızları oldu. En büyük borsalardan biri olan Binance, altcoin piyasasında işlem hacmiyle öne çıktı ve özellikle 2025’te listelenen dijital varlıklar için hareketli bir sezon yaşandı.

Altcoin piyasasında seçicilik ve değişen dinamikler

Daha önceki döngülerde piyasadaki tüm altcoinlerin likidite artışından faydalandığı ve toplu yükselişler yaşandığı görülse de, 2026’ya gelindiğinde bu tablo değişti. Merkeziyetsiz borsalar (DEX) ve merkezi platformlardaki çeşitliliğin artmasıyla, dikkat ve işlem hacmi belli başlı coinlere yoğunlaştı. Ortalama olarak altcoin işlem hacimlerinde gerileme saptanırken, ayakta kalanlar yine yeni piyasaya çıkan varlıklar oldu.

Cryptoquant tarafından yapılan son analizlere göre, eski altcoin piyasaları neredeyse tamamen eridi. Geçmiş yılların kazanan coin ve tokenları ya unutuldu ya da işlevlerini yitirdi. Uzun vadeli tutmanın (HODL) ise başarılı olmadığını gösteren veriler, altcoinlerin çoğunu ciddi zararda bıraktı.

Yeni varlıklar öne çıkıyor, Binance avantajı sağladı

2025 yılında piyasaya sürülen yeni coin ve tokenlar, eski varlıkların aksine yüzde 5 oranında değer artışı yaşarken; daha yaşlı altcoinlerde ise kayıplar yüzde 18 ile yüzde 23 seviyesinde oldu. Bu trend, ekosistemdeki değişimi açıkça gösterdi. Binance borsasındaki birçok altcoin, son 90 gün içinde ortalama yüzde 6,58 oranında yükseldi. Aynı dönemde Coinbase’de listelenen altcoinler ortalama yüzde 16,8 değer kaybetti; bazı platformlarda, örneğin Deribit’te ise değer düşüşü yüzde 40,1’i buldu.

Binance’in başarısında başlıca etkenler arasında yoğun likidite, piyasa yapıcıların etkinliği ve yeni tokenların özenle seçilmesi bulunuyor. Özellikle Binance Alpha gibi programlar sayesinde seçilen varlıklar, kısa sürede popülerleşti.

“Binance cüzdanında listelenen yeni tokenlar, Cryptorank verilerine göre en yüksek getiri oranlarına ulaşmaya devam etti.”

Bu ortamda, borsalarda rastgele listelenen projelerin çok büyük bölümü yatırımcılarına zarar yazarken, Binance’teki seçici yaklaşım kâr potansiyeli sundu. Ancak, artık “her altcoin yükselir” düşüncesinin geçerliliğini kaybettiği dikkat çekiyor.

Piyasa dinamikleri ve yatırımcı davranışı değişti

Yeni nesil altcoinlerde yatırımcılar sadece projenin hikayesine veya vaatlerine bakmıyor. Likiditenin korunması, sosyal medyada bilgi ve ilgi seviyesi, akıllı yatırımcı hareketleri ve büyük yatırımcı işlemleri önemli hale geldi. 2026 itibarıyla bu faktörler, altcoin fiyatlarının belirlenmesinde temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra, Web3 ve merkeziyetsizlik gibi temel problemlere getirilen çözümler büyük oranda yaygınlaştı. Bu nedenle projeler artık esas olarak yenilik, zincir üstü altyapı veya uzun vadeli tutma fikri yerine, piyasada kalıcılığı ve dikkat çekebilme yeteneğiyle öne çıkmaya çalışıyor.

Sonuç olarak, altcoin sezonlarının tanımı değişti. Artık tüm projelerin aynı anda yükseldiği bir dönem sona ererken, yeni listelemeler ve seçici borsa politikaları piyasadaki kazanç-ziyaret dengesini belirliyor.