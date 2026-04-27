Sonu gelmeyen volatilite ve 27 Nisan Bitcoin düşüşü

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada yeniden düşüşe geçti ve 77 bin doların altına iniyor. Hafta sonu 80 bin dolara oldukça yaklaşan boğalar artık normalleşen çarpık haber akışının neticesi olarak bugün destek bölgesini savunmak zorunda. Peki kripto para yatırımcılarının gündeminde ne var?

Bitcoin düşüşü

İran Dışişleri Bakanı dakikalar önce “ABD hedeflediği hiçbir amaca ulaşamadı ve bu yüzden müzakere istiyor, biz de bunu değerlendiriyoruz” dedi. İsrail ise Lübnan ateşkesini noktaladı ve bu hafta gelecek faiz kararı öncesinde jeopolitik gerilim yine hat safhada.

75.800 dolardaki kanal direncini aşan BTC Nisan ayı boyunca dikkat çektiğimiz 80.366 kanal desteğini hedefledi. Eğer başarılı olsaydı düşüşü hızlandıran kanala geri dönüp altı haneli fiyatlara yeniden ulaşabilirdi. Ancak şimdilik 75.800 dolar desteğine geri dönecek gibi görünüyor. Günlük dibi yazı hazırlandığı sırada sürekli aşağı çeken satıcılar günlerdir devam eden yükselişin ardından iyi bir açığa satış fırsatı yakaladıklarını düşünüyor.

76.400 dolar altında kapanışlar satışları daha da hızlandırabilir. Yatırımcıların önümüzdeki saatlerde gelecek haberlere bağlı olarak her iki yöne büyük hareketler görme ihtimalini azımsamaması gerekir. Eğer İran’ın laubali diline Trump aynı tonda cevap vermezse bu iç siyasete mesaj anlamı taşır ve müzakere masası için danışıklı olduğu varsayılır. Eğer konu İran ise “danışıklı” kelimesi her açıklamalarını okurken zihninizin bir köşesinde kendini tekrar etmeli.

Kripto yatırımcılarının gündemi

Hafta sonu güzel bir haber görmüştük “İran, savaşın sona ermesi halinde Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak üzere ABD’ye yeni plan önerdi” diyordu ve yükseliş bu temelde başlamıştı. Ancak boğaz halen kapalı ve görüşmelerde ilerleme yok. Yatırımcıların öncelikli gündemi bu plan söylentisiydi ve ana gündemleri İran olarak kalmaya devam ediyor.

Strategy geçen hafta 3.273 BTC (~255 milyon dolar) satın alarak toplam varlığını 818.334 BTC’ye çıkardı bugünün en çok konuşulan konularından biri de bu.

COLEALLEN meme tokeni Trump’a silahlı saldırı denemesiyle popülerlik kazandı. HENRY gibi bazı tokenler de olaydan yarar sağlıyor.

Aave Labs ve önde gelen Ethereum oyuncuları, KelpDAO istismarına bağlı ~30.766 ETH’yi kurtarmak ve fonları bir “DeFi United” yardım havuzuna yönlendirmek için bir Arbitrum yönetişim hamlesi yürütüyor. Kripto DeFi için önemli gelişmeler.