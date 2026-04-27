XRP üç aylık sıkışık seyir sonrası 2 dolar hedefli yükseliş sinyali verdi

XRP, yaklaşık üç aydır dar bir aralıkta işlem gördükten sonra piyasada yeniden dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Uzmanlar, daha önce 1,11 dolar seviyesini taban yapan kripto paranın 91 günlük bu yatay hareketinin yeni bir kırılımın işaretçisi olabileceğine işaret ediyor. Bitcoin ve diğer büyük kripto paralardaki yönsüz seyre rağmen XRP’de tablonun değişmesi bekleniyor.

Teknik göstergeler ve formasyonlar

Piyasada yakından takip edilen teknik analizlere göre, XRP grafiğinde “boğa bayrağı” olarak bilinen tipik bir formasyon dikkat çekiyor. Bu model sıkıştırılmış işlemlerle desteklenen uzun bir konsolidasyonun ardından güçlü bir yukarı yönlü hareketin habercisi olarak biliniyor. Analistler, böyle bir yapının genelde zayıflık değil, piyasada kontrollü bir alım sürecini gösterdiği görüşünde.

Son grafiklerde XRP’nin kilit hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam etmesi, alıcıların hakimiyetini kuvvetlendiren önemli bir sinyal olarak öne çıkıyor. Özellikle sıkışan fiyat yapısının korunduğu dönemlerin ardından oluşan güçlü destek noktaları, yukarı yönlü olası kopuşlar için sağlam bir zemin hazırlıyor.

Kritik seviye: 2 dolar hedefi

Son veriler XRP’nin 1,41 dolar civarındaki konumunu koruduğunu gösteriyor. CoinCodex kaynaklı fiyat hareketleri, piyasadaki olumsuz havaya rağmen XRP’de dirençli bir tutum sergilendiğine işaret ediyor. Analistlere göre, mevcut ivmenin hız kazanması ve beklenen kopuşun gelmesi halinde ilk ciddi hedef olarak 2 dolar seviyesi öne çıkacak.

Bu seviyenin sadece psikolojik bir eşik olmadığını vurgulayan piyasa yorumcuları, aynı zamanda önemli miktarda yeni sermaye girişini tetikleyebilecek, zincirleme bir alım-satım dalgası başlatabilecek bir bölge olarak değerlendiriyor. Yatırımcıların iştahını artırabilecek bu potansiyel hareket, piyasa duyarlılığının tamamen yukarıya dönmesine yol açabilir.

Piyasa beklentileri ve senaryolar

Uzun süreli yatay seyir sonrası yaşanabilecek sert hareketler, kripto para tarihinde “phoenix” anlatısıyla sıkça temsil edildi. XRP’nin geçmişte de benzer senaryolara sahne olduğu, sessiz dönemlerin ardından agresif yükselişler görüldüğü biliniyor.

Gözler şimdi, yoğun hacimle desteklenen bir kırılmanın gelip gelmeyeceğine çevrilmiş durumda. Yatırımcılar, böyle bir gelişmenin, birkaç aydır süregelen durgunluğun aniden sona erip XRP’de volatil ve güçlü bir yükselişi tetikleyebileceğini düşünüyor.

Analist Archie, “Grafikteki formasyon ve fiyatın hareketli ortalamaların üzerinde kalması, alıcıların güçlü olduğunu gösterirken, yeni bir yükseliş hareketinin temelleri de atılıyor” değerlendirmesini yaptı.

CryptoAppsy verilerine göre XRP fiyatı 1,41 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasanın bu kritik noktada göstereceği yön, önümüzdeki günlerde $XRP ’deki trendi belirleyen en önemli unsur olacak.