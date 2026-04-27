Dogecoin fiyatında 0.10 doların üzerinde tutunamama, düşüş sinyalini güçlendirdi

Dogecoin’in fiyatı, geçtiğimiz günlerde 0,10 dolar seviyesini kısa süreliğine aşsa da bu kritik psikolojik seviyede kalıcı olamadı. Kripto para piyasasında yaşanan kısa bir yükselişin ardından satıcıların tekrar kontrolü ele alması, DOGE için aşağı yönlü baskının artmasına neden oldu. Son fiyat hareketleri, özellikle kısa vadeli grafiklerde, satış yönlü eğilimi destekleyen yeni bir teknik yapı ortaya koyuyor.

Analist uyarısı: Akıllı para çıkışı ve perakende yatırımcı tuzağı

Teknik analiz alanında paylaşımlarıyla bilinen Crypto Paradise, TradingView üzerinde yaptığı değerlendirmede Dogecoin’de yeni bir “tuzak” oluşabileceği konusunda uyardı. Analiste göre, DOGE grafiklerinde görülen klasik “Volume Spread Analysis” (VSA) paterni, önce yoğun alımın yaşandığı bir zirveyle başlarken, ardından hızlı fiyat hareketiyle dikkat çekti.

Bu tür formasyonlarda genellikle kurumsal yatırımcının kademeli olarak aldığı pozisyonları kapattığı ve perakende yatırımcının artan ilgisinin satış baskısıyla karşılandığı belirtiliyor. Crypto Paradise, bireysel yatırımcı güvenindeki artışın, piyasada “akıllı para” olarak anılan büyük katılımcılar tarafından çıkış fırsatı olarak değerlendirildiğini ifade etti. Böyle dönemlerde ani bir düşüş yaşanma riskinin yüksek olduğu vurgulanıyor.

Dogecoin’in kısa süreyle 0,10 doların üzerine çıkmasıyla birlikte perakende yatırımcıların ilgisi arttı, ancak bu alımlar büyük oyuncuların satışlarını hızlandırmasına neden oldu. Grafikler, dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Destek ve direnç seviyeleri: Kısa vadeli riskler

DOGE grafiğinde yer alan teknik göstergeler, güçlü bir yükseliş hareketinin ardından direnç çizgisinden tekrar reddedildiğini ve satış baskısının arttığını gösteriyor. Crypto Paradise analizinde, aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda Dogecoin’in fiyatının 0,08917 dolara kadar düşebileceği öngörülüyor. Fiyatın, alış yoğunluğunun oluştuğu üst tetik çizgisini aşsa da bu bölgede tutunamaması dikkat çekiyor.

Aşağı yönde ilk kritik destek noktası 0,09290 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyat bu seviyeye yaklaştıkça satış baskısının daha da artabileceği bildiriliyor. Kısa vadeli teknik göstergeler de düşüşü desteklemeye devam ediyor.

Yukarı yönde ise 0,10338 dolar direnci öne çıkıyor. Eğer Dogecoin bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kapanış yapabilirse mevcut negatif görünüm geçersiz hale gelebilir. Ancak şu anki fiyat hareketleri, piyasanın genel eğiliminin aşağı yönlü olduğunu gösteriyor.

Güncel fiyat: Kısa vadede aşağı yönlü baskı

Dogecoin, yazı yazıldığı sırada yaklaşık 0,09805 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %0,43 düşüş yaşadı. Fiyat hareketleri, kısa vadede satıcıların piyasaya hakim olduğunu işaret ediyor. CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin fiyatı hala kritik destek-direnç aralığında dalgalanmayı sürdürüyor.