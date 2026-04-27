BITCOIN (BTC)

Sonu gelmeyen volatilite ve 27 Nisan Bitcoin düşüşü

Bilmeniz Gerekenler

Fatih Uçar
Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada yeniden düşüşe geçti ve 77 bin doların altına iniyor. Hafta sonu 80 bin dolara oldukça yaklaşan boğalar artık normalleşen çarpık haber akışının neticesi olarak bugün destek bölgesini savunmak zorunda. Peki kripto para yatırımcılarının gündeminde ne var?

Bitcoin düşüşü

İran Dışişleri Bakanı dakikalar önce “ABD hedeflediği hiçbir amaca ulaşamadı ve bu yüzden müzakere istiyor, biz de bunu değerlendiriyoruz” dedi. İsrail ise Lübnan ateşkesini noktaladı ve bu hafta gelecek faiz kararı öncesinde jeopolitik gerilim yine hat safhada.

75.800 dolardaki kanal direncini aşan BTC Nisan ayı boyunca dikkat çektiğimiz 80.366 kanal desteğini hedefledi. Eğer başarılı olsaydı düşüşü hızlandıran kanala geri dönüp altı haneli fiyatlara yeniden ulaşabilirdi. Ancak şimdilik 75.800 dolar desteğine geri dönecek gibi görünüyor. Günlük dibi yazı hazırlandığı sırada sürekli aşağı çeken satıcılar günlerdir devam eden yükselişin ardından iyi bir açığa satış fırsatı yakaladıklarını düşünüyor.

76.400 dolar altında kapanışlar satışları daha da hızlandırabilir. Yatırımcıların önümüzdeki saatlerde gelecek haberlere bağlı olarak her iki yöne büyük hareketler görme ihtimalini azımsamaması gerekir. Eğer İran’ın laubali diline Trump aynı tonda cevap vermezse bu iç siyasete mesaj anlamı taşır ve müzakere masası için danışıklı olduğu varsayılır. Eğer konu İran ise “danışıklı” kelimesi her açıklamalarını okurken zihninizin bir köşesinde kendini tekrar etmeli.

Kripto yatırımcılarının gündemi

Hafta sonu güzel bir haber görmüştük “İran, savaşın sona ermesi halinde Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak üzere ABD’ye yeni plan önerdi” diyordu ve yükseliş bu temelde başlamıştı. Ancak boğaz halen kapalı ve görüşmelerde ilerleme yok. Yatırımcıların öncelikli gündemi bu plan söylentisiydi ve ana gündemleri İran olarak kalmaya devam ediyor.

Strategy geçen hafta 3.273 BTC (~255 milyon dolar) satın alarak toplam varlığını 818.334 BTC’ye çıkardı bugünün en çok konuşulan konularından biri de bu.

COLEALLEN meme tokeni Trump’a silahlı saldırı denemesiyle popülerlik kazandı. HENRY gibi bazı tokenler de olaydan yarar sağlıyor.

Aave Labs ve önde gelen Ethereum oyuncuları, KelpDAO istismarına bağlı ~30.766 ETH’yi kurtarmak ve fonları bir “DeFi United” yardım havuzuna yönlendirmek için bir Arbitrum yönetişim hamlesi yürütüyor. Kripto DeFi için önemli gelişmeler.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
