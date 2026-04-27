bitcoin vadeli işlemlerinde negatif finansman oranı 13 puan geriledi

Bitcoin, son bir aylık dönemde yaklaşık yüzde 14 yükselerek son bir yılın en güçlü fiyat performansını gösterdi. Fiyatın yeniden 80.000 dolar eşiğine yaklaşması yatırımcıların ilgisini artırdı. Ancak vadeli işlemler piyasasındaki veriler, spot fiyat hareketleriyle uyumlu bir tablo çizmiyor.

Vadeli İşlemler ve Finansman Oranındaki Terslik

Özellikle, Bitcoin’in vadeli işlemlerinde uygulanan finansman oranı son haftalarda eksiye geriledi. Finansman oranı, genellikle yatırımcıların piyasa yönündeki pozisyonunu gösteren bir gösterge olarak kabul ediliyor. Oranın pozitif olması vadeli işlemlerde alıcıların baskın olduğunu; negatif olması ise satıcıların ağırlık kazandığını ortaya koyuyor.

Şu anki tabloda, vadeli sözleşmelerin spot fiyatın altında işlem gördüğü ve kısa (short) pozisyon baskısının öne çıktığı görülüyor. Son verilere göre, Bitcoin’in 30 günlük ortalama finansman oranı yüzde eksi 5 düzeyinde. Bu oran tarihsel ortalamanın (yüzde artı 8) tam 13 puan altında bulunuyor.

Kurumların Risk Yönetimi Öne Çıkıyor

10x Research Kurucusu Markus Thielen, bu durumun piyasa duyarlılığı kaynaklı değil, daha çok kurumsal risk yönetimiyle ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Thielen’ın değerlendirmesine göre piyasada artık bireysel yatırımcılar yerine profesyonel ve kurumsal aktörlerin hamleleri belirleyici rol oynuyor.

Thielen, özellikle üç ana kaynağın kısa pozisyon baskısını artırdığını vurguladı. Bunların başında kripto yatırım fonlarındaki geri çekilmeler geliyor. Son beş yılda bitcoin’in getirisine karşı yüzde 140 daha düşük performans sergileyen bu fonlardaki çıkışlar hızlanınca, yatırımcılar pozisyonlarını dengeleyebilmek için bitcoin vadeli işlem kontratlarında satışa gidiyor. Thielen, bu işlemlerin düşüş beklentisiyle değil, tamamen riskten korunma amacıyla yapıldığına dikkat çekiyor.

Thielen, “Bitcoin’in finansman oranı alışılmışın dışında bir sinyal veriyor. 30 günlük ortalamada yüzde eksi 5 seviyesinde ve tarihsel normallere kıyasla daha da aşağı iniyor. Bitcoin fiyatı yüzde 15 yükselmişken, opsiyonlardaki yönlü eğilim de iyileşmişken, vadeli işlemlerdeki bu anormallik piyasa algısından ziyade piyasadaki yapısal bir dönüşüme işaret ediyor.” şeklinde görüş bildirdi.

Piyasadaki Diğer Etmenler

Kısa pozisyon baskısının ikinci nedeni ise iki farklı kurumsal stratejiyle bağlantılı. Bazı kurumlar, doğrudan bitcoin yerine, halka açık en büyük bitcoin hazinesi olan MicroStrategy şirketinin hisselerine yatırım yaparken, fiyat oynaklığını dengelemek için bitcoin vadeli işlemlerinde kısa pozisyon açıyor. Ayrıca, MicroStrategy’nin yüzde 11’lik temettü getiri sunan ayrıcalıklı hisselerinden faydalanmak isteyenler de, yine bitcoin’deki fiyat oynaklığını azaltmak amacıyla benzer stratejiler uyguluyor. Nisan ayında şirketin 3,5 milyar dolarlık kaynak toplaması, bu tür işlemlerin de hacmini artırdı.

Son olarak, bitcoin madencilerinin yapay zeka alanına yönelmesi de piyasadaki dengeleri etkiliyor. Hut 8 gibi firmalar, son dönemde bitcoin üretimini azaltıp yapay zekâ destekli hizmetlere ağırlık vermeye başladı. Bu şirket hisselerine yatırım yapan fonlar da, kripto varlıklardan kaynaklanabilecek fiyat oynaklığını önlemek için bitcoin vadeli işlemlerinde short pozisyon açıyor. Thielen’a göre, bu hamleler de yine risk yönetimi odaklı gerçekleşiyor, piyasada genel bir düşüş beklentisine işaret etmiyor.

Sonuç olarak, bitcoin fiyatı yükselişini sürdürürken, vadeli işlemlerdeki negatif finansman oranları, geçmiş yıllardan farklı olarak artık kurumsal stratejiler ve risk yönetimi nedenleriyle şekilleniyor.