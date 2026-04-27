Strategy şirketi 3.273 Bitcoin daha aldı toplam varlığı 818.334 BTC’ye ulaştı

Dünyanın en büyük halka açık Bitcoin hazinesine sahip şirketlerinden biri olan Strategy, yeni bir alımla kripto para piyasasında dikkatleri yeniden üzerine çekti. Strategy’nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şirketin 3.273 adet Bitcoin satın aldığını duyurdu.

Dev şirketten rekor alım

Yapılan alış işleminin toplam hacmi yaklaşık 255 milyon doları bulurken, bu alımla birlikte şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı 818.334’e yükselmiş oldu. Saylor’ın aktardığı bilgiler doğrultusunda, söz konusu alımda ortalama birim fiyat 77.906 dolar olarak gerçekleşti. 26 Nisan 2026 tarihi itibarıyla şirketin Bitcoin portföyünün toplam maliyeti yaklaşık 61,81 milyar dolara ulaşırken, ortalama birim maliyeti de 75.537 dolar seviyesinde bulunuyor.

Michael Saylor, “26 Nisan 2026 itibarıyla portföyümüzde yer alan 818.334 adet Bitcoin’in toplam edinim maliyeti 61,81 milyar dolar; birim başına düşen fiyat ise 75.537 dolar oldu” şeklinde bilgi verdi.

Getiri oranları ve yatırım performansı

Michael Saylor tarafından verilen bilgilere göre, Strategy yıl başından bu yana Bitcoin yatırımlarından yüzde 9,6 oranında getiri sağladı. Şirketin 2026 yılı başından itibaren kaydettiği bu performans, kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin sürdüğünü göstermesi açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalara rağmen şirketin pozisyonunu güçlendirmeye devam ettiği gözleniyor.

Sektörde başka bir büyük alım

Aynı dönemde Strive isimli yatırım şirketinden de benzer büyüklükte bir Bitcoin yatırımı açıklaması geldi. Şirketin CEO’su Matt Cole’un duyurusuna göre, Strive 789 adet Bitcoin satın aldı. Bu alım için harcanan toplam tutar ise 61,43 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Strive’ın gerçekleştirdiği son alımda ortalama birim fiyat 77.890 dolar oldu.

Strive’ın portföyünde bulunan toplam Bitcoin miktarı ise 14.557’ye ulaştı. Bu miktarın güncel piyasa değeri neredeyse 1,13 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Strive’ın yaptığı açıklamalar, şirketin özellikle 2026 yılı içinde Bitcoin alanında büyümeyi hedeflediğini ortaya koydu.

Son dönemde hem Strategy hem de Strive gibi kurumsal firmaların Bitcoin alımlarını hızlandırması, kripto para piyasasının derinliğini ve profesyonel yatırımcıların ilgisini artırmaya devam ediyor.